Son Dakika Haberi | Türkiye - Rusya maçına Caner Erkin damga vurdu! Herkes onu konuşuyor

Karşılaşmayı izlemek için stada gelen AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), AKUT (Arama Kurtarma Derneği) ve Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri'ne teşekkür için tribüne "İzmir'de umudumuz olanlar bugün aramızdalar! İyi ki varsınız" pankartı asılırken, saha kenarındaki led reklam panolarında da "En zor günde umudumuz olan arama kurtarma ekiplerimize sonsuz teşekkürlerimizle. İyi ki varsınız!" mesajı gösterildi.