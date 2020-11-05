Son Dakika | Vedat Muriqi için ilk büyük şok! İtalyanlardan şok yorum...

'EN İYİ PERFORMANSI OLABİLİR...' Lazio'ya yakınlığı ile bilinen Lazio News ise genel eleştirilerin aksine Muriqi'nin performansından mutlu olunduğunu belirtirken ''Torino maçında da iyiydi, bu maçta da iyi. En iyi performansını göstermiş olabilir. Gol katkısı olmadı ama hep tehlikelerin içinde yer alıyor.'' yorumunda bulundu.