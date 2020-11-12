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GeriFutbol Son Dakika | Türkiye - Hırvatistan maçında Covid-19 şoku! Beşiktaşlı Vida apar topar çıkarıldı! Temas ettiği Türk futbolcular
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Hürriyet
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Haber Giriş: 12 Kasım 2020 - 07:27 | 

Son Dakika | Türkiye - Hırvatistan maçında Covid-19 şoku! Beşiktaşlı Vida apar topar çıkarıldı! Temas ettiği Türk futbolcular

Son dakika haberi... Türkiye ile Hırvatistan arasında Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nda oynanan maçın ardından Hırvat Federasyonu 45 dakika oyunda kalan Domagoj Vida'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklaması deprem etkisi yarattı.

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Hırvat futbolcu 45'te apar topar oyundan çıkarılırken Vida'nın temas ettiği Türk futbolcular da ortaya çıktı. İşte gece yarısı yaşanan şokun tüm detayları...

2HIRVATİSTAN FEDERASYONU AÇIKLADI
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HIRVATİSTAN FEDERASYONU AÇIKLADI

Hırvatistan Futbol Federasyonu, Türkiye maçının ardından bazı futbolcuların koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada koronavirüs tespit edilen futbolcunun Domagoj Vida olduğu ifade edildi.

3VİDANIN SONUCUNU MAÇ ESNASINDA ÖĞRENDİK
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'VİDA'NIN SONUCUNU MAÇ ESNASINDA ÖĞRENDİK'

Duyuruda "Türkiye-Hırvatistan maçının devre arasında Domagoj Vida’nın Covid 19 testinin pozitifi çıktığını öğrenmemiz üzerine Vida'yı oyundan aldık." ifadelerine yer verildi.

4KADROYA ALINDI
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KADROYA ALINDI

Geçtiğimiz gün 3 futbolcu ve 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Beşiktaş'ta Vida bu isimler arasında değildi. Hırvatistan'ın Türkiye maçı kadrosuna testler yapılırken ilk sonuçlar negatif geldi ve Vida kadroya alındı.

5VİDA VİRÜSLÜ, OYUNDAN ÇIKARIN
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VİDA VİRÜSLÜ, OYUNDAN ÇIKARIN!

Ancak dün maç sabahı Hırvatların oynayacağı İsveç maçı öncesi de yeni testler yapıldı. Bu sonuçlar Türkiye-Hırvatistan maçının devre arasında stada ulaştı. Vida'nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı Hırvatistan teknik heyetine iletildi.

6APAR TOPAR OYUNDAN ALINDI
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APAR TOPAR OYUNDAN ALINDI

Hırvatistan'da teknik direktör Zlatko Dalic, oyuncusunu apar topar oyundan aldı ve Domagoj Vida izole edildi. Vida'nın birkaç gün İstanbul'da kalacağı ve kendisini izole edeceğinin yazıldığı açıklamada diğer takım oyuncularının İsveç maçı için Stockholm'e gidişinde bir sorun bulunmadığı aktarıldı.

7KAÇAMAK CEVAP VERDİ, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
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KAÇAMAK CEVAP VERDİ, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Dalic, maçın ardından Vida'nın neden oyundan çıktığına dair soruları "Vida bir süre oynadı ve daha sonra değişmesi gerekiyordu." şeklinde kaçamak bir cevap verdi fakat işin aslı maç biter bitmez ortaya çıktı

8TÜRK FUTBOLCULARLA VE ŞENOL GÜNEŞLE TEMAS
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TÜRK FUTBOLCULARLA VE ŞENOL GÜNEŞ'LE TEMAS

Hırvatistan Federasyonu büyük bir skandala imza atarken bizim açımızdan da işin korkutucu yanı ortaya çıktı. Domagoj Vida'nın maçta ve öncesindeki hazırlık aşamasında yakın temasta bulunduğu isimler hemen akıllara geldi.

9ESKİ HOCASI GÜNEŞE SARILDI
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ESKİ HOCASI GÜNEŞ'E SARILDI

Hırvat futbolcu, başlama düdüğünden hemen önce Şenol Güneş'in yanına gidip eski hocasına sarıldı.

10CANER ERKİNLE KUCAKLAŞMA
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CANER ERKİN'LE KUCAKLAŞMA

Müsabakaya çıkılmadan önce ise Domagoj Vida’nın Beşiktaş’tan eski takım arkadaşı olan ve şu an Fenerbahçe için mücadele eden Caner Erkin ile sarıldığı, TRT Spor tarafından görüntülendi.

11TEMAS ETTİĞİ İSİMLER
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TEMAS ETTİĞİ İSİMLER

Domagoj Vida Şenol Güneş, Caner Erkin, Mert Çetin, Dorukhan Toköz ve Cenk Tosun'la temas etti.

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Öte yandan daha önce 3 oyuncusu koronavirüse yakalanan Beşiktaş'ta bu sayı 4'e yükseldi. Siyah beyazlı takımdan konuyla ilgili bir açıklama gelip gelmeyeceği merak konusu...

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ŞENOL GÜNEŞ'İN MAÇ SONU SÖZLERİ

"Oyuncuları görmek istiyorduk. Hatalar olacak, bunlar normal şeyler. İlk yarıda yediğimiz golü, gol olarak saymıyorum, elle atılan bir goldü. Gerçi bu Sloven hakemlerin bize bir şeyi var, Rusya maçında da Sloven bir hakem vardı, yine problem yaşamıştık."

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