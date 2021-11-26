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Futbol
Haber Giriş: 26 Kasım 2021 - 11:46 | 

Son dakika: UEFA Sıralaması güncellendi! Galatasaray'ın galibiyeti sonrası kritik konum, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Avrupa'daki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hafta içi oynadıkları maçların ardından UEFA Ülke Sıralaması güncellendi. Ülkemizin sıralamadaki yeri, Şampiyonlar Ligi'ne takım gönderebilmemiz açısından büyük önem taşıyor. Sıralamadaki mevcut konumumuz, 2 yıl sonrası için büyük önem arz ediyor. İşte detaylar...

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Türkiye, Galatasaray'ın Marsilya karşısında aldığı galibiyetle UEFA sıralamasında iki basamak birden yükseldi. Sezonu 15. sırada bitirmek çok kritik! İşte detaylar...
2
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olan Beşiktaş, deplasmanda Sporting'e 4-0 mağlup oldu be grubundaki 4. maçlar sonucunda puansız kaldı.
3
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, evinde Fransa ekibi Marsilya'yı 4-2 yendi ve liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı takım son haftada Lazio deplasmanına liderlik için gidecek.
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'a 90. dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu ve gruptan çıkma şansını kaybetti. Sarı-lacivertli takım yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.
52023/24 SEZONU İÇİN ÇOK KRİTİK

2023/24 SEZONU İÇİN ÇOK KRİTİK

Takımlarımızın bu sezon Avrupa'da topladığı puanlar, 2023/24 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2 takımla katılabilmemiz açısından büyük önem taşıyor.
6İLK 15E GİRMEK ÖNEMLİ

İLK 15'E GİRMEK ÖNEMLİ

Bu sezonu UEFA ülke sıralamasında ilk 15'te bitiremezsek 2023/2 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 1 (play-off turu) ve Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılabileceğiz. UEFA Avrupa Ligi'ne ise takım gönderemeyeceğiz.
7
Sezonu ilk 15'te bitirmemiz halinde ise Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 1 ve Avrupa Konferans Ligi'ne 2 takımla katılabileceğiz.
8İşte UEFA Ülkeler Sıralamasında son durum

İşte UEFA Ülkeler Sıralaması'nda son durum

91- İNGİLTERE: 99.212

1- İNGİLTERE: 99.212

102- İSPANYA: 86.998

2- İSPANYA: 86.998

113- İTALYA: 71.473

3- İTALYA: 71.473

124- ALMANYA: 69.213

4- ALMANYA: 69.213

135- FRANSA: 53.581

5- FRANSA: 53.581

146- PORTEKİZ: 48.382

6- PORTEKİZ: 48.382

157- HOLLANDA: 42.700

7- HOLLANDA: 42.700

168- AVUSTURYA: 35.450

8- AVUSTURYA: 35.450

179- İSKOÇYA: 33.500

9- İSKOÇYA: 33.500

1810- RUSYA: 32.682

10- RUSYA: 32.682

1911- UKRAYNA: 31.400

11- UKRAYNA: 31.400

2012- SIRBİSTAN: 29.875

12- SIRBİSTAN: 29.875

2113- BELÇİKA: 29.800

13- BELÇİKA: 29.800

2214- İSVİÇRE: 28.675

14- İSVİÇRE: 28.675

2315- YUNANİSTAN: 25.950

15- YUNANİSTAN: 25.950

2416- TÜRKİYE: 25.900

16- TÜRKİYE: 25.900

2517- GÜNEY KIBRIS: 25.875

17- GÜNEY KIBRIS: 25.875

2618- DANİMARKA: 25.775

18- DANİMARKA: 25.775

2719- HIRVATİSTAN: 25.650

19- HIRVATİSTAN: 25.650

2820- ÇEKYA: 25.600

20- ÇEKYA: 25.600

2921- NORVEÇ: 24.750

21- NORVEÇ: 24.750

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