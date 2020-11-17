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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 17 Kasım 2020 - 10:28 | 

Son Dakika | Virüs mutasyona uğrayınca İngiltere'yi korku sardı! Liverpool...

Danimarka'da koronavirüsün insanlara bulaşan 'daha ölümcül' yeni bir türünün ortaya çıkmasıyla beraber İngiltere'de kriz meydana geldi.

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Danimarka'da koronavirüsün insanlara bulaşan 'daha ölümcül' yeni bir türünün ortaya çıkmasıyla beraber İngiltere'de kriz meydana geldi.

2DANİMARKADA BAŞLADI
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DANİMARKA'DA BAŞLADI

Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada vaka sayıları 60 milyona yaklaşırken önce Danimarka'dan sonra da diğer Avrupa ülkelerinden gelen mutasyona uğramış koronavirüs haberleri şok etkisi yarattı.

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Dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi Danimarka’daki çiftliklerde yetiştirilen 15-17 milyon civarındaki vizonun, koronavirüsün (Kovid-19) hayvanlarda mutasyona uğradığının tespit edilmesi üzerine telef edileceği açıklanmıştı.

4AŞI ETKİSİNİ AZALTABİLİR
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AŞI ETKİSİNİ AZALTABİLİR

Danimarka’da vizonlarda rastlanan ve ‘Cluster 5’ adı verilen mutasyona uğramış virüs, insanlarda yayılması durumunda koronavirüs aşılarını daha az etkili hale getirme potansiyeline sahip olduğu için paniğe neden oldu.

5DANİMARKA BAŞKANI AÇIKLADI
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DANİMARKA BAŞKANI AÇIKLADI

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen düzenlediği basın toplantısında 'Bu yeni mutasyon aşı çalışmalarını olumsuz etkileyebilir. Tüm vizonların itlaf edilmesi gerekiyor' demişti.

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Vizonlarda rastlanan yeni tip koronavirüse Danimarka dışında 5 ülkede daha çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda rastlandığı bildirilmişti. Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamada, ABD, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç'in buralardaki çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda Kovid-19 tespit edildiği bilgisini verdiği kaydedilmişti.

7İNGİLTEREDE PANİK
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İNGİLTERE'DE PANİK

İngiltere ise koronavirüsün insanlara bulaşan ve mutasyona uğramış bir türü nedeniyle, Danimarka'dan gelecek tüm ziyaretçilere sınırlarını kapattı.

8KRİZ FUTBOLA SIÇRADI
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KRİZ FUTBOLA SIÇRADI

İngiliz vatandaşları ya da ülkede oturum izni bulunan kişiler de, Danimarka'dan dönüşte 14 gün karantinada kalmak zorunda kalacaklar. Yaşanan son gelişmelerin ardından İngiliz futbolundaki kriz bitmek bilmiyor.

9ŞAMPİYONLAR LİGİ TEHLİKEDE
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ŞAMPİYONLAR LİGİ TEHLİKEDE

İngiltere'de oynayan Danimarkalı futbolcuların akıbeti merak konusuyken Şampiyonlar Ligi'nin de tehlikeye girdiği haberlerinin çıkması krizin boyutunu daha da arttırdı.

10SINIRLAR KAPALI
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SINIRLAR KAPALI

Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka'da oynanacak Midtjylland - Liverpool maçı öncesi İngiltere'de büyük bir korku yaşanıyor. İngiltere'nin Danimarka'ya sınırlarını kapatması ve ülkeye giriş izni vermemesi nedeniyle maçın iptali gündemde.

11KORKUTAN AÇIKLAMA
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KORKUTAN AÇIKLAMA

Bu gelişmelerin ardından tüm gözler İngiltere Futbol Federasyonu ve İngiltere hükümetine çevrildi. Federasyondan bir yetkili İngiliz basınına açıklamalarda bulunurken durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

12HÜKÜMETTEN CEVAP BEKLİYORUZ
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'HÜKÜMETTEN CEVAP BEKLİYORUZ'

İsmi verilmeyen federasyon yetkilisi, ''İngiltere hükümetinden bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Gelecek açıklamanın ardından maçın oynanıp oynanmayacağı netlik kazanacak. Şu an için maç iptali söz konusu olabilir. Durum çok karışık ve bizi nelerin beklediğini bilmiyoruz.'' sözlerini kullandı.

13UEFANIN KARARI...
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UEFA'NIN KARARI...

UEFA'nın da koronavirüs protokolleri gereğince kararları ülkelerin kendisine bıraktığı bilgisine yer verildi.

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