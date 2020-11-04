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GeriFutbol Son Dakika | Türkiye Kupası'nda şoke eden olay! 90+5'te bıraktılar...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 04 Kasım 2020 - 16:23 | 

Son Dakika | Türkiye Kupası'nda şoke eden olay! 90+5'te bıraktılar...

Türkiye Kupası'nda şaşırtan olay Ankara'da yaşandı...

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1
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Süper Lig takımlarının da dahil olduğu Türkiye Kupası 3. turunda maçlar oynanmaya devam ediyor.

2ENTERESAN ANLAR
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ENTERESAN ANLAR

Kupada ilginç sonuçlar gelmeye devam ederken TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor ile 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Pazarspor arasında oynanan mücadelede enteresan anlar yaşandı.

3
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Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda, TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Pazarspor'u 3-1 yenerek 4. tura yükseldi.

4TOP AĞLARA GİTTİ
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TOP AĞLARA GİTTİ

Maçın son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Son bölümde 2-1 Ankaraspor öndeyken duran top kazanan Pazarspor, ceza sahasında yaşanan karambol sonrası Can Muhammet Vural'la topu filelere gönderdi.

5HAKEM İPTAL ETTİ
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HAKEM İPTAL ETTİ

Konuk ekip beraberlik golü sevinci yaşarken hakem Fatih Tokail, kaleciye faul yapıldı gerekçesiyle golü iptal etti.

6CAFER AYDIN ÇOK SİNİRLENDİ
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CAFER AYDIN ÇOK SİNİRLENDİ

Pazarspor'da geçtiğimiz haftalarda göreve gelen ve çıkışın mimarlarından olan Cafer Aydın da bu pozisyona çok sinirlendi.

7HAREKETSİZ KALDILAR
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HAREKETSİZ KALDILAR

Daha sonra akemin bu kararı üzerine yoğun itirazlarda bulunan Pazarsporlu futbolcular, maçı bıraktı ve oldukları yerde hareketsiz kaldı.

8ÇOK SONU BÜYÜK TARTIŞMA
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ÇOK SONU BÜYÜK TARTIŞMA

Ankaraspor da bu durumunu değerlendirerek 90 5. dakikada bir gol daha buldu ve karşılaşmayı 3-1 kazandı. Karşılaşma sonrasında da iki takım oyuncuları arasında kısa bir süre tartışma yaşandı.

9 Ümraniyespor 0-1 Kırklarelispor
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Ümraniyespor 0-1 Kırklarelispor

Kupada günün en büyük sürprizlerinden birine 2. Lig ekibi Kırklarelispor imza attı. Yeşil beyazlılar, Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0'la geçerek tur atladı.

10GÜNÜN SONUÇLARI
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GÜNÜN SONUÇLARI

Ankaraspor 3-1 Pazarspor
Bandırmaspor 3-1 Belediye Derince

Boluspor 2-1 Hacettepe SK

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Giresunspor 2-0 Tekirdağspor
Hekimoğlu Trabzon 2-1 Yeni Orduspor

Keçiörengücü 6-0 Büyükçekmece Tepecikspor

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Manisa FK 2-0 Gümüşhanespor
Menemenspor 8-9 24 Erzincanspor (Penaltılarla)

13Dün oynanan karşılaşmaların sonuçları ise şöyle;
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Dün oynanan karşılaşmaların sonuçları ise şöyle;

Balıkesirspor-Esenler Erokspor: 2-2 (Penaltılarda 5-6)
Tuzlaspor-Bayburt İl Özel İdare: 2-1

Adanaspor-68 Aksaray Belediyespor: 2-1

Altay-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 0-2

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 6-2

MKE Ankaragücü-Kocaelispor: 1-2

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SURVİVOR AYCAN PENALTI KAÇIRDI, TAKIMI DEVLER LİGİ'NE VEDA ETTİ

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