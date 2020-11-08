Son Dakika | Tümer Metin'den Fenerbahçe maçı sonrası Erol Bulut'a eleştiri! 'Yanlış yaptı...'

BU HAFTAYA KADAR İYİYDİLER Fenerbahçe'nin kadrosu güçlü. Bu haftaya kadar oyun gücü ve kadro mühendisliğiyle üstüne koya koya ilerlediler. Konyaspor'u biraz analiz ettiğinizde, sonucu alamamış ama zaman zaman iyi oynamış. Hatta Aykut Kocaman zamanında bir oyun ezberi var, hocalar da onun üzerine koymaya çalışmış. Konyaspor tipik bir Anadolu takımı değil, bildiği ezberle oynamaya çalışır. Stoperi baskı yediğinde gelişine vurmuyor. Yeni gelenleri bile ayağa oynayarak çıkmaya çalıştı.