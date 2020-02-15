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Spor Arena Detay
Haber GiriÅŸ: 15 Åžubat 2020 - 08:37, /

Son Dakika | UEFA'nÄ±n Manchester City'e verdiÄŸi ceza sonrasÄ± BeÅŸiktaÅŸ, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Avrupa futbolunda Manchester City depremi yaÅŸanÄ±yor. UEFA'nÄ±n resmi aÃ§Ä±klamasÄ± sonrasÄ± gÃ¶zler TÃ¼rk takÄ±mlarÄ±na Ã§evrildi...

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UEFA, Manchester City'nin FFP'ye uymadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Avrupa KupalarÄ±'ndan 2 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na men edildiÄŸini ve 30 milyon euro para cezasÄ± verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Bu geliÅŸme Avrupa futbolunda ÅŸok etkisi yarattÄ±. Manchester City, UEFA'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan resmi sitesinden CAS'ta hakkÄ±nÄ± arayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

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Ä°ngiliz ekibinin aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Manchester City, UEFA'nÄ±n kararÄ± sonrasÄ±nda hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸamÄ±ÅŸ, ancak ÅŸaÅŸÄ±rmamÄ±ÅŸtÄ±r. KulÃ¼bÃ¼mÃ¼z bir an Ã¶nce tarafsÄ±z yargÄ±lama iÃ§in harekete geÃ§ecek ve CAS'ta hakkÄ±nÄ± arayacaktÄ±r" ifadeleri yer aldÄ±.

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UEFAâ€™nÄ±n finansal kriterlerini karÅŸÄ±layamayan kulÃ¼pler iÃ§in kurumun Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ceza onlarÄ± Avrupa KupalarÄ±â€™na katÄ±lmaktan men etmek. Futbolseverlerin en Ã§ok merak ettiÄŸi konu ise Manchester City'e verilen bu tarihi cezanÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rk takÄ±mlarÄ±nÄ±n durumu...Â

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UEFA, geÃ§en sezona ait Finansal Fair Play 2019 Raporuâ€™nu geÃ§tiÄŸimiz ay aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â Raporda son iki sezonun toplam bilanÃ§osu yer alÄ±yordu.Â UEFA'nÄ±n raporunda yapÄ±landÄ±rma anlaÅŸmasÄ± imzalanan BeÅŸiktaÅŸ, FenerbahÃ§e, Galatasaray ve Trabzonspor ile ilgili bilgilere yer verildi.Â

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UEFA'nÄ±n raporunda Galatasaray'Ä±n 2017 / 2018 ve 2018 / 2019 sezonlarÄ±nda kulÃ¼bÃ¼n yapÄ±lan anlaÅŸma ÅŸartlarÄ±na uyduÄŸu belirtildi.

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BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n geciken Ã¶demeler nedeniyle 100 bin euro para cezasÄ± aldÄ±ÄŸÄ± ifade edilirken, FenerbahÃ§e ve Trabzonspor iÃ§in detaylÄ± bilgiler verildi.Â Â

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2017 / 2018 ve 2018 / 2019 sezonlarÄ± iÃ§in FenerbahÃ§e ile Trabzonspor'un yapÄ±landÄ±rma anlaÅŸmasÄ±nÄ± ihlal ettikleri ifade edildi. UEFA her iki takÄ±m iÃ§in duruÅŸma aÅŸamasÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.

8FENERBAHÃ‡E VE TRABZONSPOR AÃ‡IKLADI

FENERBAHÃ‡E VE TRABZONSPOR AÃ‡IKLADI

UEFA'nÄ±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± raporda yer alan bilgiler FenerbahÃ§e ve Trabzonspor tarafÄ±ndan 2019 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde aÃ§Ä±klandÄ±. FenerbahÃ§e, Temmuz ayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada UEFA gelirlerinden 2 milyon euro kesintiye gidileceÄŸini ve 2020 / 2021 ile 2021 /2022 sezonlarÄ±nda UEFA kadrolarÄ±nda 23 oyuncu sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

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SarÄ± lacivertlilerin pozitif transfer bakiyesi zorunluluÄŸu da bulunuyor. Aksi durumda FenerbahÃ§e Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 2 sezon iÃ§erisinde yeni transferlerini UEFA kadrolarÄ±na dahil edemeyecek.

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Trabzonspor da UEFA'nÄ±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± finansal fair play raporunda yer alan bilgileri resmi olarak duyurmuÅŸ ve UEFA'nÄ±n verdiÄŸi Avrupa gelirlerinin yÃ¼zde 50'sine el koyma kararÄ±nÄ± da CAS'a taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

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UEFA'nÄ±n bu kararÄ± Avrupa futbolunda ÅŸok etkisi yaratÄ±rken futbolun patronunun FFP konusunda ÅŸakasÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± bir kez daha gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serildi. Manchester City iÃ§in Ã§Ä±kan 2 senelik cezanÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶zler PSG, Chelsea gibi radarda olan kulÃ¼plere Ã§evrildi.

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