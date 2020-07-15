Son Dakika | Ünal Karaman'ın ayrılığı sonrası ortaya çıktı! Sürpriz..

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman görevinden ayrıldı. Ünal Karaman'ın ayrılığıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.
2
Abone Ol
TOPLANTIDA SÖYLEDİ
Rizespor'u çalıştıran Ünal Karaman, futbolcularıyla yaptığı toplantıda görevinden ayrılacağını ifade etti ve oyunculara kalan maçlarda başarı diledi.
3
Abone Ol
YÖNETİM ONAYLADI
Önce futbolcularla, sonra da yöneticilerle bir görüşme yapan Karaman istifasını yönetime sundu. Yönetim de karşılıklı anlaşmayla yol ayrımını onayladı.
4
Abone Ol
İLK AÇIKLAMA
Karaman yaptığı açıklamada, “Kulübümüzde 4 Mart 2020 tarihinde başladığımız teknik adam görevlerimizden ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Göreve başladığımız andan itibaren sevgisini, desteğini, emeğini esirgemeyen; her fırsatta bunu gösteren, şehir yönetiminin her kademesinde görev ifâ eden kamu görevlilerinden, sokaktaki her bir insanımıza samimi duygularla teşekkür eder, Çaykur Rizespor’a devam eden mücadelesinde başarılar dileriz. Bizi sevenleri de bizim sevdiklerimizi de üzmeyelim, kalın sağlıcakla. Çaykur Rizespor sevenlerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.
5
Abone Ol
Ünal Karaman, "Göreve başladığımız andan itibaren sevgisini, desteğini, emeğini esirgemeyen; her fırsatta bunu gösteren, şehir yönetiminin her kademesinde görev ifâ eden kamu görevlilerinden, sokaktaki her bir insanımıza samimi duygularla teşekkür eder, Çaykur Rizespor’a devam eden mücadelesinde başarılar dileriz. Bizi sevenleri de bizim sevdiklerimizi de üzmeyelim, kalın sağlıcakla” dedi.
6
Abone Ol
FİKİR AYRILIKLARI
Yönetim ile Karaman arasında bazı fikir ayrılıklarının olduğu öğrenildi.
7
Abone Ol
UZLAŞMA SAĞLANDI
Rizespor'da göreve geldiğinde 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan teknik direktör Ünal Karaman'ın alacakları konusunda da uzlaşma sağlandı. Ünal Karaman'ın, 32. hafta maçını da kapsayacak şekilde tüm alacaklarının ödeneceği öğrenildi.
8
Abone Ol
YENİ ADRESİ MERAK KONUSU
Karaman'ın yeni adresi ise şimdiden merak konusu.
9
Abone Ol
Ünal Karaman'ın sezon ortasında Trabzonspor'la yolları ayrılmış ve deneyimli teknik direktör Çaykur Rizespor'un yolunu tutmuştu.
10
Abone Ol
Öte yandan Rizespor, yeni teknik direktör konusunda arayışlarına başladı. Yeni teknik direktör 1-2 gün içinde netleşecek. Rizespor, ligde rahat bir konumda olmadığı için deneyimli bir teknik adamı göreve getirmek istiyor.
11
Abone Ol
MEHMET ALİ KARACA SÜRPRİZİ
Ajansspor'un haberine göre; teni teknik direktör gelene kadar Rizespor'da takımı Mehmet Ali Karaca çalıştıracak.
12
Abone Ol
19 Temmuz Pazar günü Rizespor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Karadeniz ekibi, ligde kalabilme mücadelesi veriyor. Dolayısıyla yöneticiler, bu karşılaşmanın hayati önem taşıdığı görüşünde. Hem Rizespor hem de Malatyaspor'un 32 puanı bulunuyor. Rizespor 16, Malatyaspor ise 15. sırada. Rizespor'daki görevine 4 Mart'ta başlayan Ünal Karaman, ilk sınavına ise 8 Mart'ta Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçla birlikte çıkmıştı. Ünal Karaman döneminde Rizespor, 9 naçta 5 yenilgi 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Rizespor son maçta Kasımpaşa'ya 2-0 kaybetmişti.