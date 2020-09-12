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GeriFutbol Son Dakika | Tümer Metin, Fenerbahçe'nin yeni forvetini açıkladı! "30 gol atar..."
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 12 Eylül 2020 - 08:16 | 

Son Dakika | Tümer Metin, Fenerbahçe'nin yeni forvetini açıkladı! "30 gol atar..."

TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından transfer bombasını patlattı.

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Fenerbahçe'nin çılgın golcü operasyonu Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından ortaya çıktı. Canlı yayında açıkladı, işte detaylar...

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Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun açılış maçında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

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Çaykur Didi Stadı'nda oynanan müsabakada sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

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Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Gökhan Gönül ve 87. dakikada penaltıdan Jose Sosa kaydetti.

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Ev sahibi takım Çaykur Rizespor'un tek golünü ise 60. dakikada Milan Skoda kaydetti.

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Transfer en hızlı takımı olan Fenerbahçe lige galibiyetle başlarken yeni sezonda sarı lacivertli ekibin gol yükünü çekecek isim belli oldu.

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Tümer Metin, TRT Spor'da Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe gelen Emre Belözoğu ile transfer konusunda yaptığı görüşmeyi açıkladı.

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Tümer Metin, Emre Belözoğlu'nun 30 gol atacağını düşündüğü ismi kendisine söylediğini ifade etti ve o isim için "Bence 30'u rahat atar" dedi.

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İşte Emre Belözoğlu'nun Tümer Metin'e söylediği o sözler...

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"Tisserand ile birlikte önemli bir stoper ve 30 gol atacak birinci, 15 gol atacak ikinci bir santrfor transfer edeceğiz."

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"30 tane gol yapacak bir santrfor, yetmez bir de arkasından 15 tane gol yapacak iki santrfor hazır."

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"Vedat Muriqi satılır satılmaz alacağız. Ligin 2., 3. haftasına kalmayacak."

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"Emre Belözoğlu, 30 golü atacağını düşündüğü forveti bana söyledi, bence de 30'u rahat atar."

14FENERBAHÇENİN GÜNDEMİNDEKİ FORVETLER
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FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEKİ FORVETLER

Bonservisi elinde olan 35 yaşındaki forvet Papiss Cisse için Erol Bulut’un yönetimden talepte bulunduğu iddia ediliyor. Başarılı çalıştırıcının eski öğrencisiyle çalışmayı arzuladığı belirtiliyor.

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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon transfer olduğu Newcastle United'da beklentileri karşılayamayan Brezilyalı forvet Joelinton ile ilgilendiği de konuşuluyor. Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor...

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Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona eren Eric Maxim Choupo Moting, sarı-lacivertli takımın transfer kıskacına girmişti. Fenerbahçe'nin bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Kamerunlu yıldızı renklerine bağlamak için harekete geçtiği öne sürülmüştü.

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Sarı lacivertli ekibin gündeminde olan dünyaca ünlü yıldız Edinson Cavani cephesi ise görüşmeleri doğrulamış ancak anlaşmaya varıldığı iddialarını yalanlamıştı.

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Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Cavani'nin temsilcisi ve kardeşi Nando Guglielmone Cavani, şu sözleri kullanmıştı:

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''Fenerbahçeli yetkililer beni aradı. Konuştuk. Sadece transfere nasıl baktığımızı sordular. Ben de şartlardan bahsettim. Bu kadar. Bir transfer müzakeresi yok. Alınmış verilmiş bir teklif yok. Fikir alışverişi yaptık. Biliyorum Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, başarılı. Ama ortada bir transfer pazarlığı yok"

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