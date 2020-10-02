GÃœMÃœÅžDAÄž VÄ°SCA Ä°Ã‡Ä°N KAPILARI KAPATTI GÃ¼mÃ¼ÅŸdaÄŸ, "Haberlere bakacak olursak, Edin Visca bizden ayrÄ±lÄ±yormuÅŸ. Ä°rfan Can Kahveci de Ã¶yle. Takas pazarlÄ±klarÄ±, Visca'ya karÅŸÄ±lÄ±k iki futbolcunun Ã¶nerildiÄŸi sÃ¶yleniyor, ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bunlar gerÃ§ek deÄŸil. Ne telefonla, ne yazÄ±lÄ±, ne de sÃ¶zlÃ¼ bir teklif aldÄ±k. Kimse kapÄ±mÄ±zÄ± Ã§almadÄ±." diyerek kapÄ±larÄ± kapattÄ±.