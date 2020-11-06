Son Dakika | UEFA Avrupa Ligi'nde Türk gecesi! Cengiz Ünder 1961'den sonra ilk kez...

CENGİZ ÜNDER ASİST YAPTI Ev sahibi ekip 20. dakikada Iheanacho ile öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. Iheanacho, 48. dakikada bir kez daha sahne alarak farkı 2'ye yükseltti. Golün asistini yapan isim ise Cengiz Ünder oldu.