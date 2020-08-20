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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 20 Ağustos 2020 - 18:03 | 

Son Dakika | Vedat Muriqi transferinde işler değişti! Fenerbahçe takasla...

18+2 milyon Euro'ya el sıkışılmıştı ama...

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Son yılların en hareketli transfer dönemini geçiren Fenerbahçe'de gelen isimlerin yanı sıra ayrılacak isimler ile de ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Süper Lig’de 6 senedir zirveden uzak kalan ve bu sezon şampiyonluk hasretine nokta koymak isteyen Fenerbahçe transfere hızlı bir giriş yapmıştı.

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Sarı-lacivertli kulüp Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mert Hakan Yandaş ve Mame Thiam’la sözleşme imzalamıştı.

4SİNAN GÜMÜŞ DÜN AÇIKLANDI
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SİNAN GÜMÜŞ DÜN AÇIKLANDI

Sarı lacivertli ekip dün akşam da transfer bombardımanına devam ederken önce Youtube kanalı aracılığı ile Genoa'dan Sinan Gümüş'ün transferini açıkladı.

53+1 YILLIK İMZA
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3+1 YILLIK İMZA

Sinan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanırken oyuncu, 'Bu büyük aileye katıldığı için çok mutluyum' şekilde bir açıklama yaptı.

6SOSA İSTANBULA GELDİ
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SOSA İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'de taraftarın çok istediği Jose Sosa transferi de gerçekleşti. Trabzonsporlu sözleşmesi biten Arjantinli yıldız futbolcu, Fenerbahçe'den teklifini kabul ederek İbiza'daki tatilini kesip İstanbul'a geldi.

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TRANSFER BUGÜN AÇIKLANACAK

Fenerbahçe, bugün sözleşme imzalayacak Jose Sosa için bir video hazırlayacak ve transferi resmen duyuracak.

8VEDAT MURIQI LAZIOYA DOĞRU
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VEDAT MURIQI LAZIO'YA DOĞRU

Fenerbahçe'de gelen isimlerin yanı sıra Vedat Muriqi'in büyük bir bonservis bedeli karşılığı takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

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İtalya Serie A ekibi Lazio ile Vedat Muriqi transferi konusunda 18+2 milyon Euro karşılığı anlaşma sağlanmıştı.

10FENERBAHÇENİN BASTOS PLANI
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FENERBAHÇE'NİN BASTOS PLANI

Vedat Muriqi transferinde Lazio ile sıkı pazarlıklar yapan Fenerbahçe, daha önce anlaşma sağladığı Mauricio Lemos'un yanına Lazio forması giyen Bastos'u da almak istiyor.

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Lazio ile yapılan görüşmelerde piyasa değeri 3 milyon Euro'dan fazla olan Bastos'u Vedat Muriqi transferinde takasa dahil etmeyi planladığı ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'nin planı, Vedat Muriqi için Lazio'dan 18+2 milyon Euro bonservis bedeli yanı sıra Bastos'un bonservisini almak.

13İTALYAN BASINI: 14+2+BASTOS
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İTALYAN BASINI: 14+2+BASTOS

Öte yandan İtalyan basınında yer alan bir haberde Lazio'nun Fenerbahçe ile 14+2 milyon Euro ve Bastos'un bonservisi karşılığı Vedat Muriqi almak için anlaşma sağladığı ifade edildi. Vedat Muriqi de yıllık 2 milyon ve bonuslarla 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

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Fenerbahçe'nin bu isteği sonrası iki kulüp arasındaki görüşmeler uzadı. Lazio - Fenerbahçe arasında Muriqi, Bastos transferi konusunda ilerleyen günlerde sıcak gelişmeler yaşanabilir.

15FENERBAHÇEDE TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENEN OYUNCULARLA İLGİLİ SON GELİŞMELER İSE ŞU ŞEKİLDE
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FENERBAHÇE'DE TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENEN OYUNCULARLA İLGİLİ SON GELİŞMELER İSE ŞU ŞEKİLDE

16MICHAEL FREY
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MICHAEL FREY

BB Erzurumspor ve Almanya 2. Lig takımlarının ilgisi var

17ZANKA
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ZANKA

İngiltere Championship ekipleri ve Kopenhag

18ZAJC - JAILSON - MEVLÜT ERDİNÇ
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ZAJC - JAILSON - MEVLÜT ERDİNÇ

Bu oyuncular için beklenen teklifler gelmedi. Fenerbahçe bu oyuncularını Bakasetas, Doğukan Sinik ve Nazım Sangare gibi isimlerin transferinde takasta kullanmayı planlıyor.

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