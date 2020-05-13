Son Dakika | Vedat Muriqi tercihini yaptı! Yeni takımı...
İngiliz devinin raporu ortaya çıktı: Mutlaka alınsın...
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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası, neredeyse tüm kulüpler ekonomik kriz içerisine girdi. Yeni dönemin planlamasını yapan takımlar, bir yandan da bütçe arayışında.
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Bu takımlardan biri olan Fenerbahçe... Hem teknik direktör hem de yapılacak transferler için yoğun bir çalışma yürütüyor.
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Sarı-lacivertli yönetim, takımdan bazı isimleri de gelecek transferlere kaynak yaratmak için satış listesine koydu.
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Bu oyunculardan başı çeken isim ise Vedat Muriqi... Kosovalı futbolcu ligin ilk yarısında gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini üzerine çekmişti.
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Ada basını, Vedat Muriç'in çok büyük bir hayranlık duyduğu Jose Mourinho'nun gelişimi açısından en iyi tercih olacağını düşündüğünü okuyucularına duyurdu.
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Bu sezon büyük forvet krizi yaşayan Portekizli teknik adamın da Kosovalı yıldızı uzun süredir istediği ve transfer için yönetime talimat verdiği belirtildi.
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Takvim'in haberine göre; bu sezon Fenerbahçe formasıyla müthiş bir performans sergileyen Vedat Muriqi'nin yeni sezonda önemli bir takıma transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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İsmi bir çok kulüp ile geçen Kosovalı forvetin Jose Mourinho ile çalışmak istediği belirtiliyor. Ada basınına göre Vedat, Portekizli teknik adama çok büyük bir hayranlık besliyor.
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Vedat'ın gelişimi açısından Mourinho'nun en doğru isim olduğunu düşündüğünü belirten gazeteler, bu gelişme sonrası Tottenham'ın transferde öne geçtiğini belirterek, "Vedat'ın tercihi belirleyici olabilir" dedi.
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Tottenham'da Pochettino'nun yerine göreve gelen Mourinho'nun Harry Kane ve Min Son'un sakatlıkları nedeniyle büyük bir kriz yaşadığını belirten gazeteler, "Mourinho, Vedat'ı uzun süredir takip ediyor" diye yazdı.
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Alınan bilgilere göre Portekizli hocanın "Mutlaka alınsın" dediği genç forvet için Tottenham kısa süre içinde Fener'in kapısını kalacak. Vedat'ın menajeri Haluk Canatar da "İngiltere'den teklif gelecek" demişti.