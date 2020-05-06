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GeriFutbol Son Dakika | UEFA'dan corona virüsü sonrası tarihi karar! Görülmemiş uygulama...
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Futbol
Haber Giriş: 06 Mayıs 2020 - 19:49,

Son Dakika | UEFA'dan corona virüsü sonrası tarihi karar! Görülmemiş uygulama...

Corona virüsü salgını sebebiyle futbol dünyasında tarihi bir karar daha alındı.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

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Dünya genelinde vaka sayısı 3.7 milyon barajını aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 260 bine yaklaştı. 1.25 milyon kişi ise virüsü yenerek iyileşti.

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Corona virüs pandemisini ağır geçiren Avrupa ülkelerini doğrudan etkileyecek bir karar alındığı belirtildi.

4UEFADAN AÇIK DESTEK
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UEFA'DAN AÇIK DESTEK

Fransa ve Hollanda'nın ligleri bitirmesine rağmen, Almanya, İtalya, İspanya ev Türkiye gibi ülkeler maçların devamını istiyor. Bu ülkelere UEFA'dan da destek berildiği kaydedildi.

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Fransa'dan RMC Sport'un haberine göre UEFA; dün Avrupa'nın önemli kulüplerinin başkanlarıyla bir görüşme gerçekleştirdi

6ŞAMPİYONLAR LİGİ BAŞLAMA TARİHİ...
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ŞAMPİYONLAR LİGİ BAŞLAMA TARİHİ...

UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarının Ağustos ayının ilk haftasında oynanmasının istendiğini belirtti.

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Torino'da oynanması beklenen Juventus - Lyon maçı için de 8 Ağustos tarihi ön plana çıktı. Bu sayede Devler Ligi'nin çeyrek final maçları da 10-11-12 Ağustos tarihlerinde oynanabilecek.

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UEFA'nın ayrıca liglerin en geç Temmuz ayı sonunda bitirilmesi isteğini yeniden ileteceği ve UEFA Avrupa Ligi'nin de tüm şartlar zorlanarak oynatılmasının ve bitirilmesinin istendiği yazıldı.

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Çeyrek final maçlarının ise hangi formatta oynanacağı netlik kazanmadı. Hatta bu tur, çift maç üzerinden deplasmanlı şekilde oynanmayabilir!

10İSTANBULDAKİ MAÇ...
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İSTANBUL'DAKİ MAÇ...

Tarafsız bir sahada tek maç üzerinden oynanacak bir tur mücadelesi de seçenekler arasında... UEFA tamamen ilerleyen zamanlarda oluşacak şartlara göre bu kararı verecek.

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Şampiyonlar Ligi final maçının da daha önce planladndığı gibi İstanbul'da oynanması bekleniyor.

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