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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 16 Kasım 2020 - 08:05 | 

Son Dakika | Vedat Muriqi geceye damga vurdu! Son dakikada...

UEFA Uluslar Ligi'nde birbirinden heyecanlı maçlar oynandı. Vedat Muriqi 5 ay sonra...

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117 MAÇ NEFES KESTİ
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17 MAÇ NEFES KESTİ

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonu Uluslar Ligi'nin beşinci haftası, A, B ve C liglerinde oynanan 17 karşılaşma ile tamamlandı.

2MİLLİLER KAZANDI
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MİLLİLER KAZANDI

B Ligi 3. Grup maçında Rusya'yı konuk eden Türkiye, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Millilerin gollerini 26. dakikada Kenan Karaman, 32. dakikada Cengiz Ünder ve 51. dakikada penaltıdan Cenk Tosun attı. Rusya'nın gollerini 11. dakikada Denis Cheryshev ve 57. dakikada Daler Kuzyaev kaydetti.

3RAKİPLER YENİŞEMEDİ
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RAKİPLER YENİŞEMEDİ

A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta beşinci hafta maçları tamamlandı. Diğer müsabakada ise Macaristan ile Sırbistan sahadan 1-1'lık eşitlikle ayrıldı.

4BELÇİKA, İNGİLTEREYİ DEVİRDİ
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BELÇİKA, İNGİLTERE'Yİ DEVİRDİ

Gecenin öne çıkan A Ligi 2. Grup mücadelesinde Belçika, sahasında İngiltere'yi 10. dakikada Youri Tielemans ve 23. dakikada Dries Mertens'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

5HOLLANDA HATA YAPMADI
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HOLLANDA HATA YAPMADI

A Ligi 1. Grup'ta Hollanda, 6 ve 13. dakikalarda Georginio Wijnaldum ve 55. dakikada Memphis Depay'in golleriyle Bosna Hersek'i 3-1 yendi. Konuk ekibin tek golü 63. dakikada Smail Prevljak'tan geldi.

6İTALYANLAR GÜLDÜ
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İTALYANLAR GÜLDÜ

Grubun diğer maçında ise İtalya, 27. dakikada penaltıdan Jorginho ve 83. dakikada Domenico Berardi'nin golleriyle Polonya'yı 2-0'la geçti.

7KOSOVA ÖNE GEÇTİ AMA...
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KOSOVA ÖNE GEÇTİ AMA...

Gecenin bir diğer dikkat çeken mücadelesinde ise Slovenya ile Kosova kozlarını paylaştı.

8PERDEYİ VEDAT MURIQI AÇTI
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PERDEYİ VEDAT MURIQI AÇTI

Stožice Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Vedat Muriqi, 58. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaybetti.

95 AY SONRA İLK GOLÜ
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5 AY SONRA İLK GOLÜ

Vedat Muriqi böyle 27 Haziran 2020 tarihinden sonra ilk kez bir resmi maçta gol atmış oldu.

105 DAKİKA DAYANABİLDİLER
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5 DAKİKA DAYANABİLDİLER

Bu golden yalnızca 5 dakika sonra sahneye çıkan Jasmin Jurtic, 63. dakikada skoru 1-1'e getirdi.

11SON DAKİKADA SKOR BELİRLENDİ
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SON DAKİKADA SKOR BELİRLENDİ

90+4. dakikada ise bu kez penaltıdan Josep Ilicic, Kosova ağlarını sarstı ve maçın skorunu belirledi: 2-1.

12PUAN DURUMU
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PUAN DURUMU

Alınan bu sonucun ardından Slovenya puanını 13'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Kosova ise 2 puanda kaldı.

13YUNANİSTAN RAHAT KAZANDI
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YUNANİSTAN RAHAT KAZANDI

Grubun bir diğer maçında ise Yunanistan, Moldova'yı 2-0 ile geçti.

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