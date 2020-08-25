Son Dakika | Vedat Muriqi transferi bitti! Fenerbahçe'nin yeni golcüsü...

KEVIN GAMEIRO Fenerbahçe, Muriqi yerine düşündüğü futbolculardan Kevin Gameiro için de teklifini hazırladı. Fransız golcünün takımı Valencia, ekonomik olarak çok zor günler geçiriyor ve elindeki yıldızları çıkartmanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe'nin ise 33 yaşındaki golcüye senelik 2.5 milyon euro önerdiği belirtiliyor.