Son Dakika | Vedat Muriqi için bomba iddia! Süper Lig'e mi dönecek?

"VEDAT MURIQI'YE TALİBİZ" "'Vedat Muriqi, Lazio'da sonuna kadar devam edecek. Pek etmeyecek ancak kulübü göndermek isterse Lazio'dan ayrılabilir' diyor. Beşiktaşlı yöneticiler, 'Sen yine de bir görüş. Biz öyle bir durumda Vedat Muriqi'ye talibiz' diyor"