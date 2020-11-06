Son Dakika | UEFA Avrupa Ligi'nde Türk gecesi! Cengiz Ünder 1961'den sonra ilk kez...
Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'nın damga vurduğu gecede Sivasspor'un elde ettiği kritik galibiyete ek olarak Cengiz Ünder de göğsümüzü kabarttı.
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CENGİZ SERİYE BAĞLADI
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında üçüncü hafta maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 maç yapıldı.
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AVRUPA'DA TÜRK GECESİ
Temsilcimiz Demir Grup Sivasspor'un Karabağ'ı 2-0 mağlup ederek Avrupa'daki bu sezonki ilk galibiyetini almasının ardından Lille forması giyen temsilcimiz Yusuf Yazıcı, Milan karşısında hat-trick yaptı ve 3-0'lık galibiyetin mimarı oldu.
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GÖĞSÜMÜZ KABARDI
Yusuf Yazıcı'ın tarihi performansı ve Sivasspor'un kritik galibiyetinin yanı sıra Avrupa'da adeta Türk Gece yaşandı. İşte UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında göğsümüzü kabartan performanslar...
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ORKUN KÖKÇÜ ATTI
Avrupa Ligi K Grubu'nda Feyenoord, CSKA Moskova'yla Hollanda'da karşılaştı. Mücadeleyi 3-1 kazanan Feyenoord'da Türk futbolcu Orkun Kökçü, 71. dakikada skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.
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"DAHA YENİ BAŞLIYOR"
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat, "Orkun Kökçü'nün gol atmasından ve iyi oyunundan mutluyum. Daha yeni başlıyor. Çok daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.
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YUSUF DEMİR AĞLARI SARSTI
Rapid Wien forması giyen 2003 doğumlu Yusuf Demir, Dundalk maçının 72. dakikasında oyuna dahil olup takımının 4. golünü kaydetti. Sahadan galip ayrılan taraf, 4-3'lük skorla Rapid Wien oldu.
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4 GOL VE 1 ASİST
Yusuf Demir'in bu sezon bir tanesi ilk 11'de olmak üzere sahaya çıktığı 7 resmi maçta 4 golü ve 1 asisti bulunuyor.
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1961'DEN SONRA BİR İLK
Gecenin bir diğer parmak ısırtan performansı ise Leicester City'de top koşturan temsilcimiz Cengiz Ünder'den geldi. 1961 yılında sonra bir ilk yaşandı...
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4-0'LIK TARİHİ ZAFER
Premier Lig temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında Portekiz ekibi Braga ile kozlarını paylaştı. King Powder Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 4-0'lık skorla Leicester City oldu.
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CENGİZ ÜNDER ASİST YAPTI
Ev sahibi ekip 20. dakikada Iheanacho ile öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. Iheanacho, 48. dakikada bir kez daha sahne alarak farkı 2'ye yükseltti. Golün asistini yapan isim ise Cengiz Ünder oldu.
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3'TE 3
Leicester City, 67. dakikada Praet ve Maddison ile iki gol daha bularak sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Leicester 3'te 3 yaparak 9 puana ulaştı. Braga ise 6 puanda kaldı.
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6 MAÇTA 3 ASİST
Maça ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder ise 62 dakika sahada kaldı ve maçı 1 asistle tamamladı. Milli futbolcu böylece bu sezonki 6. maçında 3. asistini yapmış oldu.
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KULÜP TARİHİNE GEÇTİ
Cengiz Ünder'in bir asistle katkı sağladı 4-0'lık Braga galibiyeti Leicester City kulüp tarihine altın harflerle yazıldı.
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1961'DEN SONRA İLK KEZ 4 GOLLÜ GALİBİYET
İngiliz temsilcisi, 1961 yılından sonra ilk kez bir Avrupa maçında 4 gol birden atmayı başardı.
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EN SON GLENAVON'U DEVİRDİLER
Leicester City son olarak o zamanki adıyla Kupa Galipleri Kupası'nda Glenavon'u 4-1 devirmişti.