Son Dakika | Türk futbolu için büyük tehlike! Ülkeni puanı artık...

ÜLKE PUANI DÜŞÜYOR Avrupa'da oynayan futbolcularımızın bireysel performansları artsa da hem Milli Takım 'ın hem de kulüp takımlarımızın Avrupa performansları iyi değil. Tüm bu sonuçlar doğrultusunda Türkiye'nin ülke puanı da giderek düşüyor.