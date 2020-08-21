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GeriFutbol Son Dakika | Vedat Muriqi'in menajeri Haluk Canatar her şeyi anlattı! Lazio, Fenerbahçe,,,
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 21 Ağustos 2020 - 21:31 | 

Son Dakika | Vedat Muriqi'in menajeri Haluk Canatar her şeyi anlattı! Lazio, Fenerbahçe,,,

Fenerbahçe'de büyük bir bonservis bedeliyle takımdan ayrılması gündemde olan ve Lazio ile resmi görüşmeler yürütülen Vedat Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar, konuyla ilgili net açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Çarşamba gecesi Fenerbahçe ile Lazio'nun 18+2 milyon Euro karşılığı anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

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Ardından Perşembe günü anlaşmaya Bastos transferinin de dahil olduğu ve 14+2+Bastos şeklinde transferin sonlanacağı İtalyan basınında iddia edildi.

4Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferiyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı
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Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferiyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı

Futbol A Takımı oyuncularımızdan Vedat Muriqi’ye çeşitli kulüplerden muhtelif teklifler gelmektedir. Ancak, bugün bazı yayın organlarında oyuncumuzun transferi için bir miktar para ve bir başka oyuncunun bonservisi karşılığında İtalya’nın Lazio takımıyla anlaşıldığına dair haberler yer almıştır. Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.

5İTALYAN BASININDAN BİR İDDİA DAHA
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İTALYAN BASININDAN BİR İDDİA DAHA!

Fenerbahçe ile Lazio arasında Vedat Muriqi konusunda bonservis sorunu henüz son noktaya ulaşamamışken, İtalya'dan çok çarpıcı bir iddia geldi.

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İtalya'dan flaş bir haber geldi! siamolaroma'nın haberine göre; Lazio'nun henüz son noktayı koyamaması sonrası Roma yetkililerinin devreye girdiği ve önümüzdeki günlerde Fenerbahçe Yönetimi ile bir araya geleceği aktarıldı.

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Edin Dzeko'nun alternatifi ya da Bosna Hersekli forvetin olası ayrılığı ile Vedat Muriqi'yi takıma kazandırmak istedikleri belirtildi.

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Roma'nın hamlesi sonrası Milan'ın da nabız yokladığı, anlaşma zemini için sarı-lacivertli ekibe teklif yollayacağı yazıldı.

9VEDAT MURIQINİN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
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VEDAT MURIQI'NİN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Vedat Muriqi'in menajeri Haluk Canatar, A Spor'a konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

10Haluk Canatarın açıklaması şu şekilde:
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Haluk Canatar'ın açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçe Vedat Muriqi'i satışa çıkarmadı. Satış listesinde değil. Devre arasında ve pandemi sürecinde Avrupa'nın belli başlı kulüplerinde Vedat için talepler geldi. Bilgi alan kulüpler oldu. Kimi kulüplere elimizden geldiğince nazik bir şekilde reddettik. Bazı kulüpler tercih edebileceğimiz kulüplerdi ama kararın Fenerbahçe'de olduğunu söyledik. Bu durumu Fenerbahçe'ye de ilettik."

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"Lazio tamamen ortaya çıkmış bir takım oldu artık. Diğer kulüplerle ilgili isim vermek istemiyorum. Fenerbhaçe gibi büyük bir kulübe haksızlık etmiş oluruz. Önümüzde 3 yıl daha sözleşmemiz var."

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"Vedat'ın transferiyle ilgili Fenerbahçe'ye müracaat eden kulüpleri açıklamak Fenerbahçe'nin inisiyatifidir. Bonservis konusunda ne konuştular, takasta çıkan isimler var. Bunlar doğru mudur yanlış mıdır bilmiyorum. Kulübün görüşmeleridir bunlar. Bugüne kadar da Fenerbahçe kulübüne müracaat eden kulüp benim için resmi kulüptür. İtalya basınında çıkan kulüpleri ben de görüyorum. Bilgim olduğu kulüpler var."

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"Gerek fizik özelliği gerekse yeteneğine dayalı olarak Avrupa'da ilgi gören bir oyuncu Vedat. Teklif görmesi normal. Tekrarlıyorum Muriqi satış listesinde değil. Kulübün tasarrufudur satıp satmamak. Hiçbir kulübe vermiyorum, bonservis bedeli önemli değil derse de bizim kabulümüzdür."

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"Bizim bazı kriterlerimiz var, bu kriterlere uyan kulüplere Fenerbahçe ile görüşebilirsiniz diyoruz. Vedat'ın kariyer planlaması var. Marka değeri olan bir kulüp, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak veya oynamayı planlayan bir kulüp... Bunlar olursa biz sıcak bakarız ayrılığa."

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"Lazio bizi arayıp ön bilgi istedi, biz kulübe ilettik. ocanın düşüncesi ve kadro yapısı önemli. Vedat'ın ayrılması için bütün bu saydıklarımın bir araya gelmesi lazım. Fenerbahçe'de kazandığının iki katını da verseler bazı kulüplerin transfer için hiç şansı yok."

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"Vedat'a karşı verilen bütün sözler maddi manevi yerine getiriliyor Fenerbahçe'de. Vedat'ın da ayrılık arzusu yok. Biz de bu sözleşmeye duyduğumuz saygıdan dolayı konuşmamız aykırı kalır. Bugün yaptığım konuşmada 'Fenerbahçe Lazio'ya onay verse görüşünüz ne olur? diye sorulan soruya 'Fenerbahçe onay verirse bizim için de olur' diye cevap verdim ama yapılan haber farklı olmuş. Sosyal medyada da değişik yorumlar yapılmış."

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"Bizim Lazio kulübüyle anlaşma yapmam için akli değerlerimi yitirmiş olmam lazım. Mesleğime aykırı bir durum. Oyuncunun sözleşmesi devam ediyor. Ben anlaşma yapamam."

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"Vedat Muriqi transferiyle ilgili açıklamayı yapacak olan Fenerbahçe'dir. Bana 'Şu kulüple anlaşma üzereyiz, görüşünüz nedir?' diyer sorarsa Fenerbahçe biz o durumda gider görüşürüz kulüple. Aksi bir durumda bizim görüşmemiz söz konusu değil."

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"Lazio Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. İyi bir kadro yapılanması var. Bizim düşünebileceğimiz şeyler bu konular. Transferde karar Fenerbahçe'nin."

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"Benim yaptığım açıklamaların farklı şekillerde verilmesi hoş değil. Böyle olursa geriliyorum. Benim sözlerim 'Biz Lazio ile anlaştık, Fenerbahçe'nin kararını bekliyoruz' şeklinde verilince sinirleniyorum."

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"Ben sözleşmesi devam eden oyuncu için başka bir kulüple anlaşma yaparsam o mesleği bırakmam lazım. Bana bu haberler sonrası Fenerbahçe'den bir arama almadım. Kendim aradım yöneticileri ve 'Böyle sözlerim dolanıyor ama ben böyle şeyler söylemedim' dedim.

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"Ben hiç kimsenin beni arayıp 'Şöyle bir açıklama yap' demesi üzerine bir açıklama yapmam. Fenerbahçe Kulübü şu anda bu konuda doğru yer tutuyor."

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"'Lazio, Fenerbahçe ile anlaşırsa bizim için sorun yok' dedim. Ama sözlerim çok farklı yerlere çekildi."

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