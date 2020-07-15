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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 15 Temmuz 2020 - 10:25,

Son Dakika | Ünal Karaman'ın ayrılığı sonrası ortaya çıktı! Sürpriz..

Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman'la yolların ayrılması sonrası son dakika gelişmesi...

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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman görevinden ayrıldı. Ünal Karaman'ın ayrılığıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

2TOPLANTIDA SÖYLEDİ
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TOPLANTIDA SÖYLEDİ

Rizespor'u çalıştıran Ünal Karaman, futbolcularıyla yaptığı toplantıda görevinden ayrılacağını ifade etti ve oyunculara kalan maçlarda başarı diledi.

3YÖNETİM ONAYLADI
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YÖNETİM ONAYLADI

Önce futbolcularla, sonra da yöneticilerle bir görüşme yapan Karaman istifasını yönetime sundu. Yönetim de karşılıklı anlaşmayla yol ayrımını onayladı.

4İLK AÇIKLAMA
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İLK AÇIKLAMA

Karaman yaptığı açıklamada, “Kulübümüzde 4 Mart 2020 tarihinde başladığımız teknik adam görevlerimizden ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Göreve başladığımız andan itibaren sevgisini, desteğini, emeğini esirgemeyen; her fırsatta bunu gösteren, şehir yönetiminin her kademesinde görev ifâ eden kamu görevlilerinden, sokaktaki her bir insanımıza samimi duygularla teşekkür eder, Çaykur Rizespor’a devam eden mücadelesinde başarılar dileriz. Bizi sevenleri de bizim sevdiklerimizi de üzmeyelim, kalın sağlıcakla. Çaykur Rizespor sevenlerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.

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Ünal Karaman, "Göreve başladığımız andan itibaren sevgisini, desteğini, emeğini esirgemeyen; her fırsatta bunu gösteren, şehir yönetiminin her kademesinde görev ifâ eden kamu görevlilerinden, sokaktaki her bir insanımıza samimi duygularla teşekkür eder, Çaykur Rizespor’a devam eden mücadelesinde başarılar dileriz. Bizi sevenleri de bizim sevdiklerimizi de üzmeyelim, kalın sağlıcakla” dedi.

6FİKİR AYRILIKLARI
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FİKİR AYRILIKLARI

Yönetim ile Karaman arasında bazı fikir ayrılıklarının olduğu öğrenildi.

7UZLAŞMA SAĞLANDI
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UZLAŞMA SAĞLANDI

Rizespor'da göreve geldiğinde 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan teknik direktör Ünal Karaman'ın alacakları konusunda da uzlaşma sağlandı. Ünal Karaman'ın, 32. hafta maçını da kapsayacak şekilde tüm alacaklarının ödeneceği öğrenildi.

8YENİ ADRESİ MERAK KONUSU
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YENİ ADRESİ MERAK KONUSU

Karaman'ın yeni adresi ise şimdiden merak konusu.

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Ünal Karaman'ın sezon ortasında Trabzonspor'la yolları ayrılmış ve deneyimli teknik direktör Çaykur Rizespor'un yolunu tutmuştu.

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Öte yandan Rizespor, yeni teknik direktör konusunda arayışlarına başladı. Yeni teknik direktör 1-2 gün içinde netleşecek. Rizespor, ligde rahat bir konumda olmadığı için deneyimli bir teknik adamı göreve getirmek istiyor.

11MEHMET ALİ KARACA SÜRPRİZİ
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MEHMET ALİ KARACA SÜRPRİZİ

Ajansspor'un haberine göre; teni teknik direktör gelene kadar Rizespor'da takımı Mehmet Ali Karaca çalıştıracak.

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19 Temmuz Pazar günü Rizespor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Karadeniz ekibi, ligde kalabilme mücadelesi veriyor. Dolayısıyla yöneticiler, bu karşılaşmanın hayati önem taşıdığı görüşünde. Hem Rizespor hem de Malatyaspor'un 32 puanı bulunuyor. Rizespor 16, Malatyaspor ise 15. sırada. Rizespor'daki görevine 4 Mart'ta başlayan Ünal Karaman, ilk sınavına ise 8 Mart'ta Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçla birlikte çıkmıştı. Ünal Karaman döneminde Rizespor, 9 naçta 5 yenilgi 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Rizespor son maçta Kasımpaşa'ya 2-0 kaybetmişti.

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Ünal Karaman Trabzonspor'dan ayrıldığında alkışlarla uğurlanmıştı

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