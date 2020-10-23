Son Dakika | Türk futbolu için büyük tehlike! Ülkeni puanı artık...

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Türk futbolu için acı bir tablo ortaya çıktı. Sıralamamız değişti ve işte o tehlike...
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ÖN ELEME TEHLİKESİ
Türk futbolu için bu tehlike çanları aslıdna uzun süredir devam ediyor. 2021/2022 sezonundan itibaren Türkiye Süper Ligi'nin şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ön eleme oynamak zorunda kalabilir.
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ÜLKE PUANI DÜŞÜYOR
Avrupa'da oynayan futbolcularımızın bireysel performansları artsa da hem Milli Takım 'ın hem de kulüp takımlarımızın Avrupa performansları iyi değil. Tüm bu sonuçlar doğrultusunda Türkiye'nin ülke puanı da giderek düşüyor.
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BU HAFTA KAYBETTİK
Bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in Leipzig'e, UEFA Avrupa Ligi'nde de Sivasspor 'un Villarreal'e kaybetmesiyle ülke puanı sıralamasında bir basamak daha geriye gittik. Glasgow Rangers'ın Belçika'da Standart Liege deplasmanında kazanması İskoçların önümüze geçmesine sebep oldu.
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13. SIRAYA DÜŞTÜK
Ön eleme oynamanın dışında, eğer Türkiye, ülke puanı sıralamasında bu sezonu şu an bulunduğu 13. sırada tamamlarsa 2021/2022 şampiyonu Devler Ligi'ne direkt katılmak bir yana, 2 ön eleme turu oynamak zorunda kalacak.
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1. İSPANYA
82.569
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2. İNGİLTERE
80.997
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3. İTALYA
63.581
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4. ALMANYA
62.427
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5. FRANSA
51.081
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6. PORTEKİZ
41.759
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7. RUSYA
37.049
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8. BELÇİKA
33.700
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9. HOLLANDA
32.800
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10. AVUSTURYA
31.825
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11. UKRAYNA
29.500
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12. İSKOÇYA
29.375
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13. TÜRKİYE
28.900
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Okan Buruk: Hem Başakşehir, hem de Türkiye için önemli