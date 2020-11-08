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GeriFutbol Son Dakika | Tümer Metin'den Fenerbahçe maçı sonrası Erol Bulut'a eleştiri! 'Yanlış yaptı...'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 08 Kasım 2020 - 10:41 | 

Son Dakika | Tümer Metin'den Fenerbahçe maçı sonrası Erol Bulut'a eleştiri! 'Yanlış yaptı...'

Süper Lig'in 8. haftasında evinde Konyaspor'a yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'a yorumcu Tümer Metin'den eleştiri geldi.

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TRT Spor'da futbol yorumculuğu yapan eski futvolcu Tümer Metin, Fenerbahçe'ni evinde Konyaspor'a 2-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi. İşte Tümer Metin'in maç yorumları...

2RAKİPLERE KORKU VERİYOR DEDİK...
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'RAKİPLERE KORKU VERİYOR' DEDİK...

Geçen hafta Fenerbahçe'nin biten maçından sonra Ayhan Akman 'Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'de, rakiplerine korku veriyor' demişti. Maçın başında psikolojik üstünlüğü maç başlamadan hissediyorsunuz. Buraya kadar her şey tamam ama bu ligde 3 puan için bir bileşen yetmiyor, birçok bileşen bir araya gelmeli.

3BU HAFTAYA KADAR İYİYDİLER
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BU HAFTAYA KADAR İYİYDİLER

Fenerbahçe'nin kadrosu güçlü. Bu haftaya kadar oyun gücü ve kadro mühendisliğiyle üstüne koya koya ilerlediler. Konyaspor'u biraz analiz ettiğinizde, sonucu alamamış ama zaman zaman iyi oynamış. Hatta Aykut Kocaman zamanında bir oyun ezberi var, hocalar da onun üzerine koymaya çalışmış. Konyaspor tipik bir Anadolu takımı değil, bildiği ezberle oynamaya çalışır. Stoperi baskı yediğinde gelişine vurmuyor. Yeni gelenleri bile ayağa oynayarak çıkmaya çalıştı.

4BİR EZBERLE KAZANACAKSANIZ...
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BİR EZBERLE KAZANACAKSANIZ...

Psikolojik üstünlüğe ve güçlü bir kadroya sahipken, 'Bildiğim ezberle kazanırım' diyorsanız birçok bileşen bir araya gelmeli. Rakip kadar koşacaksınız çünkü sizi geri koşturabilirler. Bu da 0-0 oyunda geçen her dakika eksi hanenize yazar. Konyaspor hak ettiği galibiyet aldı, güçleri bu kadar, %100'leri ile oynadılar.

5YANLIŞ 11
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YANLIŞ 11!

VAR'dan dönen pozisyon, Fenerbahçe'nin gazını aldı. Erol Hoca'nın hamleleri ikinci yarı devreye girdi, biraz oyun sıkıştı. Bence 11 tercihi de yanlıştı. Dimitris Pelkas 10 numarada daha iyi olabilir, Diego Perotti'yi hazır bulmadığı için Mame Thiam'ı oynattı. Ben olsam başlamazdım, Samatta ve Cisse ile başlardım.

6SAMATTA ÇIKMAZDI
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SAMATTA ÇIKMAZDI

Ben olsam Samatta'yı da çıkarmazdım. Çıkarken yüzü düştü. Samatta sorar 'İçeride oynuyoruz, 1-0 gerideyiz, ben neden çıkıyorum?' diye...

7FİYAKANIZI KAYBETMEZSİNİZ
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FİYAKANIZI KAYBETMEZSİNİZ!

Bazen kaybetmemek de önemlidir, fiyakanızı kaybetmezsiniz. Fark yaratan iç saha oyunlarının fark yaratan özellikleri var. Trabzonspor maçındaki ilk yarı, Konyaspor maçının ikinci yarısıyla çok benziyor. Bu karşılaşmanın Hatay maçıyla da benzer bir tarafı var. Hatay kapanarak, maçı böyle bitirmeyi düşündü. Açmak çok zor olur, dakikalar ilerledikçe rakip güçlenir. Orada devreye iç saha patronları girer. Fenerbahçe'de kenar oyunları bu haftaya kadar iyiydi ama bu hafta üretemediler.

8ELİNE DEĞMİŞ GİBİ
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ELİNE DEĞMİŞ GİBİ

El pozisyonu zor, o kadar izledik, karar vermedik. Başka pozisyon varsa bilemem ama gördüğüme göre top eline değmiş gibi duruyor. Biraz daha ele yapışık yere vurmuş gibi. Orta hakem oynattı, VAR da emin değilse bence karışmamalı. Elle oynama kuralının görüntüsüne göre elle oynama var gibi.

9FENERBAHÇEYİ ALT ETTİLER
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FENERBAHÇE'Yİ ALT ETTİLER

İç saha takımı ve favoriyseniz, rakibin bu kadar pas yapmasına izin vermemelisiniz. Konyaspor iyi pas yapıyor, Fenerbahçe'yi bununla alt ettiler.

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Erol Bulut: Takım olarak istediklerimizi sahaya yansıtamadık

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