Son Dakika: Vitor Pereira kenarda çılgına döndü! Mesut Özil'in tribünde o anları...

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösteren sarı-lacivertli ekip, 2009-2010'dan sonra sezona 3'te 3 yaparak başlamış oldu. Fenerbahçe ayrıca 1983/84'ten bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunun ilk üç maçını gol yemeden kazandı.