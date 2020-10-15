Son dakika... Türkiye maçı sonrası Tümer Metin'in Ozan Tufan iddiası! Fenerbahçe...
Son dakika haberi... Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan'la karşı karşıya geldiği maçın ardından Tümer Metin, Ozan Tufan'la ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.
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UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 4. maçında Türkiye, Türk Telekom Stadyumu’nda Sırbistan karşısında 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
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Milli Takım'ın en çok konuşulan ismi Ozan Tufan, son 3 milli karşılaşmadaki performansıyla alkış topladı.
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YÜZDE 85 PAS İSABETİ, EN FAZLA ADAM EKSİLTEN OYUNCU
Son 3 maçta 2 gol kaydeden Ozan Tufan, bu süreçte Almanya ve Sırbistan ağlarını sarsmayı başardı. Ozan Tufan 3 maçta %85 pas isabet yüzdesine ulaştı, aynı zamanda en fazla adam eksilten futbolcu oldu.
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A Milli Takım'ın Sırbistan ile berabere kaldığı karşılaşmada beraberlik golümüzü Ozan Tufan'la ilgili olarak dikkat çeken bir yorum geldi.
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Ozan Tufan'ın son dönemdeki yükselen formunu Tümer Metin yorumladı. Tümer Metin, Ozan Tufan'ın hem Fenerbahçe'de hem de A Milli Takım'da iyi işler yaptığını belirtirken yedek kalmasının zor olacağını söyledi.
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Tümer Metin, başarılı futbolcu için şu ifadeleri kullandı:
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'OZAN'A GÜVENİRSENİZ...'
"Ozan Tufan'a güvenirseniz, moralini yüksek tutarsanız, istediğinizi alırsınız. Ozan Tufan'ın bu yükselişinin sebebi Fenerbahçe'nin kurduğu kadro da olabilir.
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KOLAY KOLAY ALAMAZSIN FORMAYI OZAN'DAN
"Sezon başında kimse 11'e yazmıyordu. Haydi şimdi vazgeç Ozan Tufan'dan! Kolay kolay alamazsın formayı Ozan'dan."