Son Dakika | Vefat eden FB TV sunucusu Dilay Kemer'in yürek burkan hikayesi! 'Tatsız bir durum var galiba...'

GS TV SUNUCUSU: BEN DE BU HASTALIKLA MÜCADELE ETTiM Galatasaray Televizyonu (GS TV) sunucusu Serbay Şenkal, dünkü programında Dilay Kemer’e özel bir yer ayırdı. Fenerbahçe Kulübü’nü başsağlığı dileyen Şenkal, “Dilay Kemer maalesef kanser illetiyle mücadelesini kaybetti. Gerçekten çok üzüldüm, kahroldum, çünkü ben de bu hastalıkla mücadele ettim. Ben genç yaşımdan kaynaklı kazandım ama çok kaybeden var” diye konuştu.