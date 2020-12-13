Son dakika | Tümer Metin, Tuncay Şanlı, Önder Özen ve Nihat Kahveci'den Fenerbahçe yorumu

Fenerbahçe'nin maçı bırakma lüksü yok. Mücadele edeceksin. 3-0'dan maç çevirmedin mi, Gaziantep'e karşı, 4-3! 3-0'ken bırakmıyordun maçı, 2-0'da yenildim dedin zaten. İlk şutunu 38'de buluyorsun Mert Hakan ile. İçeride oynuyorsun, sen bu maçı nasıl kazanırsın dakika 38'de ilk isabetli şutunu bulursan. Bu kadronun, bu taraftara bu eziyeti çektirmeye hakkın yok. Bu kadro, bu oyun için kurulmadı. O kadar sezon başındaki emek bu futbol için verilmedi. Söylenecek çok şey var. Saygı içerisinde konuşuyoruz burada. Kulübede kimse oturmasa, bu takımın böyle oynamaya hakkı yok! Erol Hoca, Fenerbahçe'ye hak ederek geldi. Çok normal. Biz de dedik burada, 'Erol Hoca Fenerbahçe'ye teknik direktör olacak', oldu. O günden bugüne teknik direktörlük performansı beklentilerin altında kaldı.