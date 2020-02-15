UEFA'nÄ±n bu kararÄ± Avrupa futbolunda ÅŸok etkisi yaratÄ±rken futbolun patronunun FFP konusunda ÅŸakasÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serildi. Manchester City iÃ§in Ã§Ä±kan 2 senelik cezanÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶zler PSG, Chelsea gibi radarda olan kulÃ¼plere Ã§evrildi.