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Haber GiriÅŸ: 15 Åžubat 2020 - 08:37,
Son Dakika | UEFA'nÄ±n Manchester City'e verdiÄŸi ceza sonrasÄ± BeÅŸiktaÅŸ, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
UEFA, Manchester City'nin FFP'ye uymadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Avrupa KupalarÄ±'ndan 2 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na men edildiÄŸini ve 30 milyon euro para cezasÄ± verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Bu geliÅŸme Avrupa futbolunda ÅŸok etkisi yarattÄ±. Manchester City, UEFA'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan resmi sitesinden CAS'ta hakkÄ±nÄ± arayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
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