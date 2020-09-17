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GeriFutbol Son Dakika | Vedat Muriqi geri döndü! Veda videosunda Emre Belözoğlu detayı...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 17 Eylül 2020 - 11:47 | 

Son Dakika | Vedat Muriqi geri döndü! Veda videosunda Emre Belözoğlu detayı...

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu, Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'e veda etti. O anlar sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı...

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1VİDEODA EMRE BELÖZOĞLU DETAYI
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VİDEODA EMRE BELÖZOĞLU DETAYI

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi için yayınladığı veda videosunda Emre Belözoğlu detayı dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...

2VEDA ETTİ
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VEDA ETTİ

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'den İtalya Serie A devi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, Emre Belözoğlu ve Başkan Ali Koç'la birlikte sarı lacivertli camiaya veda etti.

3BAŞKAN VE EMRE İLE BULUŞTU
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BAŞKAN VE EMRE İLE BULUŞTU

Lazio'ya imza atmak için İtalya'ya uçan Vedat Muriqi, transferi tamamlandıktan sonra İstanbul'a döndü ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Emre Belözoğlu ile buluştu.

4YENİ SEZON DİLEKLERİ
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YENİ SEZON DİLEKLERİ

Burada Vedat için bir veda konuşması yapan Başkan Koç, tüm taraftarları sevgiyle selamladığını ifade ederek, "Yeni sezon hem Türk futbolu için hem camiamız için hayırlı uğurlu, sakatlıktan uzak, centilmence maçların cereyan etmesi ve bununla beraber şampiyonlukla sonuçlanması için dua ediyoruz." dedi.

5VEDATIN YERİNİ DOLDURMAK ZOR
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"VEDAT'IN YERİNİ DOLDURMAK ZOR"

Vedat Muriqi'nin ayrılığına değinmeyi de ihmal etmeyen Ali Koç, "Tabi yeni sezona başlarken içimiz biraz buruk. Vedat kardeşim bizlerden ayrılıyor. 1 senedir burada olmasına rağmen bizler çok sevdik, taraftar çok sevdi. Fenerbahçe için elinden gelen her şeyi yaptı. Vedat'ın yerini doldurmak çok zor. Vedat bugüne kadar her sene üstüne koyduğu gibi önümüzdeki sezonda İtalya'da üstüne koyarak devam edecektir. Allah yar ve yardımcısı olsun. Fenerbahçe camiasına adına kendisine her şey için teşekkür ederim" dedi.

6VEDAT MURIQI KONUŞTU
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VEDAT MURIQI KONUŞTU

Her daim Fenerbahçe ile olacağını belirten Muriqi ise "Bu kulübün bana formasını tattırdığınız için, bu onuru, bu şerefi bana layık gördüğünüz için hepimize çok teşekkür ederim. Yeni bir maceraya atılıyorum. Destekçim olduğunuza dair şüphem yok." ifadelerini kullandı.

7ŞAMPİYONLUK TEMENNİSİ
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ŞAMPİYONLUK TEMENNİSİ

Fenerbahçe ile şampiyonluk dileklerini de ileteyen yıldız oyuncu, "Kalbim sizlerle. İnşallah bu sezon yolun sonu şampiyonluk olsun, hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere” ifadelerini kullandı." şeklinde konuştu.

8
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TEŞEKKÜR ETTİ

Her daim Fenerbahçe ile olacağını belirten Muriqi ise "Bu kulübün bana formasını tattırdığınız için, bu onuru, bu şerefi bana layık gördüğünüz için hepimize çok teşekkür ederim. Yeni bir maceraya atılıyorum. Destekçim olduğunuza dair şüphem yok." ifadelerini kullandı.

9SÖZÜ EMRE ALDI
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SÖZÜ EMRE ALDI

Bütün Fenerbahçeliler gibi Vedat'ın ayrılması sebebiyle içinin buruk olduğunu ifade eden Emre Belözoğlu ise, "Takım arkadaşı olarak, insan olarak bir arada olmaktan keyif aldım. Ben inanıyorum ki ayrılıklarda sevgiye dahil. Kalpler her daim beraber." dedi.

10BURASI ONUN EVİ
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"BURASI ONUN EVİ"

Emre Belözoğlu ayrıca Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'nin evi olduğunun da altını çizerek, " Burası onun evi. Sonsuz başarılar. Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı.

11VİDEODA DİKKAT ÇEKEN DETAY
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VİDEODA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Vedat Muriqi - Emre Belözoğlu - Ali Koç buluşmasında bir detay gözlerden kaçmadı.

12VİDEODA YER ALDI
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VİDEODA YER ALDI

Fenerbahçe'deki görevi henüz resmen açıklanmayan ve transfer fotoğraflarında pek fazla görünmeyen Emre Belözoğlu'nun veda videosunda yer alması dikkat çekti.

13AMA GÖREVİ YAZILMADI
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AMA GÖREVİ YAZILMADI

Ancak aynı video Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından paylaşılırken Ali Koç'un başkanlık makamı belirtildi ama Emre Belözoğlu'nun kulüpteki görev tanımına yer verilmedi.

14VİDEO ÇOK BEĞENİLDİ
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VİDEO ÇOK BEĞENİLDİ

Söz konusu video, sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlardan büyük ilgi gördü.

15YOĞUN İLGİ
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YOĞUN İLGİ

Duygusal video, kısa süre içerisinde on binlerce kez beğenildi ve binlerce kez retweet edildi.

16BİNLERCE KEZ İZLENDİ
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BİNLERCE KEZ İZLENDİ

Kulübün resmi hesabından paylaşılan video, yaklaşık yarım saat içerisinde 300 bin görüntülenmeyi aştı.

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