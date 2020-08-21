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GeriFutbol Son Dakika | Vedat Muriqi için İtalya'dan bomba haber! Menajerindan açıklama geldi!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 21 Ağustos 2020 - 18:46 | 

Son Dakika | Vedat Muriqi için İtalya'dan bomba haber! Menajerindan açıklama geldi!

Fenerbahçe'den resmi açıklama gelmişti, İtalya basını Vedat'a iki yeni talip olduğunu duyurdu. Kosovalı golcünün menajeri net konuştu.

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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Çarşamba gecesi Fenerbahçe ile Lazio'nun 18+2 milyon Euro karşılığı anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

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Ardından Perşembe günü anlaşmaya Bastos transferinin de dahil olduğu ve 14+2+Bastos şeklinde transferin sonlanacağı İtalyan basınında iddia edildi.

4Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferiyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı
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Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferiyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı

Futbol A Takımı oyuncularımızdan Vedat Muriqi’ye çeşitli kulüplerden muhtelif teklifler gelmektedir. Ancak, bugün bazı yayın organlarında oyuncumuzun transferi için bir miktar para ve bir başka oyuncunun bonservisi karşılığında İtalya’nın Lazio takımıyla anlaşıldığına dair haberler yer almıştır. Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.

5İTALYAN BASININDAN BİR İDDİA DAHA
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İTALYAN BASININDAN BİR İDDİA DAHA!

Fenerbahçe ile Lazio arasında Vedat Muriqi konusunda bonservis sorunu henüz son noktaya ulaşamamışken, İtalya'dan çok çarpıcı bir iddia geldi.

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Son olarak Fenerbahçe'nin 18 milyon euro bonserviste anlaştığı belirtilmiş ancak ödemenin nasıl olacağı konusunda son nokta koyulmamıştı. Fenerbahçe taksit sayısını minimumda tutmak isterken, Lazio'nun da 3 taksit şartı koştuğu öne sürülmüştü.

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Tüm bunlar belirsizliğini korurken, Fenerbahçe'nin Lazio'dan stoper Bastos'u da istediği ve anlaşmada bu oyuncunun da yer alacağı söylentileri çıkarken sarı-lacivertliler bunu net bir dille resmi internet sitesinden yalanlamıştı.

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Ve İtalya'dan flaş bir haber geldi! siamolaroma'nın haberine göre; Lazio'nun henüz son noktayı koyamaması sonrası Roma yetkililerinin devreye girdiği ve önümüzdeki günlerde Fenerbahçe Yönetimi ile bir araya geleceği aktarıldı.

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Edin Dzeko'nun alternatifi ya da Bosna Hersekli forvetin olası ayrılığı ile Vedat Muriqi'yi takıma kazandırmak istedikleri belirtildi.

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Roma'nın hamlesi sonrası Milan'ın da nabız yokladığı, anlaşma zemini için sarı-lacivertli ekibe teklif yollayacağı yazıldı.

11VEDAT MURIQINİN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
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VEDAT MURIQI'NİN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Vedat Muriqi'in menajeri Haluk Canatar, Ajansspor'a konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

12Haluk Canatarın açıklaması şu şekilde:
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Haluk Canatar'ın açıklaması şu şekilde:

"Lazio Kulübü'nün Vedat Muriqi konusunda ciddi bir çalışması var ve Fenerbahçe ile görüşüyorlar. Bu görüşmeler henüz bitmedi ama sona yaklaşıyor. Kulüpler kabul ederse, Vedat Muriqi'in temsilcisi olarak, Muriqi'in Lazio'da oynamasına engel görmüyorum."

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