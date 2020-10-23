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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 23 Ekim 2020 - 09:28 | 

Son Dakika | Türk futbolu için büyük tehlike! Ülkeni puanı artık...

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde sadece birer temsilcimiz bulunuyor ve ikisi de bu hafta maçlarını kaybetti.

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1SIRALAMAMIZ DEĞİŞTİ
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SIRALAMAMIZ DEĞİŞTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Türk futbolu için acı bir tablo ortaya çıktı. Sıralamamız değişti ve işte o tehlike...

2ÖN ELEME TEHLİKESİ
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ÖN ELEME TEHLİKESİ

Türk futbolu için bu tehlike çanları aslıdna uzun süredir devam ediyor. 2021/2022 sezonundan itibaren Türkiye Süper Ligi'nin şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ön eleme oynamak zorunda kalabilir.

3ÜLKE PUANI DÜŞÜYOR
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ÜLKE PUANI DÜŞÜYOR

Avrupa'da oynayan futbolcularımızın bireysel performansları artsa da hem Milli Takım 'ın hem de kulüp takımlarımızın Avrupa performansları iyi değil. Tüm bu sonuçlar doğrultusunda Türkiye'nin ülke puanı da giderek düşüyor.

4BU HAFTA KAYBETTİK
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BU HAFTA KAYBETTİK

Bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in Leipzig'e, UEFA Avrupa Ligi'nde de Sivasspor 'un Villarreal'e kaybetmesiyle ülke puanı sıralamasında bir basamak daha geriye gittik. Glasgow Rangers'ın Belçika'da Standart Liege deplasmanında kazanması İskoçların önümüze geçmesine sebep oldu.

513. SIRAYA DÜŞTÜK
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13. SIRAYA DÜŞTÜK

Ön eleme oynamanın dışında, eğer Türkiye, ülke puanı sıralamasında bu sezonu şu an bulunduğu 13. sırada tamamlarsa 2021/2022 şampiyonu Devler Ligi'ne direkt katılmak bir yana, 2 ön eleme turu oynamak zorunda kalacak.

61. İSPANYA
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1. İSPANYA

82.569

72. İNGİLTERE
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2. İNGİLTERE

80.997

83. İTALYA
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3. İTALYA

63.581

94. ALMANYA
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4. ALMANYA

62.427

105. FRANSA
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5. FRANSA

51.081

116. PORTEKİZ
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6. PORTEKİZ

41.759

127. RUSYA
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7. RUSYA

37.049

138. BELÇİKA
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8. BELÇİKA

33.700

149. HOLLANDA
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9. HOLLANDA

32.800

1510. AVUSTURYA
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10. AVUSTURYA

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1611. UKRAYNA
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11. UKRAYNA

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12. İSKOÇYA

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13. TÜRKİYE

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Okan Buruk: Hem Başakşehir, hem de Türkiye için önemli

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