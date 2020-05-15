Son Dakika | UEFA kararı açıkladı: 'Sezon bitirilmezse şampiyon...'

Şimdiki takvime göre UEFA turnuvaları pek etkilenmeyecek gibi görünüyor. Yoğunluk çok fazla ve bazı şeyleri değiştirmek için zamanımız yok ve bence aynı kalacaktır. Ulusal ligler hakkında şu an bir şey söylemek zor. Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi için aynı tarihte oynanmasını düşünüyoruz. Belki bir ya da iki gün fark olabilir, ama resmi olarak bence aynı kalacak.