Son dakika... Türkiye maçı sonrası Tümer Metin'in Ozan Tufan iddiası! Fenerbahçe...

YÜZDE 85 PAS İSABETİ, EN FAZLA ADAM EKSİLTEN OYUNCU Son 3 maçta 2 gol kaydeden Ozan Tufan, bu süreçte Almanya ve Sırbistan ağlarını sarsmayı başardı. Ozan Tufan 3 maçta %85 pas isabet yüzdesine ulaştı, aynı zamanda en fazla adam eksilten futbolcu oldu.