Son Dakika | Türkiye maçından sonra Macaristan'ı şaşırtan olay! 'Aklımızdan bile geçmemişti...'

'TÜRKİYE DAHA ÇOK TOPLA OYNADI AMA BİZ KAZANDIK' Macaristan'dan Promotions da eksik olmalarına rağmen kazanmalarına dikkat çekti ve ''Türkiye daha çok topa hakimdi, önemli fırsatlar yakaladılar ama gole izin vermedik. Kadromuz eksikti, buna rağmen savaştık, A Ligi'ne yükseldik'' denildi.