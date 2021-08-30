Son Dakika: Vitor Pereira kenarda çılgına döndü! Mesut Özil'in tribünde o anları...
Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, Altay maçında hem oyuncularına hem de hakem kararlarına zaman zaman sinirlendi. Portekizli çalıştırıcının o anları objektiflere böyle yansıdı...
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BU GÖRÜNTÜLER TV'DE YOK
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ve yıldız oyuncu Mesut Özil'in Altay maçındaki televizyonlara yansımayan görüntüleri çok konuşuldu.
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FENERBAHÇE 3'TE 3 YAPTI
Süper Lig 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti ve ligde 3'te 3 yaparak 9 puana ulaştı.
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Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakanın 51. dakikasında Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, 55. dakikada Enner Valencia ile farkı 2'ye çıkardı. Müsabaka, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
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Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösteren sarı-lacivertli ekip, 2009-2010'dan sonra sezona 3'te 3 yaparak başlamış oldu. Fenerbahçe ayrıca 1983/84'ten bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunun ilk üç maçını gol yemeden kazandı.
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PEREIRA HEYECANLI ANLAR YAŞADI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede heyecanlı anlar yaşadı.
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KAÇAN POZİSYONLARA KIZDI
Yaşanan pozisyonlarda adeta hop oturup hop kalkan Portekizli teknik adam, zaman zaman oyuncularının hatalarına sert çıkarak kenardan tepki gösterdi.
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HAKEM KARARLARINA TEPKİ GÖSTERDİ
Deneyimli çalıştırıcı ayrıca zaman zaman hakem kararlarına da şiddetli şekilde itiraz ederken görüntülendi.
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BOT ALMAYI İHMAL ETMEDİ
Vitor Pereira'nın maç esnasında sık sık not alması da dikkatlerden kaçmadı.
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MESUT TRİBÜNDEN İZLEDİ
Fenerbahçe'de Mesut Özil kasığında ağrı hissettiği için maç kadrosunda yer almadı.
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KEYİFSİZ GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ
Deneyimli oyuncu, mücadeleyi tribünden takip etti.
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Mesut Özil'in o anları objektiflere böyle yansıdı...