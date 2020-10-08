Son Dakika | Türkiye maçı sonrası Alman basınını sinirlendiren detay! 323 gün...

'GÜVENLE MAÇI YÖNETEMEDİK' Maçın ardından Alman futbolculardan da açıklamalar geldi. Karşılaşmanın ilk golünü atan Draxler, ''Türkiye'yi kendi sahamıza adeta davet ettik. İspanya maçındakine benzer bir oyun oldu. Kazanamadığımız için hayal kırıklığına uğradık. İyi olduğumuz şeyler vardı ama 3 de gol yedik. Güvenle maçı yönetemedik.'' sözlerini kullandı.