Son Dakika: Vedat Muriqi konuşulurken Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü! Beşiktaş'a PSG'den sürpriz isim, Galatasaray 2 ismi bitirdi - Transfer haberi...
Son dakika haberi... Süper Lig'in başlamasına 1 aydan az süre kalmasına karşın kulüpler transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kadrosunu güçlendirmek isterken, dünyaca ünlü yıldızların transferlerini bitirme noktasına getirdi.
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İşte transfere dair tüm gelişmeler...
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BERKAN KUTLU GALATASARAY'DA
Galatasaray, Berkan Kutlu için Alanyaspor'la anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılılar, Alanyaspor Kulübü ile yaptığı görüşmelerde 3 milyon Euro’luk bonservis bedeli konusunda el sıkıştı. Galatasaray Kulübü ayrıca, 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncunun sonraki satışından da Alanyaspor’a yüzde 20 pay verecek. Cimbom ayrıca, Berkan Kutlu’yu Hollanda ekibi PSV ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu karşılaşmalarının kadrosuna da alabilecek.
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EREN DERDİYOK GERİ DÖNÜYOR
Süper Lig'de daha önce Kasımpaşa, Galatasaray ve Göztepe formalarını terleten Eren Derdiyok, Türkiye'ye dönüyor. Bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Ankaragücü, geçen sezon Özbekistan Ligi'nde Pakhtakor formasıyla şampiyonluk yaşayan 33 yaşındaki golcü ile her konuda anlaşma sağladı. Derdiyok, Başkent ekibinden 400 bin euro yıllık ücret kazanacak. Türkiye'ye gelip Ankaragücü'nün son hazırlık maçını izleyen Eren Derdiyok'un kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.
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GALATASARAY LARSEN'İ BİTİRDİ
Galatasaray, Danimarkalı sağ bek Larsen ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Larsen için üç hafta önce Udinese ile masaya oturan yönetim, 4 milyon Euro bonservis bedeli sonrasında beklemeye geçmişti. Akabinde yönetici Işıtan Gün yeniden görüşmelere başladı ve 3.2 milyon Euro’da el sıkıştı. Sarı kırmızılılar 30 yaşındaki Danimarkalı sağ beke ise yıllık 1.6 milyon Euro garanti para verecek. Jens Stryger Larsen’in yarın İstanbul’a geleceği ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacağı ifade edildi.
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KURZAWA'DA MUTLU SON YAKIN
Yeni sezonda güçlü bir kadro kurup şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'a sol bek transferinde Fransa'dan müjde gibi bir haber geldi. Sarı-kırmızılılar, PSG'nin 28 yaşındaki sol beki Layvin Kurzawa transferinde mutlu sona yaklaştı. Fransız yayın organı RMC Sport'un haberine göre Galatasaray, Kurzawa'nın transferi konusunda Fransız ekibi PSG ile her konuda anlaştı. Haberde, son kararı yıldız futbolcunun vereceği açıklanırken 28 yaşındaki sol bekin ise düzenli oynamak istemesi nedeniyle Galatasaray'a sıcak bakabileceği belirtildi. (Sabah)
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LEICESTER'A BİR TÜRK DAHA
Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Liverpool'a kiralanan Ozan Kabak, İngiltere'de geçirdiği yarım sezonun ardından Almanya'ya geri döndü. Schalke 04'ten ayrılması beklenen oyuncu için Bundesliga, Ligue 1 ve İngiltere Premier Lig'den talipler artıyor. Son olarak, tıpkı Ozan gibi Türk stoper Çağlar Söyüncü'ye kadroda yer veren Leicester City genç oyuncuyu takibe aldı. İtalyan gazeteci Rudy Galetti, Ozan Kabak transferinde Leicester City'nin ilk olarak 8 milyon Sterlin civarında bir teklif yaptığını yazdı. Yaklaşık 9.5 milyon Euro'ya tekabül eden bu rakamı Schalke 04 yönetimi değerlendirmeye aldı. Taraflar arasında anlaşma sağlanırsa Ozan Kabak tekrar İngiltere'ye dönüp Çağlar Söyüncü'yle aynı formayı terletecek.
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BEŞİKTAŞ'TA HEDEF GODIN
Beşiktaş, stoper transferi için Cagliari forması giyen Diego Godin'i gündemine aldı. Kartal, 35 yaşındaki Uruguaylı oyuncuya 1+1 yıllık kontrat teklifinde bulundu. Godin ise 2 yıllık sözleşme istedi. 35 yaşındaki savunmacının, Beşiktaş'ın opsiyonlu teklifini maç sayısına bağlı olarak düzenlemesine de sıcak baktığı belirtildi. İtalyan ekibinden yıllık 3 milyon Euro kazanan oyuncuyu, maaşının belli bölümünü karşılayarak kadrosuna katmayı düşünen Beşiktaş, kulübüyle de görüşmelerine devam ediyor. (Sabah)
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SHAQIRI İÇİN NABIZ YOKLANACAK
Galatasaray transferde sıcak saatler yaşıyor... Sarı-Kırmızılılar'ın transfer listesinde yer alan İsviçreli kanat oyuncusu Xherdan Shaqiri için önemli bir gelişme yaşandı. Liverpool'un hocası Jürgen Klopp tarafından önümüzdeki istenmeyen adam ilan edilen Shaqiri satış listesine konacak. Cimbom'un Liverpool'un aldığı karar sonrası eli rahatlayacak. Galatasaray yöneticilerinden Işıtan Gün'ün Liverpool ile masaya oturacağı ve anlaşma zemini arayacağı öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'inde bu transferi çok istediği biliniyor. 2018 yılından beri Liverpool'da forma giyen Shaqiri'nn kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. (Takvim)
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VIDAL İÇİN ORTA YOL ARANIYOR
Geçtiğimiz günlerde İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazetta dello Sport, Serie A'da İnter forması ile şampiyonluk yaşayan Arturo Vidal ile yollarını ayıracağını ve yıldız oyuncuyu bonservissiz olarak göndereceğini yazdı. Şilili orta saha oyuncusu için de River Plate, Flamengo ve Galatasaray 'ın devrede olduğu öne sürüldü. Ancak 34 yaşındaki futbolcunun, senelik 7 milyon Euro maaşı, başta Cim Bom olmak üzere tecrübeli futbolcuyu isteyen kulüpleri düşündürüyor. Hâl böyle olunca İnter de yeni bir formül arayışına girdi. Çizme ekibi, en azından Vidal'in maaş yükünün bir kısmından kurtulmak istiyor. Bu doğrultuda İnter, Vidal'i isteyen kulüplere maaşının yarısını yani 3.5 milyon Euro'yu ödeme konusunda bir öneride bulunacak. Sarı-Kırmızılı ekibin bu konuda ücreti yüksek bulduğu öğrenildi. Ancak Galatasaray, yıldız oyuncuyu bonservissiz olarak kadrosuna katarak, Şilili yıldıza önereceği sözleşme konusunda bir orta yol bulmaya çalışıyor. (Fanatik)
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BEŞİKTAŞ RICA İÇİN ANLAŞMA ZEMİNİ ARIYOR
Hem Şampiyonlar Ligi'ni hem de Süper Lig'i birlikte götürebilecek güçlü ve kaliteli bir kadro kurmak için Beşiktaş çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip şimdiden PSG ile bir oyuncusu için masaya oturdu. Hareketli bir transfer dönemi geçiren Beşiktaş kaleyi sağlama almak için ciddi bir hamle yaptı. Kartal, Sergio Rico için masaya oturdu. Fransız basınından RMC Sport'un servis ettiği habere göre Siyah- Beyazlı kurmaylar İspanyol kaleci Sergio Rico için PSG yönetimi ile bir araya geldi ve şartları masaya yatırdı. PSG ile 2024 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi olan Sergio Rico'yu kiralamak isteyen Siyah- Beyazlı kurmayların oyuncunun tüm mali yükünü üzerlerine almayı taahhüt ettiği bildirildi. Gelen bilgilere göre PSG, kiralama bedeli de istiyor ancak Beşiktaş buna pek sıcak bakmıyor. İki taraf arasındaki görüşmelerin bu hafta da devam etmesinin beklendiği ifade ediliyor.
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CORNELIUS'LA EL SIKIŞILDI
Fenerbahçeli taraftarların merakla beklediği santrfor transferi için haber İtalya'dan geldi. Gazzetta di Parma'nın haberine göre sarı-lacivertli kulüp, bir dönem Trabzonspor'un da kadrosuna katmak istediği Danimarka Milli Takımı'nın yedek santrforu Andreas Cornelius için Parma kulübü ile 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeme şartıyla el sıkıştı. Haberde İtalya Serie A'dan Serie B'ye düşen Parma'nın, bonservisine 8 milyon Euro verdiği Danimarkalı oyuncunun yüksek yıllık ücretinden kurtulmak için Fenerbahçe ile anlaştığı belirtildi. Sarı-lacivertli yönetimin 28 yaşındaki forvet oyuncusuyla yapacağı görüşmelerin de olumlu geçmesi sonrasında transferin resmiyet kazanması bekleniyor. Fenerbahçe'nin Cornelius'u, kulüp için özel bir tarih olan bugün saat 19.07'de KAP'a bildirmeyi planladığı da haberde yer aldı. (Sabah)
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MELING TRANSFERİ RAFA KALKTI
Trabzonspor, Birger Meling defterini bir kez daha açtı. Oyuncuyla anlaşmaya varmasına rağmen kulübü Nimes'in sürekli fiyat artırması nedeniyle bu transferi iki defa rafa kalktı. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarlı talebi sonrası Norveçli sol beki yeniden gündemine aldı.Fransız ekibine son bir teklife gitme kararı alan yönetim, oyuncudan da Nimes'li yetkililerle görüşmesini istedi. Meling'den gelecek habere göre sol bek transferinde rotasını belirleyecek olan Trabzonspor, Juventus'un göndermeyi planladığı Gianluca Frabotta için de nabız yokladı. 22 yaşındaki futbolcunun Genoa ile pazarlık halinde olması nedeniyle Fırtına'nın girişimlerini menajerler düzeyinde tuttuğu öğrenildi. (Sabah)
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BEŞİKTAŞ'A SÜRPRİZ FORVET
Beşiktaş , kadrosuna katmayı planladığı forvet için son olarak Luuk de Jong'un kulübü Sevilla'ya kiralama teklifinde bulunmuştu. Ancak oyuncunun sakatlığı akıllarda soru işareti bıraktı. Rota ise hem geçen hem de bu sezon öncesi gündeme gelen Chuba Akpom'a döndü. Middlesbrough yeni sezonda 25 yaşındaki İngiliz golcüyü kadrosunda düşünmüyor. Ancak 3 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı oyuncudan zarar da etmek istemiyor. İngiliz ekibine yeni bir teklifle gitmeye hazırlanan Beşiktaş, diğer yandan da Diego Costa'dan haber bekliyor. Siyah-beyazlı kurmaylar, 32 yaşındaki futbolcuya önerdikleri 2.3 milyon Euro maaşın üzerine çıkmayı planlamıyor. (Sabah)
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DORUKHAN'IN KADERİ NETLEŞİYOR
Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra Avrupa'da kulüp arayışlarına giren ancak sonuç alamayan Dorukhan Toköz'ün kaderi bu hafta netleşecek. İspanyol kulüpleriyle transfer pazarlığı yapan ancak istediğini alamayan yıldız oyuncu yoluna Süper Lig'de devam edebilir... Galatasaray 'da teknik direktör Fatih Terim'in özellikle istediği Dorukhan Toköz hangi takıma transfer olacağını bu hafta açıklayacak. (Takvim)
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FENERBAHÇE SAĞ BEKİNİ BULDU
Portekiz basını, Fenerbahçe'nin Vitoria Guimaraes forması giyen Falaye Sacko ile ilgilendiğini yazdı. 25 yaşındaki Malili defans oyuncusu Haziran ayında Valentin Rosier'in alternatifi olarak Beşiktaş'ın da gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Portekiz'in önde gelen basın organı A Bola'nın haberine göre, sarı lacivertliler bonservisi Vitoria Guimaraes'de bulunan 25 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiğini iddia etti. Geçmişinde Sint-Truiden formasıyla Belçika geçmişi de bulunan Sacko, Belçika ekipleri Anderlecht, Club Brugge ve Genk'in de gündeminde yer alıyor. Haberde Fenerbahçe'nin Belçika ekipleriyle mücadele ettiği belirtildi. Falaye Sacko, Haziran ayında Valentin Rosier'in alternatifi olarak Beşiktaş'ın da gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
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OKAY'A FLAŞ TALİP
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, milli futbolcu Okay Yokuşlu'ya talip oldu. İspanyol medyasında çıkan haberlere göre İngiliz ekibi, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için Celta Vigo'ya teklif yapacak. Marca'nın haberine göre, Leeds United, Celta Vigo'nun satmak istediği milli futbolcu Okay Yokuşlu için 6 milyon euro teklifte bulunacak. Okay'ın transferi konusunda Leeds United'ın Arjantinli Teknik Direktörü Marcelo Bielsa'nın sıcak baktığı belirtildi. Transferin gerçekleşmesi halinde Okay, orta sahada EURO 2020'nin yıldızlarından Kalvin Phillips ile yan yana oynayacak.