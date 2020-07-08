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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 08 Temmuz 2020 - 14:40,

Son Dakika | Ve Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: 'Hayırlısı olsun...'

Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona eren Arda Turan'ın transferiyle ilgili son dakika gelişmesi.

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Galatasaray'dan Atletico Madrid'e giden, Madrid'de gösterdiği performansla da dünya devi Barcelona'ya transfer olan Arda Turan'ın, Katalan ekibindeki macerası geçtiğimiz hafta resmen son bulmuştu.

234 MİLYONA GİTTİ
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34 MİLYONA GİTTİ

Galatasaray'dan Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan, başarılı geçen Madrid döneminin ardından 2015 yılında 34 milyon euro karşılığında Barcelona'ya 5 yıllık imza atmıştı.

3SÖZLEŞMESİ BİTİNCE
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SÖZLEŞMESİ BİTİNCE

Valverde yönetimindeki Barcelona'dan 2018 yılında ayrılık kararı alan Arda Turan Ocak ayında 2,5 yıllık anlaşma ile Başakşehir'e kiralanmıştı. 2015 yılında gittiği Barça'da iyi performanslar sergileyen milli futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

4BARÇADA İYİ PERFORMANS
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BARÇA'DA İYİ PERFORMANS

Arda'nın sözleşmesi 30 Haziran itibarıyla son bulurken, yıldız isim serbest kaldı ve serbest oyuncu statüsüne geçti. Barça kariyeri resmen sona eren Arda Turan 2.5 yıllık Barcelona kariyerinde toplam 55 resmi maça çıkarken, 15 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

5BAŞAKŞEHİRDEN AYRILDI VE...
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BAŞAKŞEHİR'DEN AYRILDI VE...

Arda Turan, 2018'in ocak ayında kiralık olarak geldiği Başakşehir'den 2020'nin ocak ayında ayrıldı.

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ARDA SIKI ÇALIŞIYOR

Başakşehir'den ayrıldıktan sonra 6 aydır futbola uzak kalan fakat formunu korumak için çalışmalarını sürdüren Arda Turan'ın gelecek sezon hangi takıma transfer olacağı merak konusu oldu.

7GALATASARAY BENİ ÇAĞIRIRSA...
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'GALATASARAY BENİ ÇAĞIRIRSA...'

Arda Turan, geçtiğimiz aylarda Spor Arena Instagram canlı yayınında"Gelecek sene Galatasaray'da oynayacak mıyım bilemiyorum. Başkanın ve hocanın sözlerinin üzerine bir şey diyemem. Beni çağırırlarsa giderim. Ben sağlıklı olup işimi yapıp yoluma devam edeceğim inşallah her zaman söylüyorum Galatasaray beni çağırırsa giderim çağırmazsa tribün orada her zaman gider destekleriz" ifadelerini kullanmıştı.

8GALATASARAY BİR HATA YAPMADIM
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GALATASARAY BİR HATA YAPMADIM

"Galatasaray planlarının neresinde?" sorusuna karşılık Turan, "Fatih Hoca ne derse o olur. Birçok hata yaptım, hataları kabul ediyorum. Hatalarımın bedelini de ödedim. Ancak Galatasaray'a bir hata yapmadım. Messi ve Ronaldo dışında da çok az oyuncu 15-20 sene çok iyi devam etti." demişti.

9MAGAZİNCİLERİN SORUSUNU CEVAPLADI
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MAGAZİNCİLERİN SORUSUNU CEVAPLADI

Arda Turan geçtiğimiz akşam magazincilerin Galatasaray ile anlaştığına dair çıkan haberler sonrası sorularına cevap verdi.

10KULÜPTEN DUYARSINIZ
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KULÜPTEN DUYARSINIZ

Deneyimli futbolcu, altyapısından yetiştiği kulübüne döneceği konusunda anlaşma sağladığı iddiaları üzerine, "Her gün konuşmayalım. Hayırlısı olsun. Öyle bir şey olursa zaten kulüpten duyarsınız." açıklamasını yaptı.

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Fatih Terim'in Arda Turan transferinde ısrarcı olduğu bu nedenle yönetimle görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. Yönetim de tecrübeli futbolcuyu sezon sonunda makul bir maaş karşılığında kadroya katacak.

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Arda Turan da yuvasına dönüş için can atıyor.

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Tecrübeli futbolcu, bu transfer için her türlü fedakarlığa yapmaya hazır.

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