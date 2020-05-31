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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 31 Mayıs 2020 - 00:12,

Son Dakika | Ünlü teknik direktör canlı yayında açıkladı! "Fenerbahçe'den teklif..."

Listedeki Türk teknik adam konuştu

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"Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak?" sorusu yakın zamanda yanıt bulacak gibi duruyor.

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Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından titiz bir operasyon yürüten sarı-lacivertli kurmaylar listedeki isimlerle temas sağlamıştı.

3BJELICA ANLAŞMA YOK DEMİŞTİ
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BJELICA 'ANLAŞMA YOK' DEMİŞTİ

Takımın başına kimin geçeceği merakla beklenirken, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, başkan Ali Koç'la görüştüğünü belirtip ancak henüz kesin anlaşmanın olmadığını açıklamıştı.

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Şilili teknik adam Manuel Pellegrini'nin menajeri Jesus Martinez ise "Sayın Pellegrini, Fenerbahçe'nin muhteşem ve tarihi bir kulüp olduğunu düşünüyor. Daha fazla bir şey söyleyemem ama Fenerbahçe muhteşem bir kulüp" ifadesini kullanmıştı.

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Listede Türk teknik adamlar olarak ise Erol Bulut, Tayfun Korkut, Okan Buruk ve Abdullah Avcı gibi isimler ön plana çıkmıştı.

6ALİ KOÇ HOCA PROFİLİNİ AÇIKLAMIŞTI
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ALİ KOÇ HOCA PROFİLİNİ AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Divan Kurulu'nda teknik direktörle ilgili olarak, "Genç, aç, çok çalışan, disiplinli, Türkiye'yi iyi bilen veya bu coğrafyada çalışması sıkıntı olmayacak...

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40-50 yaşları arası, Ekonomimize uyacak, takım içinde rekabeti sağlayabilecek, gençleri adapte edebilecek türde bir hoca arıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

8TÜRKİYEDE TAKIM ÇALIŞTIRABİLİRİM
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TÜRKİYE'DE TAKIM ÇALIŞTIRABİLİRİM

Adı Fenerbahçe ile anılan deneyimli teknik direktör Tayfun Korkut, S Sport'ta katıldığı bir programda Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Futbol piyasasının hareketlenmeye başladığını söyleyen deneyimli teknik adam, "Kulübün ve benim düşüncelerimin bir araya gelmesi lazım. Bu sağlanırsa her şey olabilir. Şartlar uygun olursa Türkiye'de kulüp çalıştırabilirim. Ben şu an Almanya'dayım, Almanya piyasası içindeyim.

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Burada görüşmeler sürüyor ama sonuçta futbol adamıyım. Ben Türkiye Ligi'ni de izliyorum. Ne olur bilmiyorum. Yavaş yavaş hareketlilik başlıyor. İnşallah en yakın zamanda beni sahalarda görebilecekler. Nerede olur bilemem" dedi.

11FENERBAHÇEDEN TEKLİF GELMEDİ
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FENERBAHÇE'DEN TEKLİF GELMEDİ

'Fenerbahçe ile görüştünüz mü?' sorusuna cevap veren Tayfun Korkut, "Fenerbahçe ile irtibatta bulunmadım, teklif de almadım. Herhangi bir yorum da yapmadım. O camiaya karşı büyük saygım var. 5 sene futbol oynayıp şampiyonluk yaşadım. Teklif olmadığı için ne desem doğru olmaz, saygısızlık olur.

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Olmayan bir şeyden konuşamam. Ben başka ülkelerdeki kulüplerle de görüştüm. Benim için düşünceler önemli. Herkes projeden konuşuyor. Büyük kulüplerde proje için zaman yok. Tek bir hedef var: Şampiyonluklar ve kupalar. Fenerbahçe'de de böyle. Ancak son yıllarda oyun camiayı memnun etmedi.

13HOCALAR DEĞİL, KULÜP HOCAYI SEÇİYOR
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HOCALAR DEĞİL, KULÜP HOCAYI SEÇİYOR

Şampiyonluklardan uzak kalındı. Sorunlar bunlar. Bunları çözmeleri gerekiyor. Orada çalışan profesyonel insanlar var, doğru kararı verecekler.

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Biz de hoca olarak beklemedeyiz. Sonuçta hocalar kulübü değil kulüp hocayı seçiyor. Bizim hazır olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Tayfun Korkut Almanya'da daha önce Hannover, Kaiserslautern, Bayer Leverkusen ve Stuttgart'ta görev yapmıştı.

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