Son Dakika | Vedat Muriqi transferinde işler değişti! Fenerbahçe takasla...

İTALYAN BASINI: 14+2+BASTOS Öte yandan İtalyan basınında yer alan bir haberde Lazio'nun Fenerbahçe ile 14+2 milyon Euro ve Bastos'un bonservisi karşılığı Vedat Muriqi almak için anlaşma sağladığı ifade edildi. Vedat Muriqi de yıllık 2 milyon ve bonuslarla 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.