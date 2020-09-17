Son Dakika | Vedat Muriqi geri döndü! Veda videosunda Emre Belözoğlu detayı...

"VEDAT'IN YERİNİ DOLDURMAK ZOR" Vedat Muriqi'nin ayrılığına değinmeyi de ihmal etmeyen Ali Koç, "Tabi yeni sezona başlarken içimiz biraz buruk. Vedat kardeşim bizlerden ayrılıyor. 1 senedir burada olmasına rağmen bizler çok sevdik, taraftar çok sevdi. Fenerbahçe için elinden gelen her şeyi yaptı. Vedat'ın yerini doldurmak çok zor. Vedat bugüne kadar her sene üstüne koyduğu gibi önümüzdeki sezonda İtalya'da üstüne koyarak devam edecektir. Allah yar ve yardımcısı olsun. Fenerbahçe camiasına adına kendisine her şey için teşekkür ederim" dedi.