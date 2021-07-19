Son Dakika: Vedat Muriqi konuşulurken Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü! Beşiktaş'a PSG'den sürpriz isim, Galatasaray 2 ismi bitirdi - Transfer haberi...

BEŞİKTAŞ RICA İÇİN ANLAŞMA ZEMİNİ ARIYOR Hem Şampiyonlar Ligi'ni hem de Süper Lig'i birlikte götürebilecek güçlü ve kaliteli bir kadro kurmak için Beşiktaş çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip şimdiden PSG ile bir oyuncusu için masaya oturdu. Hareketli bir transfer dönemi geçiren Beşiktaş kaleyi sağlama almak için ciddi bir hamle yaptı. Kartal, Sergio Rico için masaya oturdu. Fransız basınından RMC Sport'un servis ettiği habere göre Siyah- Beyazlı kurmaylar İspanyol kaleci Sergio Rico için PSG yönetimi ile bir araya geldi ve şartları masaya yatırdı. PSG ile 2024 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi olan Sergio Rico'yu kiralamak isteyen Siyah- Beyazlı kurmayların oyuncunun tüm mali yükünü üzerlerine almayı taahhüt ettiği bildirildi. Gelen bilgilere göre PSG, kiralama bedeli de istiyor ancak Beşiktaş buna pek sıcak bakmıyor. İki taraf arasındaki görüşmelerin bu hafta da devam etmesinin beklendiği ifade ediliyor.