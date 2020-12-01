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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 01 Aralık 2020 - 09:53 | 

Son Dakika | VAR için ağır sözler! 'Saçmalık, Utanç verici...'

Premier League'de oynanan West Ham - Aston Villa maçına VAR damgasını vurdu, İngiltere ayağa kalktı...

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VAR sistemi uzun süredir kullanılmakta olsa da tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bunun son örneği İngiltere'de yaşandı...

2KARŞILAŞMAYA VAR DAMGASI
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KARŞILAŞMAYA VAR DAMGASI

Premier League'de West Ham, Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederken karşılaşmaya VAR damgasını vurdu.

3BİRKAÇ SANTİM İLE OFSAYT
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'BİRKAÇ SANTİM İLE OFSAYT'

Aston Villa'nın son dakikalarda bulduğu beraberlik golü, VAR'da 'birkaç santimetrelik' ofsayt ile iptal edildi.

4BÜYÜK TARTIŞMA
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BÜYÜK TARTIŞMA

Villa'nın bulduğu golde VAR, forvet oyuncusu Watkins'in elinin ofsayt olduğunu belirtip golü iptal edince büyük tartışma çıktı.

5FUTBOL RUHUNU ETKİLİYOR MU
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FUTBOL RUHUNU ETKİLİYOR MU?

Karşılaşmayı West Ham 2-1 kazanırken ofsayt pozisyonu tüm İngiltere'nin gündemindeydi. VAR'ın çok detaylı pozisyonlara karışmasının futbolun ruhunu etkilediği düşünülüyor.

6ÇOK SERT YORUM
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ÇOK SERT YORUM

Sosyal medyada böyle pozisyonların ofsayt çalınmasının futbolu öldürdüğü yorumları yapılırken en sert sözler Aston Villla kaptanı Jack Grealish'ten geldi.

7FUTBOLU MAHVETTİLER
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'FUTBOLU MAHVETTİLER'

Grealish, maç biter bitmez Twitter'dan paylaşımda bulunurken ''VAR için görüşlerimi daha önceden de bahsetmiştim. Artık utanç verici seviyesini bile geçti. Tam bir rezillik. Futbolu mahvettiler.'' sözlerini kullandı.

8BIKTIM ARTIK
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'BIKTIM ARTIK!'

Ardından Instagram'dan da bir paylaşımda bulunan yıldız futbolcu, ''VAR'dan bıktım!'' dedi.

9BU NASIL SAÇMALIK
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'BU NASIL SAÇMALIK?'

Aston Villa'nın teknik direktörü Dean Smith ise ''Topla oynamanızın yasak olduğu vücudunuzun bir bölümü ileride diye ofsayt veriliyor. Bu nasıl bir saçmalık? Kolu ileride diye ofsayt verilir mi? Zaten kullanamayacak. Bu kadarı da çok fazla.'' şeklinde konuştu.

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Premier Lig'de sezon başından beri benzer pozisyonlarda VAR kararları eleştiriliyordu.

11FIFA TOPLANACAK
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FIFA TOPLANACAK

FIFA, geçtiğimiz günlerde ofsayt kararlarını yeniden gözden geçireceklerini açıklamıştı.

12YENİ KURALLAR...
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YENİ KURALLAR...

Yeni kurallarda elin ofsayt sayılıp sayılmayacağı merak konusu. Futbol dünyası, ofsayt pozisyonlarında sadece ayaklara bakılması gerektiğini belirtiyordu.

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