Son Dakika: Türk teknik adamlar tercihini yaptı! Finalin adını koydular... Türkiye ve...

ÖMER ERDOĞAN: BELÇİKA VE ALMANYA AĞIR BASIYOR Turnuvanın favorileri Belçika ile Almanya. Bu iki takımın şampiyonluk konusunda en iddialı adaylar olduğu görüşündeyim. A Milli Takımımız’ın ise İtalya ile birlikte gruptan çıkacağını düşünüyorum ve buna yürekten inanıyorum.