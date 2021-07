Son Dakika: Vedat Muriqi konuşulurken Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü! Beşiktaş'a PSG'den sürpriz isim, Galatasaray 2 ismi bitirdi - Transfer haberi...

OKAY'A FLAŞ TALİP İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, milli futbolcu Okay Yokuşlu'ya talip oldu. İspanyol medyasında çıkan haberlere göre İngiliz ekibi, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için Celta Vigo'ya teklif yapacak. Marca'nın haberine göre, Leeds United, Celta Vigo'nun satmak istediği milli futbolcu Okay Yokuşlu için 6 milyon euro teklifte bulunacak. Okay'ın transferi konusunda Leeds United'ın Arjantinli Teknik Direktörü Marcelo Bielsa'nın sıcak baktığı belirtildi. Transferin gerçekleşmesi halinde Okay, orta sahada EURO 2020'nin yıldızlarından Kalvin Phillips ile yan yana oynayacak.