MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Vedat Muriqi transferi bitti! Fenerbahçe'nin yeni golcüsü...
GeriFutbol Son Dakika | Vedat Muriqi transferi bitti! Fenerbahçe'nin yeni golcüsü...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 25 Ağustos 2020 - 14:26 | 

Son Dakika | Vedat Muriqi transferi bitti! Fenerbahçe'nin yeni golcüsü...

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, Lazio ile her konuda anlaştı. Şimdi ise sarı lacivertli takımın Muriqi yerine forvete kimi transfer edeceği merak konusu oldu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ayrılığı artık çok yakın...

2
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi transferinin düğümü çözüldü. Kosovalı golcüyü uzun süredir kadrosuna katmak isteyen Lazio, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

3RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Abone Olgoogle-news

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Lazio'nun Muriqi transferi konusunda Fenerbahçe ile her konuda anlaştığı belirtilirken resmi açıklamanın da kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

4
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin anlaşmaya Angolalı stoper Bastos'u da dahil etmek istediği belirtiliyor.

520 MİLYONA YAKIN BONSERVİS...
Abone Olgoogle-news

20 MİLYONA YAKIN BONSERVİS...

Anlaşmada Bastos olmazsa da Fenerbahçe, bonuslarla birlikte Muriqi için Lazio'dan 20 milyon euroya yakın bir bonservis ücreti kasasına koyacak.

6
Abone Olgoogle-news

Görüşmelerin uzamasındaki bir diğer sebep ise Fenerbahçe'nin Muriqi satışından elde edeceği karın %15'ini Rizespor'a ödeyecek olmasıydı.

7TRANSFER İÇİN ELİ GÜÇLENDİ
Abone Olgoogle-news

TRANSFER İÇİN ELİ GÜÇLENDİ

Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satan Fenerbahçe, ekonomik olarak da elini güçlendirirken yeni golcü transferi de merak konusu oldu.

8İŞTE ADAYLAR...
Abone Olgoogle-news

İŞTE ADAYLAR...

Fenerbahçe'de forvet transferi için uzun bir liste bulunuyor. Listede bulunan dünyaca yıldız futbolcular ise dikkat çekiyor. İşte Erol Bulut'un forvet adayları...

9MARIO MANDZUKIC
Abone Olgoogle-news

MARIO MANDZUKIC

Taraftarları en çok heyecanlandıran isimlerin başında Mario Manzdukic geliyor. 34 yaşındaki Hırvat golcünün bonservisi elinde bulunuyor. Ancak tecrübeli forvet, yıllık 4 milyon euro ve 2 yıllık sözleşme konusunda direniyor. Roma'nın da Manzdukic'e ilgisi var.

10KEVIN GAMEIRO
Abone Olgoogle-news

KEVIN GAMEIRO

Fenerbahçe, Muriqi yerine düşündüğü futbolculardan Kevin Gameiro için de teklifini hazırladı. Fransız golcünün takımı Valencia, ekonomik olarak çok zor günler geçiriyor ve elindeki yıldızları çıkartmanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe'nin ise 33 yaşındaki golcüye senelik 2.5 milyon euro önerdiği belirtiliyor.

11ENNER VALENCIA
Abone Olgoogle-news

ENNER VALENCIA

Meksika basını ise geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe için forvet transferinin bittiğini duyurmuştu. Son olarak Meksika'nın Tigres takımında oynayan 30 yaşındaki Ekvadorlu golcü Enner Valencia'nın bonservisi elinde bulunuyor. Valencia ile Fenerbahçe arasındaki görüşmelerin olumlu gittiği belirtiliyordu ancak Valencia'nın kız kardeşinin Arjantin'de kaçırılması, transfer görüşmelerini erteletti.

12FEDOR SMOLOV
Abone Olgoogle-news

FEDOR SMOLOV

Fenerbahçe için adı geçen bir diğer forvet Fedor Smolov. Bonservisi Lokomotiv Moskova'da bulunan Rus golcü, geçen sezonu Celta Vigo'da kiralık geçirmişti. Rusya'dan bu transferi yalanlayan açıklamalar geldi ama Smolov'un Lokomotiv'den ayrılmak istediği biliniyor.

13MAXIMILIANO ROMERO
Abone Olgoogle-news

MAXIMILIANO ROMERO

Sarı lacivertli takım için gündeme gelen son isim 21 yaşındaki Arjantinli forvet Maximiliano Romero oldu. Arjantin basınının haberine göre Fenerbahçe, bonservisi PSV'de bulunan Romero için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini düşünüyor.

14CHUBA AKPOM
Abone Olgoogle-news

CHUBA AKPOM

Arsenal alt yapısında yetişen 24 yaşındaki Chuba Akpom ise Fenerbahçe'nin forvet adaylarından... PAOK, sözleşmesi bir sene daha devam eden Akpom'u bonservisiyle birlikte göndermek istiyor. PAOK'un Beşiktaş ile oynayacağı maçın ardından görüşmeler hızlanabilir.

15CENK TOSUN
Abone Olgoogle-news

CENK TOSUN

Fenerbahçe'nin forvet listesinde bulunan tüm futbolcular yabancı değil... Milli futbolcu Cenk Tosun'un da adı son haftalarda Fenerbahçe ile anılıyor. Sarı lacivertli kulüp, kiralama konusunda Everton'dan cevap bekliyor.

16MARKO LIVAJA
Abone Olgoogle-news

MARKO LIVAJA

26 yaşındaki Hırvat forvet için kulübü AEK, 4 milyon euro talep ediyor. Livaja, ayrılmak istiyor ve Fenerbahçe'ye de sıcak bakıyor ama AEK'in indirime gitmemesi dezavantaj yaratıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi