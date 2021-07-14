Son Dakika Transferi... Fenerbahçe'ye beklenmedik transfer mesajı! Beşiktaş bombayı patlatıyor, Galatasaray'a bedava orta saha...

BEŞİKTAŞ, BRUMA İÇİN ŞARTLARI ZORLUYOR Beşiktaş'ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, Bruma'nın menajeri Caito Balde ile önceki gün Vodafone Park'ta bir araya gelmiş ve olumlu bir toplantı gerçekleştirilmişti. İki sezon önce Portekizli kanat oyuncusu için kasasından 12 milyon Euro çıkaran PSV ilk etapta 7 milyon Euro opsiyon isterken, Beşiktaş 600 bin Euro kiralama ve 2.5 milyon Euro isteğe bağlı satın alma opsiyonlu teklifte bulunmuştu. Hollanda ekibiyle dün süren görüşmelerde rakam 5 milyon Euro'ya indi ancak bu da Kartal'ın düşüncesinin üzerinde kaldı. Bir diğer sorun Hollanda ekibinin kiralama durumunda opsiyonun isteğe bağlı değil zorunlu olması şartı. Görüşmeler sürüyor.(Sabah)