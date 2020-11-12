Son Dakika | Türkiye - Hırvatistan maçında Covid-19 şoku! Beşiktaşlı Vida apar topar çıkarıldı! Temas ettiği Türk futbolcular

ŞENOL GÜNEŞ'İN MAÇ SONU SÖZLERİ "Oyuncuları görmek istiyorduk. Hatalar olacak, bunlar normal şeyler. İlk yarıda yediğimiz golü, gol olarak saymıyorum, elle atılan bir goldü. Gerçi bu Sloven hakemlerin bize bir şeyi var, Rusya maçında da Sloven bir hakem vardı, yine problem yaşamıştık."