Son Dakika | Türkiye maçından sonra Macaristan'ı şaşırtan olay! 'Aklımızdan bile geçmemişti...'
Milli Takımın Uluslar Ligi'nde Macaristan'a yenilmesi dış basında da geniş yankı uyandırdı. Macarlar, galibiyete kendileri de şaşırırken dikkat çeken ifadeler kullandı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan'a 2-0 yenilip Uluslar Ligi'nde küme düşmesi, Avrupa basınının da gündemine oturdu.
2
Abone Ol
SADECE TÜRKİYE DEĞİL, AVRUPA ŞAŞKIN
Uluslar Ligi'nde Türkiye, liderlik kovaladığı maçta Macaristan'a 2-0 yenilip C Ligi'ne düştü. Bu sonuca sadece Türkiye değil, Macaristan başta olmak üzere tüm Avrupa şaşırdı...
3
Abone Ol
C Ligi'ne düşen Milli Takımı burada Faroe Adaları, Cebelitarık, Gürcistan, Lüksemburg, Moldova, Azerbaycan, Yunanistan, Belarus, Bulgaristan gibi takımlar bekliyor.
4
Abone Ol
ŞENOL GÜNEŞ: 'İLGİNÇ OLDU'
Maçın ardından Şenol Güneş, ''Rakipten rövanşı almak istedik ama olmadı. Rakip savunmayı açacak işler yapamadık. Oyunumuz maçı kazanmaya yeterli değildi. İlginç oldu.'' derken Merih Demiral, ''Böyle bitmemeliydi...'' sözlerini kullandı.
5
Abone Ol
Macaristan Teknik Sorumlusu Zoltan Gera ise ''Takımdaki eksiklere rağmen bu akşam kazanmamız önemliydi. İyi bir takım olduğumuzu gösterdik.'' dedi.
6
Abone Ol
'LİDERLİK AKLIMIZDAN GEÇMEMİŞTİ'
Macaristan Kalecisi Denes Dibusz da ''Grup kuraları çekildiğinde liderlik aklımızın ucundan geçmezdi. İlk maçta Türkiye'yi yendikten sonra tüm işler değişti. O maçın ardından başarabileceğimizi hissettik. Herkesin gözünde bu ışığı gördüm.'' şeklinde konuştu.
7
Abone Ol
Sırbistan'ın Rusya'yı yenmesiyle Macaristan'ı mağlup etmesi halinde A Ligi'ne çıkma şansı bulunan Milliler, bu şansını kullanamayınca küme düşmüş oldu. Karşılaşmanın ardından dış basın da bu sürpriz sonuca geniş yer verdi.
8
Abone Ol
'TÜRKLER O GOLÜ ATABİLSEYDİ...'
Eksik kadroya rağmen Türkiye karşısında tarihi bir galibiyet alındığı görüşünde birleşen Macaristan'ın Origo gazetesi, ''Kadroda önemli oyuncular yoktu ama Türkiye'ye karşı kazanıp A Ligi'ne yükseldik. Türkler, bizim savunma hatalarımızdan faydalanıp gol atmayı bekledi. Kenan Karaman ile büyük şans yakaladılar, eğer o golü atsaydı işler farklı olabilirdi.'' sözlerini kullandı.
9
Abone Ol
'BASKI OLDU, ÇOK ATAK YAPAMADILAR'
Aynı gazetede ayrıca ''Savunmada Tank gibi durduk. Türkler penaltı bekledi ama hakem buna inanmadı. Sırbistan'ın Rusya'yı yenmesi Türklere daha çok baskı uyguladı. Kazanmaları gerekiyordu ama geçit vermedik. Çok fazla atak yapamamaları şaşırtıcıydı'' denildi.
10
Abone Ol
'BİZ A, TÜRKYİE C'
Nemzetisport ise ''B Ligi'nden A'ya yükseldik! Artık bizi Fransa, İspanya, Belçika gibi takımlar bekliyor! Türkiye ise C Ligi'ne gidiyor...'' sözlerine yer verildi.
11
Abone Ol
'TÜRKİYE TÜM GÜCÜNÜ KULLANDI, BİZİM YARIMIZ YOKTU'
Gazetede ''Kadromuzun yarısı yoktu. Türkiye ise tüm gücünü kullandı, en iyi oyuncularını sahaya sürdü ama yeterli olmadı. 6 günde 3. maçımızı oynadık. Tarihi bir hafta oldu!'' cümleleri kullanıldı.
12
Abone Ol
'NE BAŞARI AMA, KADRO EKSİK AMA...'
Yine Macaristan'dan Mandiner ise ''Türkleri yendik, lider olduk... Ne başarı ama! Eksik kadroya rağmen maçın hakimi bizdik'' sözleri dikkat çekti.
13
Abone Ol
'TÜRKİYE DAHA ÇOK TOPLA OYNADI AMA BİZ KAZANDIK'
Macaristan'dan Promotions da eksik olmalarına rağmen kazanmalarına dikkat çekti ve ''Türkiye daha çok topa hakimdi, önemli fırsatlar yakaladılar ama gole izin vermedik. Kadromuz eksikti, buna rağmen savaştık, A Ligi'ne yükseldik'' denildi.