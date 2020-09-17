Son Dakika | Vedat Muriqi geri döndü! Veda videosunda Emre Belözoğlu detayı...

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi için yayınladığı veda videosunda Emre Belözoğlu detayı dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...
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VEDA ETTİ
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'den İtalya Serie A devi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, Emre Belözoğlu ve Başkan Ali Koç'la birlikte sarı lacivertli camiaya veda etti.
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BAŞKAN VE EMRE İLE BULUŞTU
Lazio'ya imza atmak için İtalya'ya uçan Vedat Muriqi, transferi tamamlandıktan sonra İstanbul'a döndü ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Emre Belözoğlu ile buluştu.
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YENİ SEZON DİLEKLERİ
Burada Vedat için bir veda konuşması yapan Başkan Koç, tüm taraftarları sevgiyle selamladığını ifade ederek, "Yeni sezon hem Türk futbolu için hem camiamız için hayırlı uğurlu, sakatlıktan uzak, centilmence maçların cereyan etmesi ve bununla beraber şampiyonlukla sonuçlanması için dua ediyoruz." dedi.
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"VEDAT'IN YERİNİ DOLDURMAK ZOR"
Vedat Muriqi'nin ayrılığına değinmeyi de ihmal etmeyen Ali Koç, "Tabi yeni sezona başlarken içimiz biraz buruk. Vedat kardeşim bizlerden ayrılıyor. 1 senedir burada olmasına rağmen bizler çok sevdik, taraftar çok sevdi. Fenerbahçe için elinden gelen her şeyi yaptı. Vedat'ın yerini doldurmak çok zor. Vedat bugüne kadar her sene üstüne koyduğu gibi önümüzdeki sezonda İtalya'da üstüne koyarak devam edecektir. Allah yar ve yardımcısı olsun. Fenerbahçe camiasına adına kendisine her şey için teşekkür ederim" dedi.
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VEDAT MURIQI KONUŞTU
Her daim Fenerbahçe ile olacağını belirten Muriqi ise "Bu kulübün bana formasını tattırdığınız için, bu onuru, bu şerefi bana layık gördüğünüz için hepimize çok teşekkür ederim. Yeni bir maceraya atılıyorum. Destekçim olduğunuza dair şüphem yok." ifadelerini kullandı.
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ŞAMPİYONLUK TEMENNİSİ
Fenerbahçe ile şampiyonluk dileklerini de ileteyen yıldız oyuncu, "Kalbim sizlerle. İnşallah bu sezon yolun sonu şampiyonluk olsun, hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere” ifadelerini kullandı." şeklinde konuştu.
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TEŞEKKÜR ETTİ
Her daim Fenerbahçe ile olacağını belirten Muriqi ise "Bu kulübün bana formasını tattırdığınız için, bu onuru, bu şerefi bana layık gördüğünüz için hepimize çok teşekkür ederim. Yeni bir maceraya atılıyorum. Destekçim olduğunuza dair şüphem yok." ifadelerini kullandı.
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SÖZÜ EMRE ALDI
Bütün Fenerbahçeliler gibi Vedat'ın ayrılması sebebiyle içinin buruk olduğunu ifade eden Emre Belözoğlu ise, "Takım arkadaşı olarak, insan olarak bir arada olmaktan keyif aldım. Ben inanıyorum ki ayrılıklarda sevgiye dahil. Kalpler her daim beraber." dedi.
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"BURASI ONUN EVİ"
Emre Belözoğlu ayrıca Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'nin evi olduğunun da altını çizerek, " Burası onun evi. Sonsuz başarılar. Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı.
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VİDEODA DİKKAT ÇEKEN DETAY
Vedat Muriqi - Emre Belözoğlu - Ali Koç buluşmasında bir detay gözlerden kaçmadı.
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VİDEODA YER ALDI
Fenerbahçe'deki görevi henüz resmen açıklanmayan ve transfer fotoğraflarında pek fazla görünmeyen Emre Belözoğlu'nun veda videosunda yer alması dikkat çekti.
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AMA GÖREVİ YAZILMADI
Ancak aynı video Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından paylaşılırken Ali Koç'un başkanlık makamı belirtildi ama Emre Belözoğlu'nun kulüpteki görev tanımına yer verilmedi.
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VİDEO ÇOK BEĞENİLDİ
Söz konusu video, sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlardan büyük ilgi gördü.
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YOĞUN İLGİ
Duygusal video, kısa süre içerisinde on binlerce kez beğenildi ve binlerce kez retweet edildi.
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BİNLERCE KEZ İZLENDİ
Kulübün resmi hesabından paylaşılan video, yaklaşık yarım saat içerisinde 300 bin görüntülenmeyi aştı.