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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 05 Kasım 2020 - 15:03 | 

Son Dakika | Vedat Muriqi için ilk büyük şok! İtalyanlardan şok yorum...

Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, Zenit maçının ardından büyük bir şok yaşadı.

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Yaz transfer döneminde 20 milyon euroya Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, İtalya'da ilk büyük şokunu yaşıyor...

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Şampiyonlar Ligi'nde Lazio'nun Zenit ile Rusya'da karşılaştığı maça ilk 11'de başlayan Muriqi, ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başladı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona ererken Muriqi 60 dakika sahada kaldı.

3İLK ELEŞTİRİLER GELDİ...
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İLK ELEŞTİRİLER GELDİ...

60 dakika sahada kalan Kosovalı golcü, beklentilerin altında bir performans sergilerken İtalya'dan da ilk tepkiler bu maçın ardından gelmeye başladı...

4GOL VE ASİSTİ YOK
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GOL VE ASİSTİ YOK

Vedat Muriqi yerine oyuna giren Felipe Caicedo, takımına beraberlik getiren golü atarken Vedat, gol ve asist katkısı yapamadı.

5230 DAKİKA OLDU...
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230 DAKİKA OLDU...

Bu sezon Lazio formasıyla toplam 6 maça çıkan golcü futbolcu, 230 dakika sahada kalırken gol veya asist üretemedi. Vedat için ilk başta olumlu konuşan İtalyan basını da Zenit maçının ardından oyuncuyu ilk kez eleştirdi.

6HİÇBİR VARLIK GÖSTEREMEDİ
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''HİÇBİR VARLIK GÖSTEREMEDİ''

Calcio Mercato sitesi Lazio - Zenit maçında futbolculara puan verirken Vedat Muriqi 10 üzerinden 5.5 puan aldı. Vedat için ''Torino maçında iyiydi ama Zenit maçında hiçbir varlık gösteremedi. İki kez şut çekti ama tehlike yaratamadı.'' sözlerini kullandı.

7YERİNE GİREN OYUNCU KAHRAMAN İLAN EDİLDİ
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YERİNE GİREN OYUNCU KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Vedat yerine oyuna girip golünü atan Caicedo ise Lazio'nun kahramanı ilan edildi. Caicedo, Torino maçında da uzatmalarda attığı golle takımına 4-3'lük galibiyeti getirmitşi.

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Tecrübeli golcünün son iki maçta Muriqi yerine girip puan getiren golleri atması ilk 11 tartışmalarını da beraberinde getirdi. Lazio'da önümüzdeki maçlarda Muriqi yerine Caicedo'nun ilk 11'de başlaması muhtemel...

9EN İYİ PERFORMANSI OLABİLİR...
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'EN İYİ PERFORMANSI OLABİLİR...'

Lazio'ya yakınlığı ile bilinen Lazio News ise genel eleştirilerin aksine Muriqi'nin performansından mutlu olunduğunu belirtirken ''Torino maçında da iyiydi, bu maçta da iyi. En iyi performansını göstermiş olabilir. Gol katkısı olmadı ama hep tehlikelerin içinde yer alıyor.'' yorumunda bulundu.

10KOSOVA BASINI BEĞENMEDİ
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KOSOVA BASINI BEĞENMEDİ

Kosova basını da golcü oyuncunun performansında memnun kalmadı. Gazeta Blic, ''60 dakika sahada kaldı, özverisi iyiydi ama maçta iz bırakacak bir performans sergilemedi.

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Vedat Muriqi, Zenit maçı öncesi yaptığı açıklamalarda takıma alıştığını ve kendini evinde gibi hissettiğini söylemişti.

12EVİMDE GİBİYİM
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'EVİMDE GİBİYİM'

Muriqi, ''İtalya'nın en büyük takımlarından birinin parçası olduğum için çok mutluyum. Burada bana herkes yardımcı oluyor'' sözlerini kullanmıştı.

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