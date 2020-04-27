Son Dakika | Ünlü teknik direktör canlı yayında açıkladı: "Fenerbahçe'den teklif gelirse..."

FENERBAHÇE CEVABI Doğmamış çocuğa don biçilmez, şampiyonluğa oynayan bir takımın hocasıyım, burada yönettiğim oyuncular var. Ben bir şeyler diyince kulüp içinde üzülenler oluyor. Hedeflerim var, hedeflerimden biri de 3 büyük takımdan birinde hocalık yapmak. Çok da zamanım kalmadı.