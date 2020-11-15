Son Dakika Haberi | Türkiye - Rusya maçına Caner Erkin damga vurdu! Herkes onu konuşuyor
A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Rusya'yı konuk ederken, tecrübeli sol bek Caner Erkin, şova devam etti.
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GÜNEŞ'TEN 7 DEĞİŞİKLİK
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Rusya'yı Ülker Stadı'nda konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son maça göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti.
Ay-yıldızlı ekibin, Hırvatistan ile oynadığı özel maçta ilk 11'de sahaya çıkan, Mert Çetin ve Orkun Kökçü sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Hırvatistan karşısında ilk 11'de yer alan Uğurcan Çakır, Ozan Kabak ve Deniz Türüç yedekler arasında beklerken, Dorukhan Toköz ve Nazım Sangare ise maç kadrosunda yer almadı.
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Deneyimli teknik adam bu yedi ismin yerine Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman'a Rusya karşısında ilk 11'de şans verdi.
Türkiye, Rusya mücadelesinde, Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Caner Erkin, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Cenk Tosun ilk 11'iyle sahaya çıktı.
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BAKAN KASAPOĞLU DA MAÇI STATTA İZLEDİ
Ülker Stadı'nda oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.
Bakan Kasapoğlu, mücadeleyi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF yönetim kurulu üyeleri, Rusya Futbol Federasyonu Başkanı Alexander Dyukov ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile birlikte takip etti.
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ŞENOL GÜNEŞ 100. MAÇ
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya mücadelesiyle 100. kez milli takım için görev aldı.
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TEKNİK DİREKTÖR OLARAK 69. MAÇ
Futbolcu olarak 31 kez ay-yıldızlı formayı giyen Güneş, teknik direktör olarak da 69. maçına Rusya karşısında çıktı.
Türkiye ile Rusya arasında Ülker Stadı'nda oynanan milli maçı, İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan deprem sonrasında kahramanca mücadele veren kurtarma ekipleri de TFF ve Fenerbahçe Kulübü'nün özel davetlisi olarak izledi.
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Karşılaşmayı izlemek için stada gelen AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), AKUT (Arama Kurtarma Derneği) ve Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri'ne teşekkür için tribüne "İzmir'de umudumuz olanlar bugün aramızdalar! İyi ki varsınız" pankartı asılırken, saha kenarındaki led reklam panolarında da "En zor günde umudumuz olan arama kurtarma ekiplerimize sonsuz teşekkürlerimizle. İyi ki varsınız!" mesajı gösterildi.
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TÜRKİYE-RUSYA MAÇ YEMEĞİ DÜZENLENDİ
Türkiye ile Rusya arasında oynanan karşılaşması öncesinde iki ülke federasyon başkan ve heyetlerinin katılımı ile resmi maç yemeği düzenlendi.
İstanbul'da gerçekleşen yemeğe, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Rusya Futbol Federasyonu Başkanı Alexander Dyukov, Rusya Futbol Federasyonu Başkan Vekili Sergey Pryadkin, Genel Sekreter Aleksandr Alaev ile yetkililer katıldı. Organizasyon karşılıklı hediye takdimleriyle sona erdi.
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CENK TOSUN 399 GÜN SONRA MİLLİ TAKIM'LA RESMİ KARŞILAŞMAYA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle futboldan uzun süre uzak kalan Cenk Tosun, 399 gün sonra milli forma ile resmi bir karşılaşmada görev aldı.
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Son olarak Türkiye'nin deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada görev alan Cenk Tosun, bu tarihten sonra resmi maçlarda milli takım forması giymemişti. Geçtiğimiz çarşamba günü Hırvatistan ile oynanan hazırlık karşılaşmasında görev yapan Cenk Tosun, resmi müsabakalardan 399 gün sonra forma giydi.
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İÇ SAHADA İLK GOL
Rusya karşısında ilk golümüzü atan Kenan Karaman, A Milli Takım formasıyla ilk iç saha golünü kaydetti.
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CANER ERKİN ŞOV
Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 3 asist yapan Caner Erkin, bu başarısını Milli Takım'da da sürdürdü.
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ORTA DEĞİL PAS...
Ceza sahasına gönderdiği ortalarla rakip savunmacıların korkulu rüyası olan tecrübeli sol bek, yıllar sonra döndüğü Milli Takım'da yine sol ayağını konuşturdu.
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2'DE 2 YAPTI
A Milli Takım'a 3 yıl aranın ardından geri dönen Caner Erkin, çıktığı 2 maçta 2 asist yaptı.
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SOSYAL MEDYA ONU KONUŞTU
Caner Erkin'in Milli Takım formasıyla Hırvatistan ve Rusya maçlarında asist yapması sosyal medyada da yankı buldu. Futbolseverler, Caner'in performansıyla ilgili olarak övgü dolu paylaşımlar yaptı.