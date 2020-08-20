Son Dakika | Vedat Muriqi transferinde işler değişti! Fenerbahçe takasla...
18+2 milyon Euro'ya el sıkışılmıştı ama...
Son yılların en hareketli transfer dönemini geçiren Fenerbahçe'de gelen isimlerin yanı sıra ayrılacak isimler ile de ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertli kulüp Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mert Hakan Yandaş ve Mame Thiam’la sözleşme imzalamıştı.
3+1 YILLIK İMZA
Sinan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanırken oyuncu, 'Bu büyük aileye katıldığı için çok mutluyum' şekilde bir açıklama yaptı.
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