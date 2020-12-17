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Son Dakika | İtalya'da Vedat Muriqi olay oldu! Herkesin konuştuğu iddia...
Lazio'da beklentilerin uzağında kalan Vedat Muriqi hakkında İtalyan menajer Danilo Caravello'dan çarpıcı bir iddia geldi.
HERKESİN KONUŞTUĞU İDDİA
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio forması giyen Vedat Muriqi'nin Çizme temsilcisinde henüz gol ya da asistle tanışamamasının yankıları sürüyor. Lazio'da forma şansı bulduğu 8 resmi maçta henüz skora katkı sağlayamayan Vedat Muriqi'nin İtalya'daki geleceği tartışma konusu haline gelmişti.
HENÜZ SKORA KATKISI YOK
Lazio'da forma şansı bulduğu 8 resmi maçta henüz skora katkı sağlayamayan Vedat Muriqi'nin İtalya'daki geleceği tartışma konusu haline gelmişti. Lazio'nun Vedat Muriqi'yi elden çıkarmaya sıcak baktığı konuşulurken deneyimli forvet için Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın devrede olduğu öne sürülmüştü.
GALATASARAY İDDİALARI
Sarı kırmızılı ekipte uzun süredir forma giymeyen Radamel Falcao'nun Ocak ayında muhtemel ayrılığı durumunda hücum hattına Kolombiyalı golcünün yerine bir isim düşünen Galatasaray'ın Vedat Muriqi'de karar kıldığı ifade edilmişti.
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