Son Dakika | Tümer Metin ve Nihat Kahveci'den derbi iddiası! "Daha 11'ler açıklandığında..."

"KADROSUNUN ZAYIF OLDUĞUNU BİLİYOR" "Şampiyonlukla ilgili güzel bir cevap verdi Sergen Hoca. Beşiktaş'ın isim karşılığı zaten şampiyonluktur dedi. Biz kesin şampiyon olacağız demedi. Neden? Kadrosunun diğer takımlara göre daha zayıf olduğunu biliyor. Kulübesinin yeterli olup olmayacağından tedirgin bir Sergen Hoca var. Başakşehir'in kulübesine bakıyor, Galatasaray'ın kulübesine bakıyor, Fenerbahçe'nin kulübesine değil evinde oturanına bile bakıyor. Baktığında Beşiktaş, onlardan bir tık geride."