Son Dakika | Vedat Muriqi geceye damga vurdu! Son dakikada...

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonu Uluslar Ligi'nin beşinci haftası, A, B ve C liglerinde oynanan 17 karşılaşma ile tamamlandı.
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MİLLİLER KAZANDI
B Ligi 3. Grup maçında Rusya'yı konuk eden Türkiye, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Millilerin gollerini 26. dakikada Kenan Karaman, 32. dakikada Cengiz Ünder ve 51. dakikada penaltıdan Cenk Tosun attı. Rusya'nın gollerini 11. dakikada Denis Cheryshev ve 57. dakikada Daler Kuzyaev kaydetti.
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RAKİPLER YENİŞEMEDİ
A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta beşinci hafta maçları tamamlandı. Diğer müsabakada ise Macaristan ile Sırbistan sahadan 1-1'lık eşitlikle ayrıldı.
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BELÇİKA, İNGİLTERE'Yİ DEVİRDİ
Gecenin öne çıkan A Ligi 2. Grup mücadelesinde Belçika, sahasında İngiltere'yi 10. dakikada Youri Tielemans ve 23. dakikada Dries Mertens'in golleriyle 2-0 mağlup etti.
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HOLLANDA HATA YAPMADI
A Ligi 1. Grup'ta Hollanda, 6 ve 13. dakikalarda Georginio Wijnaldum ve 55. dakikada Memphis Depay'in golleriyle Bosna Hersek'i 3-1 yendi. Konuk ekibin tek golü 63. dakikada Smail Prevljak'tan geldi.
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İTALYANLAR GÜLDÜ
Grubun diğer maçında ise İtalya, 27. dakikada penaltıdan Jorginho ve 83. dakikada Domenico Berardi'nin golleriyle Polonya'yı 2-0'la geçti.
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KOSOVA ÖNE GEÇTİ AMA...
Gecenin bir diğer dikkat çeken mücadelesinde ise Slovenya ile Kosova kozlarını paylaştı.
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PERDEYİ VEDAT MURIQI AÇTI
Stožice Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Vedat Muriqi, 58. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaybetti.
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5 AY SONRA İLK GOLÜ
Vedat Muriqi böyle 27 Haziran 2020 tarihinden sonra ilk kez bir resmi maçta gol atmış oldu.
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5 DAKİKA DAYANABİLDİLER
Bu golden yalnızca 5 dakika sonra sahneye çıkan Jasmin Jurtic, 63. dakikada skoru 1-1'e getirdi.
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SON DAKİKADA SKOR BELİRLENDİ
90+4. dakikada ise bu kez penaltıdan Josep Ilicic, Kosova ağlarını sarstı ve maçın skorunu belirledi: 2-1.
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PUAN DURUMU
Alınan bu sonucun ardından Slovenya puanını 13'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Kosova ise 2 puanda kaldı.
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YUNANİSTAN RAHAT KAZANDI
Grubun bir diğer maçında ise Yunanistan, Moldova'yı 2-0 ile geçti.