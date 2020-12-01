Son Dakika | VAR için ağır sözler! 'Saçmalık, Utanç verici...'
Premier League'de oynanan West Ham - Aston Villa maçına VAR damgasını vurdu, İngiltere ayağa kalktı...
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VAR sistemi uzun süredir kullanılmakta olsa da tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bunun son örneği İngiltere'de yaşandı...
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KARŞILAŞMAYA VAR DAMGASI
Premier League'de West Ham, Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederken karşılaşmaya VAR damgasını vurdu.
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'BİRKAÇ SANTİM İLE OFSAYT'
Aston Villa'nın son dakikalarda bulduğu beraberlik golü, VAR'da 'birkaç santimetrelik' ofsayt ile iptal edildi.
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BÜYÜK TARTIŞMA
Villa'nın bulduğu golde VAR, forvet oyuncusu Watkins'in elinin ofsayt olduğunu belirtip golü iptal edince büyük tartışma çıktı.
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FUTBOL RUHUNU ETKİLİYOR MU?
Karşılaşmayı West Ham 2-1 kazanırken ofsayt pozisyonu tüm İngiltere'nin gündemindeydi. VAR'ın çok detaylı pozisyonlara karışmasının futbolun ruhunu etkilediği düşünülüyor.
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ÇOK SERT YORUM
Sosyal medyada böyle pozisyonların ofsayt çalınmasının futbolu öldürdüğü yorumları yapılırken en sert sözler Aston Villla kaptanı Jack Grealish'ten geldi.
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'FUTBOLU MAHVETTİLER'
Grealish, maç biter bitmez Twitter'dan paylaşımda bulunurken ''VAR için görüşlerimi daha önceden de bahsetmiştim. Artık utanç verici seviyesini bile geçti. Tam bir rezillik. Futbolu mahvettiler.'' sözlerini kullandı.
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'BIKTIM ARTIK!'
Ardından Instagram'dan da bir paylaşımda bulunan yıldız futbolcu, ''VAR'dan bıktım!'' dedi.
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'BU NASIL SAÇMALIK?'
Aston Villa'nın teknik direktörü Dean Smith ise ''Topla oynamanızın yasak olduğu vücudunuzun bir bölümü ileride diye ofsayt veriliyor. Bu nasıl bir saçmalık? Kolu ileride diye ofsayt verilir mi? Zaten kullanamayacak. Bu kadarı da çok fazla.'' şeklinde konuştu.
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Premier Lig'de sezon başından beri benzer pozisyonlarda VAR kararları eleştiriliyordu.
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FIFA TOPLANACAK
FIFA, geçtiğimiz günlerde ofsayt kararlarını yeniden gözden geçireceklerini açıklamıştı.
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YENİ KURALLAR...
Yeni kurallarda elin ofsayt sayılıp sayılmayacağı merak konusu. Futbol dünyası, ofsayt pozisyonlarında sadece ayaklara bakılması gerektiğini belirtiyordu.