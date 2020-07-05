MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriTenis Son dakika! Ünlü tenisçi Rafael Nadal, Göcek'te kaza yaptı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Tenis
Haber Giriş: 05 Temmuz 2020 - 14:39,

Son dakika! Ünlü tenisçi Rafael Nadal, Göcek'te kaza yaptı!

38 milyon TL'lik lüks yat kayalıklara çarptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Göcek'e tatile gelen ünlü tenisçi Rafael Nadal'ın yatı, kayalıklara çarptı.

2
Abone Olgoogle-news

Uzun uğraşın ardından kayalıklardan uzaklaştırılan tekne, aynı yerde demir attı. 

3
Abone Olgoogle-news

Yapılan incelemelerde yatta seyahati engelleyecek bir hasar olmadığı tespit edildi.

438.5 MİLYON TLLİK LÜKS YAT, KAYALIKLARA ÇAPRTI
Abone Olgoogle-news

38.5 MİLYON TL'LİK LÜKS YAT, KAYALIKLARA ÇAPRTI

Dünyanın en önemli tenis sporcularından Rafael Nadal, 38.5 milyon TL'lik 'White' adlı süper lüks motoryatıyla çıktığı turda, İspanya'nın Mallarco Adası'ndan Fethiye'nin Göcek Mahallesi'ne geldi. 

5
Abone Olgoogle-news

 Nadal'ın yatı, Sıralıbük Koyu'nda dün saat 16.30 sıralarında kayalıklara çarptı.

6
Abone Olgoogle-news

İki saatlik uğraş sonrasında çarptığı kayalıklardan uzaklaştırılan tekne, aynı mevkide demir attı.

7
Abone Olgoogle-news

Teknede hasar tespit çalışması yapıldığı, seyahati engelleyecek bir durum olmadığı öğrenildi.

8
Abone Olgoogle-news

Tarihin en büyük tenisçilerinden biri olarak gösterilen Rafael Nadal, uzun süreli bir ilişki yaşadığı Xisca Perelló ile geçen yıl evlenmişti.

9
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi