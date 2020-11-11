Son Dakika | Vedat Muriqi için bomba iddia! Süper Lig'e mi dönecek?
Lazio'da son dönemde eleştiri oklarının hedefi olan Vedat Muriqi hakkında canlı yayında flaş bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig devinin, Kosovalı golcünün menajeriyle yaptığı transfer görüşmesi ortaya çıktı.
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HENÜZ SİFTAH YAPAMADI
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio forması giyen Vedat Muriqi, son günlerde manşetlerden düşmüyor. Lazio'da şimdiye dek yalnızca 4 resmi maçta forma şansı bulabilen Kosovalı golcü, henüz gol ya da asist sevinci yaşayamadı.
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ELEŞTİRİLERİN SESİ YÜKSELİYOR
Fenerbahçe'den 17.5 milyon euro karşılığında Lazio'ya giden Vedat Muriqi, bu performansıyla İtalyan futbolseverleri tatmin edemedi ve kendisi için ödenen bonservis bedeli ciddi şekilde sorgulanır hale geldi.
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SADECE 54 DAKİKA SAHADA KALDI
Vedat Muriqi, son olarak Lazio'nun Juventus ile 1-1 berabere kaldığı maça ilk 11'de başlamış ve sadece 54 dakika sahada kalarak yerini Felipe Caicedo'ya bırakmıştı.
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10 ÜZERİNEN 5 PUAN
Maçın ardından Lazio taraftarları ve İtalyan basını, Vedat Muriqi'nin performansını eleştirmiş ve Calciomercato, deneyimli oyuncuya 10 üzerinden 5 puan vererek maçın en kötülerinden biri olarak gösterdi.
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İTALYANLAR ELEŞTİRİYOR
Vedat Muriqi hakkında ''Yine etkili olamadı. Inzaghi onu oynatmaya devam ediyor ama gol atamıyor. İlk yarıda müsait bir pozisyonunda topu boş kaleye bile gönderemedi'' yorumu yapılmıştı.
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"BOŞ KALEYE BİLE ATAMADI"
Lazio taraftarları, sosyal medyada Kosovalı forvet hakkında ''Onun için bu kadar para ödediğimize inanamıyorum? Bu kategoride oynayamıyor.'', ''Muriqi'nin futbolu çok yetersiz, çok kıt. Boş kaleye bile atamıyor.'' gibi paylaşımlarda bulundular.
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"BEDAVAYA GERİ VEREBİLİRİZ"
Sert eleştirilerin ardından Fenerbahçe taraftarları eski futbolcularını korurken bir Lazio taraftarının ''Muriqi'yi devre arasında size (Fenerbahçe) bedavaya verebiliriz.'' cevabı dikkatleri çekmişti.
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SÜRPRİZ TRANSFER İDDİASI
Tüm bu gelişmelerin gölgesinde A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, canlı yayında Vedat Muriqi ile ilgili flaş transfer iddiasında bulundu.
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BEŞİKTAŞ İDDİASI
A Spor'da konuşan Uzundurukan, devre arasında kadrosuna bir forvet katmayı planlayan Beşiktaş'ın Lazio ve İtalya'daki kariyeri tartışılır hale gelen Vedat Muriqi'ya talip olduğunu öne sürdü.
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MENAJERİNE HABER VERİLDİ
"Beşiktaş'ta şöyle bir gelişme var. Beşiktaş, forvet arıyor. Vedat Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar. İtalya'da iddialar çıkıyor ama Haluk Canatar, Fenerbahçe'nin bir girişimi olmadığını söylüyor ve şunu da ekliyor..."
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"VEDAT MURIQI'YE TALİBİZ"
"'Vedat Muriqi, Lazio'da sonuna kadar devam edecek. Pek etmeyecek ancak kulübü göndermek isterse Lazio'dan ayrılabilir' diyor. Beşiktaşlı yöneticiler, 'Sen yine de bir görüş. Biz öyle bir durumda Vedat Muriqi'ye talibiz' diyor"
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İSTANBUL'A GELDİ
Öte yandan Vedat Muriqi, Juventus maçının ardından gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. Vedat Muriqi'nin eşi Edibe Muriqi, 'Vedo geldi' paylaşımını yaptı.
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İLK 11'DEKİ YERİNİ KAYBEDEBİLİR
Bu sezon 7 maçta Lazio forması giyen Muriqi'nin henüz gol ve asist katkısı sağlayamadı. İtalya'da son iki maçtır sert şekilde eleştirilen ve erkenden oyundan alınan forvetin 11'deki yerini kaybedip kaybetmeyeceğini önümüzdeki haftalar gösterecek.
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Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi, Vedat Muriqi hakkında yaptığı açıklamada, ''Her geçen gün takıma daha çok alışacaktır. Lazio'nun DNA'ları farklıdır ve buna alışmak için zaman gereklidir. Verdiği katkıdan memnunum. Daha da iyi olacaktır.'' sözlerini kullandı.
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Kosovalı golcü ile forma savaşı veren Ekvadorlu forvet Felipe Caicedo ise Lazio'da bugünlerde kahraman ilan edildi. Juventus maçında Vedat Muriqi'nin yerine 54. dakikada oyuna giren Caicedo, 90+5'te takımına puanı getiren golü atmıştı.
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Felipe Caicedo, geçtiğimiz hafta da Torino maçında da uzatmalarda attığı golle takımına 4-3'lük galibiyeti getirmişti. Tecrübeli golcü, aynı şekilde Zenit maçında da Vedat Muriqi yerine oyuna girip golünü atmıştı.