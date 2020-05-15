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GeriFutbol Son Dakika | UEFA kararı açıkladı: 'Sezon bitirilmezse şampiyon...'
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Futbol
Haber Giriş: 15 Mayıs 2020 - 18:45,

Son Dakika | UEFA kararı açıkladı: 'Sezon bitirilmezse şampiyon...'

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Süper Lig dahil olmak üzere Avrupa liglerinin durumu hakkında verilen flaş kararı açıkladı.

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Koronavirüs salgını sebebiyle Süper Lig dahil olmak üzere Avrupa'da birçok lig oynanmıyor.

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Türkiye Futbol Federasyonu, liglerin liglerin 12 Haziran'da başlayacağını ancak bu kararın şimdilik alındığını açıklamıştı.

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Sonrasında Erzurumspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray dahil olmak üzere bazı kulüplerde pozitif vakaların olduğunu duyurmuştu.

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Liglerin devam edip etmeyeceği konusu tartışılırken UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin'den konu hakkında çarpıcı bir açıklama geldi.

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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, liglerin geleceği ile beIN Sports'a konuştu.

6İŞTE CEFERİNİN AÇIKLAMALARI;
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İŞTE CEFERİN'İN AÇIKLAMALARI;

Finansal Fair Play sistemini uyarlayacağız, çünkü bunu adapte etmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü kulüplerin durumu kolay değil ve hepimiz aynı gemideyiz

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Her şeyin Ağustos ayında belli olacağını ve Avrupa'da sezonun biteceğini söyleyebilirim. Avrupa'da sezonun bitirebileceğinden eminim. Bence kulüplerin %80'i ligi bitirecek.

8ÖN ELEME OYNAMAK ZORUNDA KALACAKLAR
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ÖN ELEME OYNAMAK ZORUNDA KALACAKLAR

Liglerin çoğunun sezonu bitireceğini düşünüyorum. Liglerini tamamlamayacak olan takımlar, UEFA turnuvalarına katılmak istiyorlarsa yine de elemek oynamak zorunda kalacaklar.

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Şimdiki takvime göre UEFA turnuvaları pek etkilenmeyecek gibi görünüyor. Yoğunluk çok fazla ve bazı şeyleri değiştirmek için zamanımız yok ve bence aynı kalacaktır. Ulusal ligler hakkında şu an bir şey söylemek zor. Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi için aynı tarihte oynanmasını düşünüyoruz. Belki bir ya da iki gün fark olabilir, ama resmi olarak bence aynı kalacak.

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Ceferin'in bu açıklamaları sebebiyle Avrupa basınında ligi tescil edilen ve federasyon tarafından şampiyon ilan edilen kulüplerin de Avrupa kupaları için ön eleme oynamasının şart olduğunun ortaya çıktığı vurgulandı.

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