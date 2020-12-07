Son Dakika | Vedat Muriqi için kritik tarihi açıkladılar! Ocak ayında...
Bu sezon başı Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan Vedat Muriqi için İtalya'dan yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Lazio'nun sezon başında Fenerbahçe'den bonuslarla birlikte 20 milyon euroya kadrosuna kattığı Vedat Muriqi, henüz İtalyan takımıyla gol ve asist katkısı sağlayabilmiş değil.
2
Abone Ol
GOL KATKISI YOK
Bu sezon Lazio ile toplam 293 maça çıkabilen Vedat Muriqi, ne gol ne de asist katkısı sağlayabildi.
3
Abone Ol
SENE SONUNA KADAR OYNAMASI ZOR
Son olarak sakatlanan ve takımının oynadığı son 3 maçı kaçıran Kosovalı golcü, formasını da kaptırmışa benziyor. Sakatlığı geçmeyen Vedat'ın bu sene sonuna kadar oynaması da zor gözüküyor...
4
Abone Ol
2021 OCAK'TA...
İtalyan Cittaceleste sitesinin haberine göre Kosovalı golcü, teknik direktör Simone Inzaghi tarafından tam olarak hazır olana kadar oynatılmayacak. Muriqi'nin en erken 2021'nin Ocak ayında oynaması bekleniyor.
5
Abone Ol
JUVENTUS MAÇINDA KAÇIRDIĞI GOL...
Muriqi'nin şans bulduğu maçlarda iyi şanslar yakaladığı, özellikle Juventus maçında kaçırdığı pozisyonun ardından gözden düştüğü belirtildi.
6
Abone Ol
Lazio Teknik Direktörü Inzaghi ise Vedat Muriqi hakkında konuşurken golcü oyuncuya güvendiğini tekrar etti.
7
Abone Ol
'VEDAT BU İSİMLERDEN BİRİSİ...'
Inzaghi, Muriqi yerine yeni transfer yapmayacaklarını söylerken ''Sakatlıklarına rağmen daha elimizde deneyecek çok oyuncumuz var. Vedat bunlardan birisi. O yüzden yeni oyuncuların gelmesini zor görüyorum.'' sözlerini kullandı.
8
Abone Ol
2020'Yİ KAPATTI
İtalyan basını Vedat Muriqi'nin iyileşmesinin Aralık sonunu bulabileceğini ve golcü oyuncunun 2020 yılını kapattığını belirtiyor.
9
Abone Ol
KRİTİK TARİH
Inzaghi'nin Ocak 2021'den sonra Vedat'tan bir patlama beklentisi olduğu ve Kosovalı golcüyü oynatmaya devam edeceği söyleniyor. Muriqi'nin Ocak'ta göstereceği performans ise geleceği adına oldukça kritik olacak.
10
Abone Ol
Muriqi'nin yedeği Caicedo, son maçlarda Vedat yerine oyuna dahil olup attığı gollerle takımını kurtaran isim olmuştu. Caicedo ve Correa, son maçlarda Vedat yerine oynamış ve iyi performans göstermişti.