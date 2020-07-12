Son Dakika | Ümraniye - Adana Demirspor maçında ilginç olay! Başkan Murat Sancak vinçten izledi...
Adana Demirspor ile Ümraniyespor'u karşı karşıya getiren maçta futbol sahalardan ender görülen bir olay yaşandı.
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TFF 1. Lig’in 33. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Ümraniyespor’a konuk oldu.
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Karşılaşma TFF 1. Lig şampiyonluk yarışında kalan 1 hafta öncesi büyük önem taşıyordu.
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Öyle ki ilk 2 sıranın Süper Lig'e yükseleceği ligde Adana Demirspor'un Ümraniye deplasmanında galibiyetten başla düşüncesi bulunmuyordu.
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TFF 1. Lig’in 33. haftasında Ümraniyespor deplasmanında boy gösteren Adana Demirspor’da Başkan Murat Sancak, 421 günlük hak mahrumiyeti nedeniyle farklı bir yöntemle maçı izledi.
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Cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip edemeyen Murat Sancak, Ümraniye Şehir Stadı’nın hemen yanında bulunan arazide kurulan vinçten maçı izledi.
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Stadı gören bir noktaya getirilen vincin üzerine çıkan Murat Sancak, karşılaşmayı dikkatle takip etti.
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Maçı çevre binalardan izleyen taraftarlar da durumu şaşkınlıkla karşıladı.
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Adana Demirspor'un resmi hesabından yapılan açıklamada, "Adana Demirspor sevgisini yaşamak için zamanın ve mekanın önemi yoktur. Başkanımız Murat Sancak, C.G Ümraniyespor maçını stadyum dışında vinç yardımı ile oluşturulan platformun üzerinde izledi ve takımımıza destek verdi. Teşekkürler Büyük Başkan." ifadeleri kullanıldı.
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Adan Demirspor TFF 1. Lig'de şampiyonluk yarışında çok önemli bir mücadeleye çıkarken maçı deplasmanda 3-2 üstün götürüyor.