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GeriFutbol Son Dakika | Türkiye maçı sonrası Alman basınını sinirlendiren detay! 323 gün...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 08 Ekim 2020 - 10:00 | 

Son Dakika | Türkiye maçı sonrası Alman basınını sinirlendiren detay! 323 gün...

A Milli Futbol takımımız, nefes kesen maçta Almanya ile 3-3 berabere kalırken dev maç, Almanya'da da geniş yankı uyandırdı.

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Uluslar Ligi maçlar öncesinde hazırlık maçında Köln'de Almanya ile 3-3 berabere kalan Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Almanya'da manşet oldu.

2SON SÖZÜ BİZ SÖYLEDİK
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SON SÖZÜ BİZ SÖYLEDİK!

Ozan Tufan ve Efecan Karaca'nın gollerinin ardından son sözü 90+4. dakikada Kenan Karaman söyledi ve milliler, Almanya ile 3-3 berabere kaldı.

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Millilerin Almanya karşısındaki futbolu alkış alırken Almanya tarafında ise maçın ardından eleştiri oklarının hedefinde Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw vardı...

4ALMANYA MAÇI BÖYLE GÖRDÜ
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ALMANYA MAÇI BÖYLE GÖRDÜ

2020 yılında galibiyeti olmayan Almanya, bu yıl içinde çıktığı 3. maçında da sahadan beraberlikle ayrılırken Alman basını, Türkiye maçını manşetlerden böyle gördü...

5BILD: KİMSE TELEVİZYON AÇMIYOR
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BILD: 'KİMSE TELEVİZYON AÇMIYOR'

''Almanya’da kimse bu yüzden televizyonu açmıyor. 2020 yılında üçüncü maçta da benzer bir son. Alman Milli Takımı, korona sonrası ilk zaferini bekliyor.''

6KICKER: YİNE AYNI SON
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KICKER: 'YİNE AYNI SON'

''Alman milli takımında yine aynı son. Türkiye ile 3-3 berabere kaldık. İsviçre ve İspanya maçlarında olduğu gibi skor üstünlüğünü koruyamadık.''

7DIE WELT: BERABERLİĞE ABONE
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DIE WELT: 'BERABERLİĞE ABONE'

''Alman Milli Takımı Türkiye’ye karşı beraberliğin ötesine geçmeyi başaramadı. Bir kez daha berabere kaldık''

8DER TAGESSPIEGEL: SIRA DIŞI MAÇ
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DER TAGESSPIEGEL: 'SIRA DIŞI MAÇ!'

''Löw'ün takımı artık kazanmakta güçlük yaşıyor. Sıra dışı bir maçtı...''

9MORGENPOST: GALİBİYET KAÇTI
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MORGENPOST: 'GALİBİYET KAÇTI'

''Bu kadar süre kazanamamamız normal değil. Son dakikada yediğimiz golle galibiyet kaçtı.''

10BERLINER ZEITUNG: 323 GÜN OLDU
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BERLINER ZEITUNG: '323 GÜN OLDU!'

''Almanya Milli Takımı kadrosunu yeniledi ama Türkiye ile 3-3 berabere kaldı. 323 gündür galibiyet bekliyoruz...''

11GÜVENLE MAÇI YÖNETEMEDİK
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'GÜVENLE MAÇI YÖNETEMEDİK'

Maçın ardından Alman futbolculardan da açıklamalar geldi. Karşılaşmanın ilk golünü atan Draxler, ''Türkiye'yi kendi sahamıza adeta davet ettik. İspanya maçındakine benzer bir oyun oldu. Kazanamadığımız için hayal kırıklığına uğradık. İyi olduğumuz şeyler vardı ama 3 de gol yedik. Güvenle maçı yönetemedik.'' sözlerini kullandı.

123 KEZ ÖNE GEÇMEMİZE RAĞMEN...
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'3 KEZ ÖNE GEÇMEMİZE RAĞMEN...'

Florian Neuhaus, ''Maçı kazanmayı çok istedik ama başarılı olamadık. İlk maçımda gol atmak çok özeldi. 3 kez öne geçmemize rağmen berabere kalırsanız bunun bir önemi kalmıyor.'' dedi.

13ZORLUK YAŞADIK...
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'ZORLUK YAŞADIK...'

Luca Waldschmidt ise ''Bizim açımızdan oyunumuz iyiydi. Lehimize bitirme konusunda zorluk yaşadık. Beraberlik çok da gerekli değildi, kazanabilirdik.'' şeklinde konuştu.

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