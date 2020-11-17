Son Dakika | Virüs mutasyona uğrayınca İngiltere'yi korku sardı! Liverpool...

AŞI ETKİSİNİ AZALTABİLİR Danimarka’da vizonlarda rastlanan ve ‘Cluster 5’ adı verilen mutasyona uğramış virüs, insanlarda yayılması durumunda koronavirüs aşılarını daha az etkili hale getirme potansiyeline sahip olduğu için paniğe neden oldu.