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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 15 Aralık 2020 - 13:23 | 

Son Dakika | Vedat Muriqi'nin menajerinden Galatasaray açıklaması!

Lazio'da beklentilerin uzağında kalan ve ismi Galatasaray ile anılan Vedat Muriqi'nin İtalya'daki geleceği hakkında menajeri Haluk Canatar'dan açıklama geldi.

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1GALATASARAY AÇIKLAMASI
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GALATASARAY AÇIKLAMASI

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio forması giyen Vedat Muriqi'nin Çizme temsilcisinde henüz gol ya da asistle tanışamamasının yankıları sürüyor.

2GELECEĞİ TARTIŞILIYOR
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GELECEĞİ TARTIŞILIYOR

Lazio'da forma şansı bulduğu 8 resmi maçta henüz skora katkı sağlayamayan Vedat Muriqi'nin İtalya'daki geleceği tartışma konusu haline gelmişti.

3AYRILIK SÖYLENTİLERİ VAR
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AYRILIK SÖYLENTİLERİ VAR

Fenerbahçe'den Lazio'ya 17.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 26 yaşındaki Kosovalı golcünün takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.

4GALATASARAY İDDİALARI
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GALATASARAY İDDİALARI

Lazio'nun Vedat Muriqi'yi elden çıkarmaya sıcak baktığı konuşulurken deneyimli forvet için Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın devrede olduğu öne sürülmüştü.

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FALCAO'NUN YERİNE VEDAT

Radamel Falcao'nun Ocak ayında muhtemel ayrılığı durumunda hücum hattına Kolombiyalı golcünün yerine bir isim düşünen Galatasaray'ın Vedat Muriqi'de karar kıldığı ifade edilmişti.

6MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
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MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Gündeme bomba gibi düşen iddianın ardından Vedat Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar, oyuncusunun geleceğine ve Galatasaray iddialarına dair açıklamalarda bulundu.

7GALATASARAY İDDİALARINI YALANLADI
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GALATASARAY İDDİALARINI YALANLADI

Haluk Canatar, Vedat Muriqi'nin önce sakatlık sonra da koronavirüs sebebiyle verimli bir kamp dönemi geçiremediğinin altını çizdi ve Galatasaray iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

8GALATASARAY İDDİALARI DOĞRU DEĞİL
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"GALATASARAY İDDİALARI DOĞRU DEĞİL"

"Vedat sezon başı sakatlık sorunu nedeniyle kamp dönemi geçiremedi. Sonrasında Kovid-19 sorunu yaşadı. Vedat'ın İtalya'da beklentileri yüksek. Galatasaray iddiaları kesinlikle doğru değil."

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Lazio'da Immobile'nin arkasında takımın ikinci forveti olması beklenen Kosovalı futbolcu, süre aldığı karşılaşmalarda beklenen performansın uzağında kalınca yedek kulübesine mahkum oldu.

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Vedat Muriqi, şans bulduğu 8 maçta ortaya koyduğu performans sebebiyle Lazio taraftarları tarafından eleştiriliyor.

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FIFA Menajeri Claudio Anellucci, geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte Lazio'nun yerinde olsa Muriqi transferini gerçekleştirmeyeceğini belirtmişti.

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""Yeni transferlerden Hoedt, takıma uyum sağladı. Inzaghi'nin seçimlerinden biriydi. Muriqi için ise 20 milyon euro'yu farklı bir şekilde harcardım. 6-7 milyon euro karşılığında yedek bir forvet alır ve kalan parayı diğer mevkiler için harcardım. Tabii ki bu benim fikrim, belki de Muriqi bundan sonra ne kadar önemli bir oyunu olduğunu kanıtlar."

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Vedat Muriqi, Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 36 maçta 17 gol ve 7 asist üretmişti.

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Çaykur Rizespor döneminde ise 52 resmi müsabakaya 25 gol ve 11 asist sığdırmıştı. (Beyaz TV)

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