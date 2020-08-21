Son Dakika | Vedat Muriqi'in menajeri Haluk Canatar her şeyi anlattı! Lazio, Fenerbahçe,,,

"Vedat'a karşı verilen bütün sözler maddi manevi yerine getiriliyor Fenerbahçe'de. Vedat'ın da ayrılık arzusu yok. Biz de bu sözleşmeye duyduğumuz saygıdan dolayı konuşmamız aykırı kalır. Bugün yaptığım konuşmada 'Fenerbahçe Lazio'ya onay verse görüşünüz ne olur? diye sorulan soruya 'Fenerbahçe onay verirse bizim için de olur' diye cevap verdim ama yapılan haber farklı olmuş. Sosyal medyada da değişik yorumlar yapılmış."