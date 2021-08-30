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GeriFutbol Son Dakika: Vitor Pereira kenarda çılgına döndü! Mesut Özil'in tribünde o anları...
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Futbol
Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 - 09:25 | 

Son Dakika: Vitor Pereira kenarda çılgına döndü! Mesut Özil'in tribünde o anları...

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, Altay maçında hem oyuncularına hem de hakem kararlarına zaman zaman sinirlendi. Portekizli çalıştırıcının o anları objektiflere böyle yansıdı...

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1BU GÖRÜNTÜLER TVDE YOK

BU GÖRÜNTÜLER TV'DE YOK

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ve yıldız oyuncu Mesut Özil'in Altay maçındaki televizyonlara yansımayan görüntüleri çok konuşuldu.

2FENERBAHÇE 3TE 3 YAPTI

FENERBAHÇE 3'TE 3 YAPTI

Süper Lig 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti ve ligde 3'te 3 yaparak 9 puana ulaştı.

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Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakanın 51. dakikasında Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, 55. dakikada Enner Valencia ile farkı 2'ye çıkardı. Müsabaka, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösteren sarı-lacivertli ekip, 2009-2010'dan sonra sezona 3'te 3 yaparak başlamış oldu. Fenerbahçe ayrıca 1983/84'ten bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunun ilk üç maçını gol yemeden kazandı.

5PEREIRA HEYECANLI ANLAR YAŞADI

PEREIRA HEYECANLI ANLAR YAŞADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede heyecanlı anlar yaşadı.

6KAÇAN POZİSYONLARA KIZDI

KAÇAN POZİSYONLARA KIZDI

Yaşanan pozisyonlarda adeta hop oturup hop kalkan Portekizli teknik adam, zaman zaman oyuncularının hatalarına sert çıkarak kenardan tepki gösterdi.

7HAKEM KARARLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

HAKEM KARARLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Deneyimli çalıştırıcı ayrıca zaman zaman hakem kararlarına da şiddetli şekilde itiraz ederken görüntülendi.

8BOT ALMAYI İHMAL ETMEDİ

BOT ALMAYI İHMAL ETMEDİ

Vitor Pereira'nın maç esnasında sık sık not alması da dikkatlerden kaçmadı.

9MESUT TRİBÜNDEN İZLEDİ

MESUT TRİBÜNDEN İZLEDİ

Fenerbahçe'de Mesut Özil kasığında ağrı hissettiği için maç kadrosunda yer almadı.

10KEYİFSİZ GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

KEYİFSİZ GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Deneyimli oyuncu, mücadeleyi tribünden takip etti.

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Mesut Özil'in o anları objektiflere böyle yansıdı...

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