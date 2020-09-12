Son Dakika | Tümer Metin, Fenerbahçe'nin yeni forvetini açıkladı! "30 gol atar..."

"Emre Belözoğlu, 30 golü atacağını düşündüğü forveti bana söyledi, bence de 30'u rahat atar."
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FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEKİ FORVETLER
Bonservisi elinde olan 35 yaşındaki forvet Papiss Cisse için Erol Bulut’un yönetimden talepte bulunduğu iddia ediliyor. Başarılı çalıştırıcının eski öğrencisiyle çalışmayı arzuladığı belirtiliyor.
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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon transfer olduğu Newcastle United'da beklentileri karşılayamayan Brezilyalı forvet Joelinton ile ilgilendiği de konuşuluyor. Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor...
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Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona eren Eric Maxim Choupo Moting, sarı-lacivertli takımın transfer kıskacına girmişti. Fenerbahçe'nin bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Kamerunlu yıldızı renklerine bağlamak için harekete geçtiği öne sürülmüştü.
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Sarı lacivertli ekibin gündeminde olan dünyaca ünlü yıldız Edinson Cavani cephesi ise görüşmeleri doğrulamış ancak anlaşmaya varıldığı iddialarını yalanlamıştı.
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Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Cavani'nin temsilcisi ve kardeşi Nando Guglielmone Cavani, şu sözleri kullanmıştı:
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''Fenerbahçeli yetkililer beni aradı. Konuştuk. Sadece transfere nasıl baktığımızı sordular. Ben de şartlardan bahsettim. Bu kadar. Bir transfer müzakeresi yok. Alınmış verilmiş bir teklif yok. Fikir alışverişi yaptık. Biliyorum Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, başarılı. Ama ortada bir transfer pazarlığı yok"