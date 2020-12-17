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GeriFutbol Son Dakika | İtalya'da Vedat Muriqi olay oldu! Herkesin konuştuğu iddia...
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Haber Giriş: 17 Aralık 2020 - 13:05 | 

Son Dakika | İtalya'da Vedat Muriqi olay oldu! Herkesin konuştuğu iddia...

Lazio'da beklentilerin uzağında kalan Vedat Muriqi hakkında İtalyan menajer Danilo Caravello'dan çarpıcı bir iddia geldi.

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1HERKESİN KONUŞTUĞU İDDİA
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HERKESİN KONUŞTUĞU İDDİA

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio forması giyen Vedat Muriqi'nin Çizme temsilcisinde henüz gol ya da asistle tanışamamasının yankıları sürüyor. Lazio'da forma şansı bulduğu 8 resmi maçta henüz skora katkı sağlayamayan Vedat Muriqi'nin İtalya'daki geleceği tartışma konusu haline gelmişti.

2HENÜZ SKORA KATKISI YOK
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HENÜZ SKORA KATKISI YOK

Lazio'da forma şansı bulduğu 8 resmi maçta henüz skora katkı sağlayamayan Vedat Muriqi'nin İtalya'daki geleceği tartışma konusu haline gelmişti. Lazio'nun Vedat Muriqi'yi elden çıkarmaya sıcak baktığı konuşulurken deneyimli forvet için Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın devrede olduğu öne sürülmüştü.

3GALATASARAY İDDİALARI
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GALATASARAY İDDİALARI

Sarı kırmızılı ekipte uzun süredir forma giymeyen Radamel Falcao'nun Ocak ayında muhtemel ayrılığı durumunda hücum hattına Kolombiyalı golcünün yerine bir isim düşünen Galatasaray'ın Vedat Muriqi'de karar kıldığı ifade edilmişti.

4
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MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Gündeme bomba gibi düşen iddianın ardından Vedat Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar, oyuncusunun geleceğine ve Galatasaray iddialarına dair açıklamalarda bulunarak söylentileri yalanlamıştı.

5İŞTE O SÖZLER
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İŞTE O SÖZLER

"Vedat sezon başı sakatlık sorunu nedeniyle kamp dönemi geçiremedi. Sonrasında Kovid-19 sorunu yaşadı. Vedat'ın İtalya'da beklentileri yüksek. Galatasaray iddiaları kesinlikle doğru değil. Lazio'da Immobile'nin arkasında takımın ikinci forveti olması beklenen Kosovalı futbolcu, süre aldığı karşılaşmalarda beklenen performansın uzağında kalınca yedek kulübesine mahkum oldu."

6İTALYADAN YENİ İDDİA
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İTALYA'DAN YENİ İDDİA

Lazio'da geleceği ciddi şekilde tartışılan Vedat Muriqi hakkında ünlü İtalyan menajer Danilo Caravello'dan çarpıcı bir yorum geldi. Tuttomercatoweb'a görüntülü bağlanarak Lazio'nun son durumunu değerlendiren Caravello, Kosovalı golcünün yeni adresini işaret etti.

7LAZIOYA UYGUN DEĞİL
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"LAZIO'YA UYGUN DEĞİL"

"Vedat'ı bu sezon çok fazla göremedik zaten ama Lazio'nun mevcut oyun anlayışı için işlevsel bir forvet gibi durmuyor. Bu iyi bir golcü olmadığı anlamına gelmiyor, belki de Lazio'nun farklı oyun karakterine sahip bir forvete ihtiyacı vardır."

8İDEAL ADRESİ FIORENTINA OLABİLİR
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"İDEAL ADRESİ FIORENTINA OLABİLİR"

"Vedat daha çok ceza sahası içinde bekleyen bir forvet. Ancak Lazio'nun oyun planı buna uygun değil. Belki Fiorentina onun için ideal bir takım olabilir. Fiorentina bu anlamda eksiklik çeken bir takım. Castrovilli ve Ribery'nin oyunlarında bitiricilik konusunda sıkıntı yaşıyorlar."

9LAZIONUN İHTİYACI FARKLI
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"LAZIO'NUN İHTİYACI FARKLI"

"Vedat Muriqi daha çok bir merkez santrafor. Ancak Lazio'nun başka bir stile ihtiyacı var."

10TARAFTARLAR MEMNUN DEĞİL
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TARAFTARLAR MEMNUN DEĞİL

Vedat Muriqi, sakatlık ve koronavirüsle boğuştuğu süre zarfında şans bulduğu 8 maçta ortaya koyduğu performans sebebiyle Lazio taraftarları tarafından eleştiriliyor.

11FIFA MENAJERİ GÜNDEM OLMUŞTU
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FIFA MENAJERİ GÜNDEM OLMUŞTU

FIFA Menajeri Claudio Anellucci, geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte Lazio'nun yerinde olsa Muriqi transferini gerçekleştirmeyeceğini belirtmişti.

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"Yeni transferlerden Hoedt, takıma uyum sağladı. Inzaghi'nin seçimlerinden biriydi. Muriqi için ise 20 milyon euro'yu farklı bir şekilde harcardım. 6-7 milyon euro karşılığında yedek bir forvet alır ve kalan parayı diğer mevkiler için harcardım. Tabii ki bu benim fikrim, belki de Muriqi bundan sonra ne kadar önemli bir oyunu olduğunu kanıtlar."

13FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ
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FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ

Vedat Muriqi, Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 36 maçta 17 gol ve 7 asist üretmişti.

14ÇAYKUR RİZESPOR İSTATİSTİKLERİ
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ÇAYKUR RİZESPOR İSTATİSTİKLERİ

Çaykur Rizespor döneminde ise 52 resmi müsabakaya 25 gol ve 11 asist sığdırmıştı.

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