Son Dakika | Tümer Metin'den Fenerbahçe maçı sonrası Erol Bulut'a eleştiri! 'Yanlış yaptı...'

TRT Spor'da futbol yorumculuğu yapan eski futvolcu Tümer Metin, Fenerbahçe'ni evinde Konyaspor'a 2-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi. İşte Tümer Metin'in maç yorumları...
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'RAKİPLERE KORKU VERİYOR' DEDİK...
Geçen hafta Fenerbahçe'nin biten maçından sonra Ayhan Akman 'Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'de, rakiplerine korku veriyor' demişti. Maçın başında psikolojik üstünlüğü maç başlamadan hissediyorsunuz. Buraya kadar her şey tamam ama bu ligde 3 puan için bir bileşen yetmiyor, birçok bileşen bir araya gelmeli.
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BU HAFTAYA KADAR İYİYDİLER
Fenerbahçe'nin kadrosu güçlü. Bu haftaya kadar oyun gücü ve kadro mühendisliğiyle üstüne koya koya ilerlediler. Konyaspor'u biraz analiz ettiğinizde, sonucu alamamış ama zaman zaman iyi oynamış. Hatta Aykut Kocaman zamanında bir oyun ezberi var, hocalar da onun üzerine koymaya çalışmış. Konyaspor tipik bir Anadolu takımı değil, bildiği ezberle oynamaya çalışır. Stoperi baskı yediğinde gelişine vurmuyor. Yeni gelenleri bile ayağa oynayarak çıkmaya çalıştı.
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BİR EZBERLE KAZANACAKSANIZ...
Psikolojik üstünlüğe ve güçlü bir kadroya sahipken, 'Bildiğim ezberle kazanırım' diyorsanız birçok bileşen bir araya gelmeli. Rakip kadar koşacaksınız çünkü sizi geri koşturabilirler. Bu da 0-0 oyunda geçen her dakika eksi hanenize yazar. Konyaspor hak ettiği galibiyet aldı, güçleri bu kadar, %100'leri ile oynadılar.
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YANLIŞ 11!
VAR'dan dönen pozisyon, Fenerbahçe'nin gazını aldı. Erol Hoca'nın hamleleri ikinci yarı devreye girdi, biraz oyun sıkıştı. Bence 11 tercihi de yanlıştı. Dimitris Pelkas 10 numarada daha iyi olabilir, Diego Perotti'yi hazır bulmadığı için Mame Thiam'ı oynattı. Ben olsam başlamazdım, Samatta ve Cisse ile başlardım.
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SAMATTA ÇIKMAZDI
Ben olsam Samatta'yı da çıkarmazdım. Çıkarken yüzü düştü. Samatta sorar 'İçeride oynuyoruz, 1-0 gerideyiz, ben neden çıkıyorum?' diye...
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FİYAKANIZI KAYBETMEZSİNİZ!
Bazen kaybetmemek de önemlidir, fiyakanızı kaybetmezsiniz. Fark yaratan iç saha oyunlarının fark yaratan özellikleri var. Trabzonspor maçındaki ilk yarı, Konyaspor maçının ikinci yarısıyla çok benziyor. Bu karşılaşmanın Hatay maçıyla da benzer bir tarafı var. Hatay kapanarak, maçı böyle bitirmeyi düşündü. Açmak çok zor olur, dakikalar ilerledikçe rakip güçlenir. Orada devreye iç saha patronları girer. Fenerbahçe'de kenar oyunları bu haftaya kadar iyiydi ama bu hafta üretemediler.
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ELİNE DEĞMİŞ GİBİ
El pozisyonu zor, o kadar izledik, karar vermedik. Başka pozisyon varsa bilemem ama gördüğüme göre top eline değmiş gibi duruyor. Biraz daha ele yapışık yere vurmuş gibi. Orta hakem oynattı, VAR da emin değilse bence karışmamalı. Elle oynama kuralının görüntüsüne göre elle oynama var gibi.
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FENERBAHÇE'Yİ ALT ETTİLER
İç saha takımı ve favoriyseniz, rakibin bu kadar pas yapmasına izin vermemelisiniz. Konyaspor iyi pas yapıyor, Fenerbahçe'yi bununla alt ettiler.
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