Son Dakika | Ümraniye - Adana Demirspor maçında ilginç olay! Başkan Murat Sancak vinçten izledi...

Adana Demirspor'un resmi hesabından yapılan açıklamada, "Adana Demirspor sevgisini yaşamak için zamanın ve mekanın önemi yoktur. Başkanımız Murat Sancak, C.G Ümraniyespor maçını stadyum dışında vinç yardımı ile oluşturulan platformun üzerinde izledi ve takımımıza destek verdi. Teşekkürler Büyük Başkan." ifadeleri kullanıldı.