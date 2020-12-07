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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 07 Aralık 2020 - 17:51 | 

Son Dakika | Vedat Muriqi için kritik tarihi açıkladılar! Ocak ayında...

Bu sezon başı Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan Vedat Muriqi için İtalya'dan yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor...

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Lazio'nun sezon başında Fenerbahçe'den bonuslarla birlikte 20 milyon euroya kadrosuna kattığı Vedat Muriqi, henüz İtalyan takımıyla gol ve asist katkısı sağlayabilmiş değil.

2GOL KATKISI YOK
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GOL KATKISI YOK

Bu sezon Lazio ile toplam 293 maça çıkabilen Vedat Muriqi, ne gol ne de asist katkısı sağlayabildi.

3SENE SONUNA KADAR OYNAMASI ZOR
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SENE SONUNA KADAR OYNAMASI ZOR

Son olarak sakatlanan ve takımının oynadığı son 3 maçı kaçıran Kosovalı golcü, formasını da kaptırmışa benziyor. Sakatlığı geçmeyen Vedat'ın bu sene sonuna kadar oynaması da zor gözüküyor...

42021 OCAKTA...
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2021 OCAK'TA...

İtalyan Cittaceleste sitesinin haberine göre Kosovalı golcü, teknik direktör Simone Inzaghi tarafından tam olarak hazır olana kadar oynatılmayacak. Muriqi'nin en erken 2021'nin Ocak ayında oynaması bekleniyor.

5JUVENTUS MAÇINDA KAÇIRDIĞI GOL...
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JUVENTUS MAÇINDA KAÇIRDIĞI GOL...

Muriqi'nin şans bulduğu maçlarda iyi şanslar yakaladığı, özellikle Juventus maçında kaçırdığı pozisyonun ardından gözden düştüğü belirtildi.

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Lazio Teknik Direktörü Inzaghi ise Vedat Muriqi hakkında konuşurken golcü oyuncuya güvendiğini tekrar etti.

7VEDAT BU İSİMLERDEN BİRİSİ...
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'VEDAT BU İSİMLERDEN BİRİSİ...'

Inzaghi, Muriqi yerine yeni transfer yapmayacaklarını söylerken ''Sakatlıklarına rağmen daha elimizde deneyecek çok oyuncumuz var. Vedat bunlardan birisi. O yüzden yeni oyuncuların gelmesini zor görüyorum.'' sözlerini kullandı.

82020Yİ KAPATTI
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2020'Yİ KAPATTI

İtalyan basını Vedat Muriqi'nin iyileşmesinin Aralık sonunu bulabileceğini ve golcü oyuncunun 2020 yılını kapattığını belirtiyor.

9KRİTİK TARİH
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KRİTİK TARİH

Inzaghi'nin Ocak 2021'den sonra Vedat'tan bir patlama beklentisi olduğu ve Kosovalı golcüyü oynatmaya devam edeceği söyleniyor. Muriqi'nin Ocak'ta göstereceği performans ise geleceği adına oldukça kritik olacak.

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Muriqi'nin yedeği Caicedo, son maçlarda Vedat yerine oyuna dahil olup attığı gollerle takımını kurtaran isim olmuştu. Caicedo ve Correa, son maçlarda Vedat yerine oynamış ve iyi performans göstermişti.

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