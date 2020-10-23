Son Dakika | UEFA Avrupa Ligi'nde Yusuf Yazıcı'nın gecesi! Kahraman ilan edildi ve herkes onu konuşuyor...

İŞTE O SÖZLER Çalımbay, maçın ardından soru almadan basına yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir maç oldu. Seyredenler mutlaka zevk almıştır. Defansif açıdan şanssız bir gün yaşadık. Ama 2-0'a rağmen oyundan hiç kopmadık. 3-3 de yaptık. Ancak son 2 golde büyük bir şanssızlık yaşadık. Bu işin rövanşı da var. Rövanşta bambaşka olacağız. Burada herkes çok büyük gayret gösterdi. Gol atmak için oynadık ve oyunu çirkinleştirecek defansif bir oyun düşünmedik." değerlendirmesinde bulundu.