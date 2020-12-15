Son Dakika | Vedat Muriqi'nin menajerinden Galatasaray açıklaması!

""Yeni transferlerden Hoedt, takıma uyum sağladı. Inzaghi'nin seçimlerinden biriydi. Muriqi için ise 20 milyon euro'yu farklı bir şekilde harcardım. 6-7 milyon euro karşılığında yedek bir forvet alır ve kalan parayı diğer mevkiler için harcardım. Tabii ki bu benim fikrim, belki de Muriqi bundan sonra ne kadar önemli bir oyunu olduğunu kanıtlar."