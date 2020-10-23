MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | UEFA Avrupa Ligi'nde Yusuf Yazıcı'nın gecesi! Kahraman ilan edildi ve herkes onu konuşuyor...
GeriFutbol Son Dakika | UEFA Avrupa Ligi'nde Yusuf Yazıcı'nın gecesi! Kahraman ilan edildi ve herkes onu konuşuyor...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 23 Ekim 2020 - 08:05 | 

Son Dakika | UEFA Avrupa Ligi'nde Yusuf Yazıcı'nın gecesi! Kahraman ilan edildi ve herkes onu konuşuyor...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 12 karşılaşmayla başladı. Lille forması giyen Yusuf Yılmaz'ın inanılmaz gecesinin ardından Fransızlar'ı uyku tutmadı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1GOL ŞOV YAPTI
Abone Olgoogle-news

GOL ŞOV YAPTI

UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşamasında ilk hafta, 6 grupta oynanan 12 maçla tamamlandı. Temsilcimiz Demir Grup Sivasspor'un 8 gollü maçının damga vurduğu gecenin en çok konuşulan olayı ise Yusuf Yazıcı'nın Sparta Prag karşısında yaptığı gol şov oldu.

2SİVASSPOR DİRENEMEDİ
Abone Olgoogle-news

SİVASSPOR DİRENEMEDİ

Demir Grup Sivasspor, I Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Villarreal'e 5-3 yenildi. Ev sahibi ekibin gollerini Takefusa Kubo, Carlos Bacca, Juan Foyth ve Paco Alcacer (2) atarken, Demir Grup Sivasspor'un golleri Olarenwaju Kayode, Mustapha Yatabare ve Max Gradel'den geldi.

35-3LÜK MAĞLUBİYET
Abone Olgoogle-news

5-3'LÜK MAĞLUBİYET

Demir Grup Sivasspor, I Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Villarreal'e 5-3 yenildi. Ev sahibi ekibin gollerini Takefusa Kubo, Carlos Bacca, Juan Foyth ve Paco Alcacer (2) atarken, Demir Grup Sivasspor'un golleri Olarenwaju Kayode, Mustapha Yatabare ve Max Gradel'den geldi.

4DEVREYE 2-2 GİDİLDİ
Abone Olgoogle-news

DEVREYE 2-2 GİDİLDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Sivasspor, Villarreal ile deplasmanda karşılaştı. Karşılaşmanın 13. dakikasında Kubo ile öne geçen Villarreal, 20. dakikada Bacca ile farkı 2'ye çıkardı. Sivasspor 33. dakikada Kayode ve 43. dakikada Yatabare ile bulduğu gollerle devreye 2-2'lik skorla girilmesini sağladı.

5ALCACER SKORU BELİRLEDİ
Abone Olgoogle-news

ALCACER SKORU BELİRLEDİ

Villarreal, 57. dakikada Foyth ile tekrar öne geçerken 64. dakikada Gradel'den yanıt geldi. İspanyol ekibi, 74 ve 78. dakikalarda Alcacer'in kaydettiği gollerle Sivasspor'u 5-3 mağlup etti ve turnuvaya galibiyetle başladı. Temsilcimiz ikinci maçında Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek. Villarreal ilse Karabağ ile deplasmanda karşılaşacak.

6RIZA ÇALIMBAY NE DEDİ
Abone Olgoogle-news

RIZA ÇALIMBAY NE DEDİ?

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında deplasmanda İspanyol temsilcisi Villarreal'e 5-3 yenilen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Oyundan memnunum ama yediğimiz gollerden tabii ki memnun değilim." dedi.

7İŞTE O SÖZLER
Abone Olgoogle-news

İŞTE O SÖZLER

Çalımbay, maçın ardından soru almadan basına yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir maç oldu. Seyredenler mutlaka zevk almıştır. Defansif açıdan şanssız bir gün yaşadık. Ama 2-0'a rağmen oyundan hiç kopmadık. 3-3 de yaptık. Ancak son 2 golde büyük bir şanssızlık yaşadık. Bu işin rövanşı da var. Rövanşta bambaşka olacağız. Burada herkes çok büyük gayret gösterdi. Gol atmak için oynadık ve oyunu çirkinleştirecek defansif bir oyun düşünmedik." değerlendirmesinde bulundu.

8UNAI EMERY NE DEDİ
Abone Olgoogle-news

UNAI EMERY NE DEDİ?

Villareal Teknik Direktörü Unai Emery ise, "Sivasspor gerçekten yüksek kapasiteli iyi bir takım. Bugün bizi zorladılar. Sivasspor'un kendi liginde de ne kadar iyi olduğunu biliyorum. Sivas'ta oynayacağımız maçın da bugünkü gibi zorlu geçeceği bilincindeyim. Maçın bazı bölümlerinde çok iyi oynadık ama bazen oyuncu karakteristiğimizi ve savunmadaki hatalarımızı değerlendirerek 3 gol attılar. Sonuç olarak kazandığımız için mutluyuz" dedi.

9YUSUF YAZICI HAT-TRICK YAPTI
Abone Olgoogle-news

YUSUF YAZICI HAT-TRICK YAPTI

Karşılaşmanın 45. dakikasında takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıyan Yusuf Yazıcı, 60. dakikada ise bir kez daha ağları sarstı ve skoru Lille lehine 2-1'e getirdi. Milli yıldızımız 75. dakikada bir gol sevinci daha yaşadı ve hat-trick yapmış oldu.

10FRANSIZLAR MEST OLDU
Abone Olgoogle-news

FRANSIZLAR MEST OLDU

Yusuf Yazıcı, Lille'in geride bıraktığımız hafta sonu Ligue 1'de Lens'ı 4-0 mağlup ettiği maçta da gol atma başarısı göstermişti. Maça yedek başlayan Yusuf, oyuna girdikten yalnızca 163 saniye sonra ağları sarsmıştı. Derbiye damga vuran isim ise gol perdesini açan Burak Yılmaz olmuştu.

113 GOL BİRDEN ATTI
Abone Olgoogle-news

3 GOL BİRDEN ATTI

Sparta Prag karşısında Yusuf Yazıcı, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken Burak Yılmaz ve Zeki Çelik ise yedek kulübesinde yer aldılar. Burak Yılmaz, karşılaşmanın 64. dakikasında Jonathan David'in yerine oyuna dahil oldu. Hat-trick yaparak yıldızlaşan Yusuf Yazıcı ise 80. dakikada yerini Timothy Weah'a bıraktı. Zeki Çelik ise süre alamadı.

12DİĞER GOL IKONEDEN GELDİ
Abone Olgoogle-news

DİĞER GOL IKONE'DEN GELDİ

Lille, Sparta Prag deplasmanında 4-1 kazanırken Fransız ekibinde Yusuf Yazıcı dışında gol atan isim 66. dakikada ağları havalandıran Jonathan Ikone oldu. Sparta Prag'ın tek golü ise 46. dakikada Borek Dockal'dan geldi.

13TARİHE GEÇTİ
Abone Olgoogle-news

TARİHE GEÇTİ

Yusuf Yazıcı, Çek temsilcisi karşısında Avrupa kupaları kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Yusuf Yazıcı, 2016'da Arda Turan'ın Barcelona'da Mönchenladbach'a yaptığının ardından yabancı takım formasıyla Avrupa kupalarında hat-trick yapan ilk Türk oldu.

14LILLE İÇİN UNUTULMAZ GECE
Abone Olgoogle-news

LILLE İÇİN UNUTULMAZ GECE

Yusuf Yazıcı ayrıca Lille formasıyla Avrupa kupalarında hat trick yapan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Milli futbolcunun bu başarısı Fransız basınında geniş yankı uyandırdı ve hakkında övgü dolu ifadeler kullanıldı.

15KAHRAMAN YAKIŞTIRMASI
Abone Olgoogle-news

KAHRAMAN YAKIŞTIRMASI

UEFA'nın 'kahraman' yapıştırması yaptığı Yusuf Yazıcı için Lille kulübü, resmi sitesinde yer verdiği Sparta Prag maçı haberinde ayrı bir parantez açtı. Maçın adamı seçilen milli futbolcumuz için göğsümüzü kabartan cümleler sarf edildi.

16TÜRK MOMENTUM YAKALADI
Abone Olgoogle-news

"TÜRK MOMENTUM YAKALADI"

"Pazar günü Lens maçında da gol atmak için yalnızca oyuna girdikten sonra 3 dakikaya ihtiyacı vardı. Bu sefer maça bu unvanla çıktı ve yine ağları sarsmayı başardı. Hem de tam 3 kez. Evet, Türk artık momentum yakalamaya başladı. Bu tüm takım için harika bir haber."

17USTA YUSUF YAZICI
Abone Olgoogle-news

USTA YUSUF YAZICI

Fransız basının önde gelen gazetelerine L'equipe ise Lille'in Sparta Prag'ı farklı mağlup etmesini manşetine taşıdı ve "Usta Yusuf Yazıcı" başlığını kullandı. Haberin detaylarında, milli futbolcunun yeteneğine dikkat çekildi.

18FRANSANIN ONURUNU KURTARDILAR
Abone Olgoogle-news

"FRANSA'NIN ONURUNU KURTARDILAR"

L'equipe'de yer alan bir diğer haberse Lille'in Sparta Prag karşısında aldığı bu bol gollü galibiyetin tarihi anlamına dikkat çekildi. Gazete, bu hafta Avrupa'da maç kazanan tek takımın Lille olduğunu hatırlatarak "Fransa'nın onurunu kurtardılar" yorumunda bulundu.

19YUSUF YAZICI SAHNEDE
Abone Olgoogle-news

YUSUF YAZICI SAHNEDE

L'equipe, "Hat-Trick yapan Yusuf Yazıcı, Sparta Prag karşısında alınan galibiyetin mimarı oldu. Lille, Fransa'nın onuru kurtardı sahnede Yusuf Yazıcı vardı. UEFA Avrupa Ligi'nde maç kazanan ilk Fransız takımı oldular. " ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi