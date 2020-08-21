Son Dakika | Vedat Muriqi için İtalya'dan bomba haber! Menajerindan açıklama geldi!
Fenerbahçe'den resmi açıklama gelmişti, İtalya basını Vedat'a iki yeni talip olduğunu duyurdu. Kosovalı golcünün menajeri net konuştu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
2
Abone Ol
Çarşamba gecesi Fenerbahçe ile Lazio'nun 18+2 milyon Euro karşılığı anlaşmaya vardığı belirtilmişti.
3
Abone Ol
Ardından Perşembe günü anlaşmaya Bastos transferinin de dahil olduğu ve 14+2+Bastos şeklinde transferin sonlanacağı İtalyan basınında iddia edildi.
4
Abone Ol
Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferiyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı
Futbol A Takımı oyuncularımızdan Vedat Muriqi’ye çeşitli kulüplerden muhtelif teklifler gelmektedir. Ancak, bugün bazı yayın organlarında oyuncumuzun transferi için bir miktar para ve bir başka oyuncunun bonservisi karşılığında İtalya’nın Lazio takımıyla anlaşıldığına dair haberler yer almıştır. Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.
5
Abone Ol
İTALYAN BASININDAN BİR İDDİA DAHA!
Fenerbahçe ile Lazio arasında Vedat Muriqi konusunda bonservis sorunu henüz son noktaya ulaşamamışken, İtalya'dan çok çarpıcı bir iddia geldi.
6
Abone Ol
Son olarak Fenerbahçe'nin 18 milyon euro bonserviste anlaştığı belirtilmiş ancak ödemenin nasıl olacağı konusunda son nokta koyulmamıştı. Fenerbahçe taksit sayısını minimumda tutmak isterken, Lazio'nun da 3 taksit şartı koştuğu öne sürülmüştü.
7
Abone Ol
Tüm bunlar belirsizliğini korurken, Fenerbahçe'nin Lazio'dan stoper Bastos'u da istediği ve anlaşmada bu oyuncunun da yer alacağı söylentileri çıkarken sarı-lacivertliler bunu net bir dille resmi internet sitesinden yalanlamıştı.
8
Abone Ol
Ve İtalya'dan flaş bir haber geldi! siamolaroma'nın haberine göre; Lazio'nun henüz son noktayı koyamaması sonrası Roma yetkililerinin devreye girdiği ve önümüzdeki günlerde Fenerbahçe Yönetimi ile bir araya geleceği aktarıldı.
9
Abone Ol
Edin Dzeko'nun alternatifi ya da Bosna Hersekli forvetin olası ayrılığı ile Vedat Muriqi'yi takıma kazandırmak istedikleri belirtildi.
10
Abone Ol
Roma'nın hamlesi sonrası Milan'ın da nabız yokladığı, anlaşma zemini için sarı-lacivertli ekibe teklif yollayacağı yazıldı.
11
Abone Ol
VEDAT MURIQI'NİN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
Vedat Muriqi'in menajeri Haluk Canatar, Ajansspor'a konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
12
Abone Ol
Haluk Canatar'ın açıklaması şu şekilde:
"Lazio Kulübü'nün Vedat Muriqi konusunda ciddi bir çalışması var ve Fenerbahçe ile görüşüyorlar. Bu görüşmeler henüz bitmedi ama sona yaklaşıyor. Kulüpler kabul ederse, Vedat Muriqi'in temsilcisi olarak, Muriqi'in Lazio'da oynamasına engel görmüyorum."