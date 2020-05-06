Son Dakika | UEFA'dan corona virüsü sonrası tarihi karar! Görülmemiş uygulama...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.Dünya genelinde vaka sayısı 3.7 milyon barajını aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 260 bine yaklaştı. 1.25 milyon kişi ise virüsü yenerek iyileşti.Corona virüs pandemisini ağır geçiren Avrupa ülkelerini doğrudan etkileyecek bir karar alındığı belirtildi.Fransa ve Hollanda'nın ligleri bitirmesine rağmen, Almanya, İtalya, İspanya ev Türkiye gibi ülkeler maçların devamını istiyor. Bu ülkelere UEFA'dan da destek berildiği kaydedildi.Fransa'dan RMC Sport'un haberine göre UEFA; dün Avrupa'nın önemli kulüplerinin başkanlarıyla bir görüşme gerçekleştirdiUEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarının Ağustos ayının ilk haftasında oynanmasının istendiğini belirtti.Torino'da oynanması beklenen Juventus - Lyon maçı için de 8 Ağustos tarihi ön plana çıktı. Bu sayede Devler Ligi'nin çeyrek final maçları da 10-11-12 Ağustos tarihlerinde oynanabilecek.UEFA'nın ayrıca liglerin en geç Temmuz ayı sonunda bitirilmesi isteğini yeniden ileteceği ve UEFA Avrupa Ligi'nin de tüm şartlar zorlanarak oynatılmasının ve bitirilmesinin istendiği yazıldı.Çeyrek final maçlarının ise hangi formatta oynanacağı netlik kazanmadı. Hatta bu tur, çift maç üzerinden deplasmanlı şekilde oynanmayabilir!Tarafsız bir sahada tek maç üzerinden oynanacak bir tur mücadelesi de seçenekler arasında... UEFA tamamen ilerleyen zamanlarda oluşacak şartlara göre bu kararı verecek.Şampiyonlar Ligi final maçının da daha önce planladndığı gibi İstanbul'da oynanması bekleniyor.