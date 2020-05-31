Son Dakika | Ünlü teknik direktör canlı yayında açıkladı! "Fenerbahçe'den teklif..."

Olmayan bir şeyden konuşamam. Ben başka ülkelerdeki kulüplerle de görüştüm. Benim için düşünceler önemli. Herkes projeden konuşuyor. Büyük kulüplerde proje için zaman yok. Tek bir hedef var: Şampiyonluklar ve kupalar. Fenerbahçe'de de böyle. Ancak son yıllarda oyun camiayı memnun etmedi.