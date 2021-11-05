Son Dakika: Türk futbolu nefes aldı! Fenerbahçe ve Galatasaray maçları sonrası UEFA sıralamasında tablo değişti...
Avrupa'daki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hafta içi oynadıkları maçların ardından UEFA Ülke Sıralaması güncellendi. Ülkemizin sıralamadaki yeri, Şampiyonlar Ligi'ne takım gönderebilmemiz açısından büyük önem taşıyor. Sıralamadaki mevcut konumumuz, 2 yıl sonrası için büyük önem arz ediyor. İşte detaylar...
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Türkiye, UEFA'nın ülke puanı klasmanında Fenerbahçe'nin galibiyeti ve Galatasaray'ın beraberliği ile Yunanistan'ı geçerek bir basamak yükseldi.
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Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olan Beşiktaş, deplasmanda Sporting'e 4-0 mağlup oldu be grubundaki 4. maçlar sonucunda puansız kaldı.
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, evinde Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalarak grubundaki liderliğini sürdürdü.
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise, deplasmanda Antwerp'i 3-0 gibi net bir skorla yenerek gruptan çıkma adına önemli bir adım attı.
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2023/24 SEZONU İÇİN ÇOK KRİTİK
Takımlarımızın bu sezon Avrupa'da topladığı puanlar, 2023/24 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2 takımla katılabilmemiz açısından büyük önem taşıyor.
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İLK 15'E GİRMEK ÖNEMLİ
Bu sezonu UEFA ülke sıralamasında ilk 15'te bitiremezsek 2023/2 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 1 (play-off turu) ve Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılabileceğiz. UEFA Avrupa Ligi'ne ise takım gönderemeyeceğiz.
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Sezonu ilk 15'te bitirmemiz halinde ise Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 1 ve Avrupa Konferans Ligi'ne 2 takımla katılabileceğiz.