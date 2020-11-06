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GeriFutbol Son Dakika | UEFA Avrupa Ligi'nde Türk gecesi! Cengiz Ünder 1961'den sonra ilk kez...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 06 Kasım 2020 - 08:21 | 

Son Dakika | UEFA Avrupa Ligi'nde Türk gecesi! Cengiz Ünder 1961'den sonra ilk kez...

Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'nın damga vurduğu gecede Sivasspor'un elde ettiği kritik galibiyete ek olarak Cengiz Ünder de göğsümüzü kabarttı.

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1CENGİZ SERİYE BAĞLADI
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CENGİZ SERİYE BAĞLADI

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında üçüncü hafta maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 maç yapıldı.

2AVRUPADA TÜRK GECESİ
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AVRUPA'DA TÜRK GECESİ

Temsilcimiz Demir Grup Sivasspor'un Karabağ'ı 2-0 mağlup ederek Avrupa'daki bu sezonki ilk galibiyetini almasının ardından Lille forması giyen temsilcimiz Yusuf Yazıcı, Milan karşısında hat-trick yaptı ve 3-0'lık galibiyetin mimarı oldu.

3GÖĞSÜMÜZ KABARDI
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GÖĞSÜMÜZ KABARDI

Yusuf Yazıcı'ın tarihi performansı ve Sivasspor'un kritik galibiyetinin yanı sıra Avrupa'da adeta Türk Gece yaşandı. İşte UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında göğsümüzü kabartan performanslar...

4ORKUN KÖKÇÜ ATTI
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ORKUN KÖKÇÜ ATTI

Avrupa Ligi K Grubu'nda Feyenoord, CSKA Moskova'yla Hollanda'da karşılaştı. Mücadeleyi 3-1 kazanan Feyenoord'da Türk futbolcu Orkun Kökçü, 71. dakikada skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

5DAHA YENİ BAŞLIYOR
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"DAHA YENİ BAŞLIYOR"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat, "Orkun Kökçü'nün gol atmasından ve iyi oyunundan mutluyum. Daha yeni başlıyor. Çok daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

6YUSUF DEMİR AĞLARI SARSTI
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YUSUF DEMİR AĞLARI SARSTI

Rapid Wien forması giyen 2003 doğumlu Yusuf Demir, Dundalk maçının 72. dakikasında oyuna dahil olup takımının 4. golünü kaydetti. Sahadan galip ayrılan taraf, 4-3'lük skorla Rapid Wien oldu.

74 GOL VE 1 ASİST
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4 GOL VE 1 ASİST

Yusuf Demir'in bu sezon bir tanesi ilk 11'de olmak üzere sahaya çıktığı 7 resmi maçta 4 golü ve 1 asisti bulunuyor.

81961DEN SONRA BİR İLK
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1961'DEN SONRA BİR İLK

Gecenin bir diğer parmak ısırtan performansı ise Leicester City'de top koşturan temsilcimiz Cengiz Ünder'den geldi. 1961 yılında sonra bir ilk yaşandı...

94-0LIK TARİHİ ZAFER
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4-0'LIK TARİHİ ZAFER

Premier Lig temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında Portekiz ekibi Braga ile kozlarını paylaştı. King Powder Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 4-0'lık skorla Leicester City oldu.

10CENGİZ ÜNDER ASİST YAPTI
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CENGİZ ÜNDER ASİST YAPTI

Ev sahibi ekip 20. dakikada Iheanacho ile öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. Iheanacho, 48. dakikada bir kez daha sahne alarak farkı 2'ye yükseltti. Golün asistini yapan isim ise Cengiz Ünder oldu.

113TE 3
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3'TE 3

Leicester City, 67. dakikada Praet ve Maddison ile iki gol daha bularak sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Leicester 3'te 3 yaparak 9 puana ulaştı. Braga ise 6 puanda kaldı.

126 MAÇTA 3 ASİST
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6 MAÇTA 3 ASİST

Maça ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder ise 62 dakika sahada kaldı ve maçı 1 asistle tamamladı. Milli futbolcu böylece bu sezonki 6. maçında 3. asistini yapmış oldu.

13KULÜP TARİHİNE GEÇTİ
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KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Cengiz Ünder'in bir asistle katkı sağladı 4-0'lık Braga galibiyeti Leicester City kulüp tarihine altın harflerle yazıldı.

141961DEN SONRA İLK KEZ 4 GOLLÜ GALİBİYET
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1961'DEN SONRA İLK KEZ 4 GOLLÜ GALİBİYET

İngiliz temsilcisi, 1961 yılından sonra ilk kez bir Avrupa maçında 4 gol birden atmayı başardı.

15EN SON GLENAVONU DEVİRDİLER
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EN SON GLENAVON'U DEVİRDİLER

Leicester City son olarak o zamanki adıyla Kupa Galipleri Kupası'nda Glenavon'u 4-1 devirmişti.

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