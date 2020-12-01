Son Dakika | VAR için ağır sözler! 'Saçmalık, Utanç verici...'

'BU NASIL SAÇMALIK?' Aston Villa'nın teknik direktörü Dean Smith ise ''Topla oynamanızın yasak olduğu vücudunuzun bir bölümü ileride diye ofsayt veriliyor. Bu nasıl bir saçmalık? Kolu ileride diye ofsayt verilir mi? Zaten kullanamayacak. Bu kadarı da çok fazla.'' şeklinde konuştu.