Son dakika | Tümer Metin, Tuncay Şanlı, Önder Özen ve Nihat Kahveci'den Fenerbahçe yorumu

"Yeni Malatyaspor ve Hamza Hamzaoğlu'nu tebrik ediyorum. Plan nasıl yapılır, nasıl uygulanır, gücü doğrultusunda nasıl mücadele edilir, nasıl savaşılır gösterdi. Ruh nasıl koyulur, bariz bir şekilde gösterdiler. Çok hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Malatyaspor'un sahada neredeyse kötü oynayan ve mücadele etmeyen oyuncusu yoktu. Herkes plana sadık kalarak, mücadele ederek kazandılar.
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Plan, Erol Hoca menşeili dilimize dolandı hafta içi sözlerinden. Biz de oyuna, Erol Hoca'nın açıklamaları doğrultusunda ve yaptığı değişiklikleri o planı anlamaya çalışarak bakmaya çalışıyoruz. Ben hocalık yapmadım, teknik adamlık yapmadım. Futbol oynadık. Tabii ki sevk ve idare yapmak, takımla birlikte yaşamak, hafta ve hafta takımı düzenlemek, oyuncuyu yönetmek bambaşka bir şeydir. Bizim de naçizane işimiz, bir fotoğraf görürürüz, parçaları birleştiririz, 2. haftada söylediğin 12. haftada önüne gelir, yorumlarız. Senelerdir bize öğretilen birkaç bir şey söylemek isteriz.
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Malatya'nın yaptıklarını konuşuyoruz. Hamza Hoca, 4 forvetle sahaya çıkmış ama Adem'e ve Umut'a önemli savunma görevleri vermiş. İkisi de çok iyi yaptılar. İleride 1 tane uzun, Kubilay. Yanında da sırtı dönük her topu alabilen ve hatta arkasına indirme gereksinimi duymadan göğsüyle indirebilen, o blokta, en etkili yerde kendi oyuncularına servis yapabilen bir oyuncu, Tetteh.
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Böyle olunca büyük takımını iç saha üzerinden değerlendirirken bir tarife muhtaç duruma geliyoruz. Büyük takımlar, iç saha oyununda birinci ilkeyi oynamak üzerine koyarlar. Yani, topa sahip olayım. Kabul ama günümüzün futbolunda zaman zaman bu ilke bir başkasıyla yer değiştirir duruma geliyor. Oynatmamak çok kıymetli oldu artık. Tabii ki büyük takım gibi de oynayacaksın. Atak devamlılığı sağlayacaksın, hücum oynayacaksın, bir plana ve stratejiye sahip olacaksın, kabul. Sadece büyük takım olduğun için bunu oynamana müsaade etmezler. Top rakipteyken geri alman, savaşman, mücadele etmen de kıymetli hale geldi.
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TUNCAY ŞANLI
Hamza Hamzaoğlu, 'Plan olarak Gökhan ve Caner'i tutarsak istediğimiz oyunu oynayacağız' dedi. 'Plansız Fenerbahçe' derken, futbol adamlarına sorun, istediğinize sorun. Gökhan ve Caner'in ortalarında, ne yapacaklar diye bekliyorlardı, izliyorlardı. Merkezden hiçbir şey görmedik. Cisse yalnız kaldı. Ozan'ın çabaları vardı, öne doğru oynamak istedi. Ancak, sadece Gökhan ve Caner üzerinden konuşursak o zaman yanılırız. O yüzden plansız dedik. Gençlerbirliği maçında 1-0'dan 1-1 olunca oyunu tamamen rakibe bırakıyor.
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Geçen hafta Denizli karşısında 10 kişisin ama 2-0 öndesin. Oyunu konuşamıyoruz. Çünkü, teknik adam da oyunu anlatmıyor. O yüzden Fenerbahçe'nin bu akşam da bir planı yoktu. Hamzaoğlu'nu tebrik etmek gerekir. Çok iyi hazırlanmışlar. Hem mücadele, hem taktik anlamında uzatmada bile oyunun içinde oldular. Erol Hoca, Fenerbahçe'yi bu akşama hazırlayamadı. 3 kez üst üste evinizde yenilip tarihe geçiyorsunuz. Bunun altının çizilmesi gerekiyor.
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NİHAT KAHVECİ
Fenerbahçe, teknik heyetine bakıyorum. Kenara bakıyorum, sportif direktör Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin, Volkan Demirel ve Marco Aurelio. Bunların futbolculuk zamanlarını nasıl hatırlarız karakter olarak. Hırslı insanlardır değil mi? Sahaya ruhunu yansıtan, o formanın ne anlama geldiğini bilen insanlar.
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İlginç olan sahanın içinde Caner, Ozan, Gökhan var. Bu kadar ruhsuz bir maç oynuyorsan bir sıkıntı var. Birilerinden diğerine elektrik, hırs, azim geçmiyor. Kablolar kopmuş orada. Bunu anlamıyorum. Bir takım kötü oynayabilir. Teknik, taktik hata yapabilir. Senin Tisserand gibi bir stoperin dakika 6'da o penaltıyı yapabilir. Ayağı da kayabilir, gol de yedirebilir. Bunların hepsine bir mazeret bulabilirsin ama bu isteksizlik, ruhsuz futbolun mazereti yok.
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Fenerbahçe'nin maçı bırakma lüksü yok. Mücadele edeceksin. 3-0'dan maç çevirmedin mi, Gaziantep'e karşı, 4-3! 3-0'ken bırakmıyordun maçı, 2-0'da yenildim dedin zaten. İlk şutunu 38'de buluyorsun Mert Hakan ile. İçeride oynuyorsun, sen bu maçı nasıl kazanırsın dakika 38'de ilk isabetli şutunu bulursan. Bu kadronun, bu taraftara bu eziyeti çektirmeye hakkın yok. Bu kadro, bu oyun için kurulmadı. O kadar sezon başındaki emek bu futbol için verilmedi. Söylenecek çok şey var. Saygı içerisinde konuşuyoruz burada. Kulübede kimse oturmasa, bu takımın böyle oynamaya hakkı yok! Erol Hoca, Fenerbahçe'ye hak ederek geldi. Çok normal. Biz de dedik burada, 'Erol Hoca Fenerbahçe'ye teknik direktör olacak', oldu. O günden bugüne teknik direktörlük performansı beklentilerin altında kaldı.
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ÖNDER ÖZEN
Fenerbahçe taraftarının bir tahammül sınırı var. Fenerbahçe taraftarının Fenerbahçe'ye yüklediği anlam sahada sonuç vermiyorsa, ağır tepki gelebilir. 3 senedir 10 tane stoper alınacağına, 3 tane kapı alınamaz mıydı? Lugano, Luciano gibi oyuncular, Libertadores kazanmış oyunculardı, bunlar özel stoperler. Fenerbahçe'nin orada riske girmesi hataydı, oraya iyi oyuncu gerekiyordu.
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Seyirci olsa iyi şeyler olmazdı Fenerbahçe'de. Malatyaspor hücumunda Fenerbahçe'de oyuncular yürüyerek dönüyor. Biz Fenerbahçe'yiz, gol yemeyiz diye mi düşünüyorlar. Son iç saha maçında 4 yediler, ondan önce Konyaspor 2 gol attı. Sadık, Beşiktaş maçında 3 kez sahaya girdi, 40 metre depar attı. Orada 40 metre depar atacağına, bu maçta biraz kıpırda da topa vur.
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Malatya içeride, Fenerbahçe deplasmanda bir favoriye karşı oynuyor gibiydi maç. Fenerbahçe'nin iç saha için uygun bir oyun planı yok. Plan kafanızda mı yoksa sahada mı? Sahada olsa anlaşılır. Tarafsız bir gözlemci, maç analizi yapan bir uzman bu maçı izlese ve rapor yazsa, Fenerbahçe'nin oyun planı hakkında görüş sahibi olamayabilir. Hatta geçen hafta kazandığı maç için de görüş sahibi olamayabilir ama Malatyaspor'un akıcı oyununu Malatya'yı tanımayanlar da tarif edebilir.
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Beşiktaş maçında eleştirmiştim, Beşiktaş maçından sonra oynadığı maçların tamamında üretken bir Malatyaspor gördük. Hamza hocaya yakışan bunlardır. Malatyaspor bugün kaybedebilirdi, kaybetse bile saygıdeğer bir oyun ortaya koydu. Ben kendi adıma Hamza hocayı alkışlıyorum. Kimse Kadıköy'e gidip, 7 pozisyona girerim demiyor. En iyisi de gelse, 2-3 net fırsat yakalayabilir miyiz diyor. Malatyaspor çok daha fazlasını buldu. Fenerbahçe üst üste 3. iç saha maçında fizik üstünlüğü kuramadı. Beşiktaş fizik üstünlüğü kurdu, Konya da kurdu. Malatya'da ileri ucun yaşı yüksek, Adem ve Umut da bunu yaptı.
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Tisserand'ın yine pozisyon hatası var. Nazım'ın sakatlığı vardı, Gökhan'ın dinlenmeye ihtiyacı vardı. Nazım sağlam olsaydı, ben Nazım'ın oynamasını bekliyordum. Gökhan üst üste çok oynadı. Avrupa falan yok ama oyuncunun da yaşı var. Yoksa Gökhan'ı bağlasanız da tutamazsınız, her zaman ciğerden oynayan bir oyuncudur, ben böyle gördüğüm için çok üzüldüm. Gökhan skora göre oynamaz, pozisyon ne gerektiriyorsa onu yapan oyuncudur, 2 maçtır böyle devam ediyorsa fiziksel bir arıza var demektir.