MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Türk futbolu nefes aldı! Fenerbahçe ve Galatasaray maçları sonrası UEFA sıralamasında tablo değişti...
GeriFutbol Son Dakika: Türk futbolu nefes aldı! Fenerbahçe ve Galatasaray maçları sonrası UEFA sıralamasında tablo değişti...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 05 Kasım 2021 - 10:59 | 

Son Dakika: Türk futbolu nefes aldı! Fenerbahçe ve Galatasaray maçları sonrası UEFA sıralamasında tablo değişti...

Avrupa'daki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hafta içi oynadıkları maçların ardından UEFA Ülke Sıralaması güncellendi. Ülkemizin sıralamadaki yeri, Şampiyonlar Ligi'ne takım gönderebilmemiz açısından büyük önem taşıyor. Sıralamadaki mevcut konumumuz, 2 yıl sonrası için büyük önem arz ediyor. İşte detaylar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Türkiye, UEFA'nın ülke puanı klasmanında Fenerbahçe'nin galibiyeti ve Galatasaray'ın beraberliği ile Yunanistan'ı geçerek bir basamak yükseldi.

2

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olan Beşiktaş, deplasmanda Sporting'e 4-0 mağlup oldu be grubundaki 4. maçlar sonucunda puansız kaldı.

3

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, evinde Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalarak grubundaki liderliğini sürdürdü.

4

UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise, deplasmanda Antwerp'i 3-0 gibi net bir skorla yenerek gruptan çıkma adına önemli bir adım attı.

52023/24 SEZONU İÇİN ÇOK KRİTİK

2023/24 SEZONU İÇİN ÇOK KRİTİK

Takımlarımızın bu sezon Avrupa'da topladığı puanlar, 2023/24 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2 takımla katılabilmemiz açısından büyük önem taşıyor.

6İLK 15E GİRMEK ÖNEMLİ

İLK 15'E GİRMEK ÖNEMLİ

Bu sezonu UEFA ülke sıralamasında ilk 15'te bitiremezsek 2023/2 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 1 (play-off turu) ve Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılabileceğiz. UEFA Avrupa Ligi'ne ise takım gönderemeyeceğiz.

7

Sezonu ilk 15'te bitirmemiz halinde ise Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 1 ve Avrupa Konferans Ligi'ne 2 takımla katılabileceğiz.

8

İşte UEFA Ülkeler Sıralaması'nda son durum

91- İNGİLTERE: 94.926

1- İNGİLTERE: 94.926

102- İSPANYA: 84.998

2- İSPANYA: 84.998

113- İTALYA: 69.045

3- İTALYA: 69.045

124- ALMANYA: 66.927

4- ALMANYA: 66.927

135- FRANSA: 50.415

5- FRANSA: 50.415

146- PORTEKİZ: 47.049

6- PORTEKİZ: 47.049

157- HOLLANDA: 40.500

7- HOLLANDA: 40.500

168- AVUSTURYA: 34.850

8- AVUSTURYA: 34.850

179- İSKOÇYA: 32.700

9- İSKOÇYA: 32.700

1810- RUSYA: 32.082

10- RUSYA: 32.082

1911- UKRAYNA: 31.400

11- UKRAYNA: 31.400

2012- SIRBİSTAN: 29.375

12- SIRBİSTAN: 29.375

2113- BELÇİKA: 29.200

13- BELÇİKA: 29.200

2214- İSVİÇRE: 27.925

14- İSVİÇRE: 27.925

2315- HIRVATİSTAN: 25.400

15- HIRVATİSTAN: 25.400

2416- ÇEKYA: 25.200

16- ÇEKYA: 25.200

2517- GÜNEY KIBRIS: 25.125

17- GÜNEY KIBRIS: 25.125

2618- TÜRKİYE: 25.100

18- TÜRKİYE: 25.100

2719- YUNANİSTAN: 24.700

19- YUNANİSTAN: 24.700

2820- DANİMARKA - 24.175

20- DANİMARKA - 24.175

2921- NORVEÇ: 24.000

21- NORVEÇ: 24.000

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi