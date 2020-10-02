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Futbol
Haber Giriş: 02 Ekim 2020 - 07:33 | 

Son Dakika | Uyuyanlar çok şey kaçırdı! Hakan Çalhanoğlu...

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin maçı Portekiz'de oynandı. Hakan Çalhanoğlu'nun takımını ipten aldığı maçta 25 penaltı kullanıldı...

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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı eleyen Rio Ave ile Milan arasında uzun yıllar unutulmayacak bir müsabaka oynandı. İşte gecenin maçı ve yaşanan inanılmaz anlar...

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UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan takımlar belli oldu.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off turu maçları sona erdi.

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Turnuvanın favorilerinden İtalya temsilcisi Milan, önceki turda Beşiktaş'ı eleyen Portekiz ekibi Rio Ave karşısında normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 sona eren karşılaşmayı penaltılar sonunda 9-8 kazanarak tur atladı.

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Milan'da forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, takımı 2-1 gerideyken uzatmaların 120+2. dakikasında attığı penaltı golüyle skoru eşitleyerek takımının turu geçmesinde başrolü oynadı.

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Avusturya ekibi LASK ise konuk olduğu, turnuvanın tecrübeli takımlarından Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u 4-1'le geçerek sürpriz bir sonuca imza attı.

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Tek karşılaşma üzerinden oynanan eşleşmeler sonucu Cluj (Romanya), Kızılyıldız (Sırbistan), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Slovan Liberec (Çekya), Granada (İspanya), Lech (Polonya), PSV Eindhoven (Hollanda), Hapoel Beer-Sheva (İsrail), Karabağ (Azerbaycan), Celtic (İskoçya), Ludogorets (Bulgaristan), Standard Liege (Belçika), Rijeka (Hırvatistan), Dundalk (İrlanda), Young Boys (İsviçre), CSKA Sofya (Bulgaristan), Rangers (İskoçya), AEK (Yunanistan) ve Tottenham da (İngiltere) tur atladı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde, 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimi, bugün TSİ 14.00'te başlayacak.

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Geceye damga vuran mücadele Portekiz'de Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan ile Rio Ave arasında oynandı.

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Estádio do Rio Ave Futebol Clube'nin ev sahibi yaptığı müsabakada toplam 25 penaltı kullanıldı ve sahadan tur biletiyle ayrılan taraf Milan oldu.

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Normal süresi 1-1 sona eren maçta iki takımda uzatmada attığı karşılıklı goller ile skoru 2-2'ye getirdi.

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Karşılaşmanın normal süresinde Milan'ı öne geçiren golü 51. dakikad Alexis Saelemaekers kaydederken 72. dakikada Francisco Geraldes skoru dengeledi: 1-1

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91. dakikada bu kez Gelson sahneye çıktı ve Rio Ave'yi öne geçirdi. Ancak son sözü 120+2. dakikada milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu söyledi ve penaltılara gidildi: 2-2

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Milan'da milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 120+2. dakikada penaltıdan attığı golle takımını ipten aldı ve mücadeleyi seri penaltı atışlarına taşıdı.

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Penaltı atışlarında her iki takım da ilk 7 penaltısını gole çevirdi ve eşitlik bozulmadı.

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8. penaltılarda Milan gol sevinci yaşarken Rio Ave ayağına gelen fırsatı tepti.

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Portekiz ekibi 10. ve 11. penaltılarda da aynı fırsatı kullanamazken 12. penaltılarda Milan, turu geçen taraf oldu.

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İtalyan temsilcisi, 8-9'luk skorla adını grup aşamasına yazdırmayı bildi.

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