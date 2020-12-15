Son Dakika | Vedat Muriqi'nin menajerinden Galatasaray açıklaması!
Lazio'da beklentilerin uzağında kalan ve ismi Galatasaray ile anılan Vedat Muriqi'nin İtalya'daki geleceği hakkında menajeri Haluk Canatar'dan açıklama geldi.
GALATASARAY AÇIKLAMASI
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio forması giyen Vedat Muriqi'nin Çizme temsilcisinde henüz gol ya da asistle tanışamamasının yankıları sürüyor.
AYRILIK SÖYLENTİLERİ VAR
Fenerbahçe'den Lazio'ya 17.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 26 yaşındaki Kosovalı golcünün takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.
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