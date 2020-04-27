Son Dakika | Ünlü teknik direktör canlı yayında açıkladı: "Fenerbahçe'den teklif gelirse..."

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için canlı yayında çarpıcı bir açıklama geldi.
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Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir teknik adamla anlaşma yapmayan Fenerbahçe için önemli bir açıklama yapıldı.
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Yerli teknik adamlardan ise Erol Bulut ve Abdullah Avcı ile birlikte Hüseyin Erdoğdu ve Yalçın Koşukavak'ın ismi sarı lacivertli takımla anıldı.
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Yabancı teknik direktörlerden ise Laurent Blanc, Di Francesco, Lucescu, Daum, Nenad Bjelica gibi isimlerin listede olduğu belirtildi.
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Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, Fotomaç'ın canlı yayında Fenerbahçe ile çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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İŞTE YILMAZ VURAL'IN AÇIKLAMALARI
"Bu ligler oynanacak, devam edecek ve bitecek. Temmuzda oynanır, ağustos da oynanır sıkıntı değil."
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"Maçların seyircisiz oynanmasını bile saçma buluyorum, biz seyirciler için oynuyoruz. Oynamak için oynamayalım."
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"Tesislerdeyim şuan, ayın 20'sinden beri buradayım. Buradan çocukları yönetmeye çalışıyorum, burayı merkez haline getirdik. Oyuncuları çağırdık, biz diğer ekipler gibi değiliz, dağınık bir oyuncu grubumuz var."
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FENERBAHÇE CEVABI
Doğmamış çocuğa don biçilmez, şampiyonluğa oynayan bir takımın hocasıyım, burada yönettiğim oyuncular var. Ben bir şeyler diyince kulüp içinde üzülenler oluyor. Hedeflerim var, hedeflerimden biri de 3 büyük takımdan birinde hocalık yapmak. Çok da zamanım kalmadı.
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BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR
Tabi böyle bir şey olursa, yönetim irtibat kurarsa, olur. Derlerse "Biz Yılmaz hocaya talibiz." Konuşuruz. Fenerbahçe taraftarının sevgisi beni çok mutlu ediyor ama şuan konuşmak doğru olmaz. "
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BÜYÜK TAKIMLAR ÇALIŞTIRIRDIM
Biz gelmeden önce 6 hafta gol atamayan bir takım vardı şimdi lig çıkacak bir takım yarattık. 760 maç ile Türkiye'nin en çok maç yönetmiş antrenörüyüm biz mahalle maçı yönetmedik. Çok sevilmek beni bu duruma getirdi. Bu kadar sevilmeseydim büyük takımlar çalıştırırdım.
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TFF 1. Ligde bir takım,tecrübeli bir takım ile çalışıyorum ve burada olmak hayatımın en güzel günleri. Maçlarımızı kazanıyoruz primler yatıyor, maaşımızı gününde alıyoruz. Dedim 'Cennete mi geldim?'