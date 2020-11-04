Son Dakika | Türkiye Kupası'nda şoke eden olay! 90+5'te bıraktılar...

ÇOK SONU BÜYÜK TARTIŞMA Ankaraspor da bu durumunu değerlendirerek 90 5. dakikada bir gol daha buldu ve karşılaşmayı 3-1 kazandı. Karşılaşma sonrasında da iki takım oyuncuları arasında kısa bir süre tartışma yaşandı.