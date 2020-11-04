Son Dakika | Türkiye Kupası'nda şoke eden olay! 90+5'te bıraktılar...

Süper Lig takımlarının da dahil olduğu Türkiye Kupası 3. turunda maçlar oynanmaya devam ediyor.Kupada ilginç sonuçlar gelmeye devam ederken TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor ile 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Pazarspor arasında oynanan mücadelede enteresan anlar yaşandı.Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda, TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Pazarspor'u 3-1 yenerek 4. tura yükseldi.Maçın son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Son bölümde 2-1 Ankaraspor öndeyken duran top kazanan Pazarspor, ceza sahasında yaşanan karambol sonrası Can Muhammet Vural'la topu filelere gönderdi. Konuk ekip beraberlik golü sevinci yaşarken hakem Fatih Tokail, kaleciye faul yapıldı gerekçesiyle golü iptal etti.Pazarspor'da geçtiğimiz haftalarda göreve gelen ve çıkışın mimarlarından olan Cafer Aydın da bu pozisyona çok sinirlendi.Daha sonra akemin bu kararı üzerine yoğun itirazlarda bulunan Pazarsporlu futbolcular, maçı bıraktı ve oldukları yerde hareketsiz kaldı. Ankaraspor da bu durumunu değerlendirerek 90 5. dakikada bir gol daha buldu ve karşılaşmayı 3-1 kazandı. Karşılaşma sonrasında da iki takım oyuncuları arasında kısa bir süre tartışma yaşandı.Kupada günün en büyük sürprizlerinden birine 2. Lig ekibi Kırklarelispor imza attı. Yeşil beyazlılar, Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0'la geçerek tur atladı.Ankaraspor 3-1 PazarsporBandırmaspor 3-1 Belediye DerinceBoluspor 2-1 Hacettepe SKGiresunspor 2-0 TekirdağsporHekimoğlu Trabzon 2-1 Yeni OrdusporKeçiörengücü 6-0 Büyükçekmece TepeciksporManisa FK 2-0 GümüşhanesporMenemenspor 8-9 24 Erzincanspor (Penaltılarla)Balıkesirspor-Esenler Erokspor: 2-2 (Penaltılarda 5-6)Tuzlaspor-Bayburt İl Özel İdare: 2-1Adanaspor-68 Aksaray Belediyespor: 2-1Altay-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 0-2Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 6-2MKE Ankaragücü-Kocaelispor: 1-2