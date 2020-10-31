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GeriFutbol Son Dakika | Vefat eden FB TV sunucusu Dilay Kemer'in yürek burkan hikayesi! 'Tatsız bir durum var galiba...'
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Hürriyet
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Haber Giriş: 31 Ekim 2020 - 09:34 | 

Son Dakika | Vefat eden FB TV sunucusu Dilay Kemer'in yürek burkan hikayesi! 'Tatsız bir durum var galiba...'

FB TV'nin gülen yüzü Dilay Kemer dün (30 Ekim) vefat etmişti. Taraflı tarafsız birçok kişiyi üzen bu acı haberin ardından Dilay Kemer'in hastalığa yakalanma hikayesi ortaya çıktı.

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1Süleyman Arat / Spor Arena
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Süleyman Arat / Spor Arena

Fenerbahçe Televizyonu’nun (FB TV) gülen yüzü, tüm kulüp personelinin ‘Sincabım’ diye çağırdığı sunucu Dilay Kemer, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek henüz 32 yaşında hayatını kaybetti.

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Yaklaşık 6 yıldır FB TV’de çalışan, sürekli gülümseyen yüzü ve iyi yüreğiyle herkesin sevgisini kazanan Dilay Kemer’in ölümü büyük üzüntü yarattı.

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Fenerbahçe, Galatasaray ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor kulüplerinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, başsağlığı mesajları yayınladı.

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Kasapoğlu mesajında, “Ekrandaki güler yüzü ve ortaya koyduğu büyük mücadeleyle hatırlayacağımız Dilay Kemer‘e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

5‘TATSIZ BiR DURUM VAR GALiBA’
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‘TATSIZ BiR DURUM VAR GALiBA’

Dilay Kemer, 2018 yılında sunduğu bir haber bülteni sonrasında kendisini çok yorgun ve halsiz hissettiğini belirterek, “Beslenmeme çok dikkat ediyorum, vitamin takviyesi alıyorum gene de bu yorgunluğum geçmiyor” diyerek, doktora muayene olmak için 1 saatliğine FB TV yöneticilerinden izin almıştı.

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Gittiği hastaneden yaklaşık bir saat sonra telefon eden Dilay, “Bir saat demiştim ama sanıyorum işim biraz uzayacak. Tahliller yaptırmam gerekiyor” dedi.

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Bir süre tekrar telefon açan Dilay, “Doktorların surat ifadelerini hiç beğenmedim, sanıyorum tatsız bir durum var ve beni hemen yatırıyorlar” demiş ve o günden sonra sonra bir daha işine dönemeyip tedavi görmüştü.

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Hasta yatağından sürekli FB TV’deki arkadaşlarına umut dolu mesajlar atan Dilay Kemer, sosyal medya hesabından da sık sık kanser hastalığına yönelik farkındalık yaratacak paylaşımlar yapmıştı.

9KOSTAS SLOUKAS’IN DUYGULANDIRAN JESTİ
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KOSTAS SLOUKAS’IN DUYGULANDIRAN JESTİ

Dilay’ın Kostas Sloukas hayranı olduğunu bilen mesai arkadaşları Yunan basketbolcuya bir video çekip moral olması için göndermişti. Dilay’ın durumundan etkilenen Sloukas, ayrıca talihsiz sunucunun hastanedeki odasına çiçek yollamıştı. Dilay görüntünün ardından gelen bu çiçekle çok mutlu olmuş ve sevincini ailesi ile arkadaşlarıyla paylaşmıştı.

10MAZBATA TÖRENİNE DAMGA VURMUŞTU
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MAZBATA TÖRENİNE DAMGA VURMUŞTU

İki yılı aşkın süredir kanser tedavisi gören Dilay Kemer akıllarda Ali Koç’un başkanlığı kazandıktan sonra düzenlenen mazbata törenindeki sunumuyla yer edinmişti. Törendeki konuşması coşkulu taraftarların alkışlarıyla sık sık kesilen genç spiker, daha sonra ağzını her açışında alkışlarla karşılaşmış ve bu güzellik dakikalarca sürmüştü.

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Arşiv | Dilay Kemer hastalığa yakalanmadan önce Fenerbahçe taraftarının önünde...

Başarılı sunucu hastalığa yakalanmadan önce başkanlığa yeni seçilen Ali Koç'ın ilk kez stat önünde taraftarın karşısına çıkacağı organizasyonu sunmuştu...

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1988’de Antalya’da doğan Dilay Kemer, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdikten sonra 2 yıl spikerlik eğitimi almış ve 2014’te FB TV’de çalışmaya başlamıştı. Dilay Kemer’in cenazesi yarın Antalya’da toprağa verilecek.

13GS TV SUNUCUSU: BEN DE BU HASTALIKLA MÜCADELE ETTiM
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GS TV SUNUCUSU: BEN DE BU HASTALIKLA MÜCADELE ETTiM

Galatasaray Televizyonu (GS TV) sunucusu Serbay Şenkal, dünkü programında Dilay Kemer’e özel bir yer ayırdı. Fenerbahçe Kulübü’nü başsağlığı dileyen Şenkal, “Dilay Kemer maalesef kanser illetiyle mücadelesini kaybetti. Gerçekten çok üzüldüm, kahroldum, çünkü ben de bu hastalıkla mücadele ettim. Ben genç yaşımdan kaynaklı kazandım ama çok kaybeden var” diye konuştu.

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