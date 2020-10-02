Son Dakika | Visca, Perotti derken Fenerbahçe dünyaca ünlü yÄ±ldÄ±zÄ±... | Transfer Haberleri
FenerbahÃ§e'de son dakika... Transferin bitimine 3 gÃ¼n kala sarÄ± lacivertliler saÄŸ kanat iÃ§in son kozlarÄ±nÄ± oynuyor. GÃ¶revi resmi olarak aÃ§Ä±klanmasa da sportif direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revini baÅŸarÄ±yla yerine getiren Emre BelÃ¶zoÄŸlu son transfer hamlesini dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z ile yaptÄ±.
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Ä°ÅŸte FenerbahÃ§e'deki son dakika transfer geliÅŸmesi...
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15 TRANSFER
Åžampiyonluk hasreti 6 yÄ±la Ã§Ä±kan FenerbahÃ§e, yeni sezona teknik direktÃ¶r Erol Bulut'u takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na getirerek girdi. Ã‡oÄŸu bedelsiz olmak Ã¼zere tam 15 transfer yapÄ±ldÄ±.
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Savunma problemini Caner Erkin, GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l, Novak, NazÄ±m Sangare, Tisserand, Lemos transferleriyle aÅŸan FenerbahÃ§e, orta sahada da garanti isimlere yÃ¶neldi.
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ROTASYON SAÄžLAMA ALINDI
Mert Hakan YandaÅŸ, Jose Sosa gibi isimlerin yanÄ±na Mame Thiam, Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ hatta kanat forvet pozisyonunda da oynayabilen Enner Valencia da rotasyona dahil oldu.
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FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼, Aytemiz Alanyaspor ile sÃ¶zleÅŸmesi biten Papiss Cisseâ€™yi 1 yÄ±lÄ± opsiyonlu olmak Ã¼zere 2 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kadrosuna kattÄ±. 35 yaÅŸÄ±ndaki santrfor dÃ¼n saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§tikten sonra imzayÄ± attÄ± ve idmana Ã§Ä±ktÄ±. Teknik direktÃ¶r Erol Bulut'un Ä±srarla Alanya'dan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± eski Ã¶ÄŸrencisi Cisse'yi istemesi bu transferde en etkili faktÃ¶rlerden biri oldu. Futbolcunun da Ã¼cretinde indirime gitmesi imzanÄ±n atÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.
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NE Ä°MZA PARASI, NE 1.5 MÄ°LYON EURO
Cisse, aÄŸustos baÅŸÄ± talep ettiÄŸi imza parasÄ±ndan vazgeÃ§erken 1.5 milyon Euro olan maaÅŸ beklentisini, 900 bin Euro seviyesine Ã§ekti. 1 artÄ± 1 yÄ±llÄ±k opsiyonlu sÃ¶zleÅŸmeye imza atan tecrÃ¼beli golcÃ¼nÃ¼n menajerlik Ã¼cretleri dahil toplam maliyetinin yÄ±llÄ±k 1 milyon Euro olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
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GÃ–ZLER KANAT TRANSFERÄ°NDE
FenerbahÃ§e'de gÃ¶zler kanat ve orta sahanÄ±n ortasÄ±nda oynayabilecek tipte bir oyuncu transferine Ã§evrilmiÅŸ durumda.
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BUENDÄ°A ZOR
FenerbahÃ§e, Norwich City formasÄ± giyen 23 yaÅŸÄ±ndaki Arjantinli saÄŸ aÃ§Ä±k Emiliano Buendia'yÄ± kadrosuna katmak iÃ§in giriÅŸimlere baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
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ZÄ°NCKERNAGEL DE GÃœNDEME GELDÄ°
Bodo Glimt formasÄ± giyen Philip Zinckernagel de gÃ¼ndeme geldi, hatta fiyatÄ± da soruldu ancakÂ Emre BelÃ¶zoÄŸlu'nun bÃ¼yÃ¼k hedefi baÅŸka...
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DOUGLAS COSTA BOMBASI
FenerbahÃ§e, Juventus'un dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ kanat oyuncusu Douglas Costa'nÄ±n ÅŸartlarÄ±nÄ± sordu.
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JUVE KÄ°RALAMAYA AÃ‡IK
Haber Global'in haberine gÃ¶re; Juventus cephesi oyuncuyu kiralamaya aÃ§Ä±k. Ancak Ä°talyanlarÄ±n bu transfer iÃ§in ÅŸartlarÄ± var.
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SORUN MAAÅžI
Juventus Douglas Costa'nÄ±n yÄ±llÄ±k 6 milyon Euro'luk maaÅŸÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ± istiyor.
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Oyuncu ile Wolverhampton takÄ±mÄ±nÄ±n da ilgilendiÄŸi ifade ediliyor.Â
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Bu transferin gerÃ§ekleÅŸmesinin Ã§ok kolay olmadÄ±ÄŸÄ± ifade edilirken sarÄ± lacivertlilerin bitime artÄ±k kÄ±sa zaman kala Diego Perotti ile baÄŸÄ±nÄ± koparmadÄ±ÄŸÄ±; oyuncuyu minimum bonservis Ã¼cretiyle kadrosuna katmak iÃ§in transferi son gÃ¼nlere bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
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PEROTTÄ° HER AN Ä°STANBUL'A GELEBÄ°LÄ°R
Arjantinli oyuncunun da FenerbahÃ§e'ye gitmek iÃ§in kulÃ¼bÃ¼ Roma'ya baskÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± biliniyor. Diego Perotti son Ã¼Ã§ gÃ¼n iÃ§inde kadroya katÄ±lmaya en yakÄ±n futbolcu
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GÃœMÃœÅžDAÄž VÄ°SCA Ä°Ã‡Ä°N KAPILARI KAPATTI
GÃ¼mÃ¼ÅŸdaÄŸ, "Haberlere bakacak olursak, Edin Visca bizden ayrÄ±lÄ±yormuÅŸ. Ä°rfan Can Kahveci de Ã¶yle. Takas pazarlÄ±klarÄ±, Visca'ya karÅŸÄ±lÄ±k iki futbolcunun Ã¶nerildiÄŸi sÃ¶yleniyor, ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bunlar gerÃ§ek deÄŸil. Ne telefonla, ne yazÄ±lÄ±, ne de sÃ¶zlÃ¼ bir teklif aldÄ±k. Kimse kapÄ±mÄ±zÄ± Ã§almadÄ±." diyerek kapÄ±larÄ± kapattÄ±.