Son Dakika Transferi... Fenerbahçe'ye beklenmedik transfer mesajı! Beşiktaş bombayı patlatıyor, Galatasaray'a bedava orta saha...
Son dakika transfer haberleri.. EURO 2020'nin sona ermesinin ardından Süper Lig'de transfer çalışmalarında gaza basıldı. Dört büyükler ve diğer takımlarda transfer çalışmaları sürüyor. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor cephesinde yaşanan son dakika transfer gelişmeleri.
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Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Anadolu takımları, transfer bombalarını peş peşe patlatmaya hazırlanıyor. İşte EURO 20200'nin sona ermesiyle birlikte çalışmalarını hızlandıran kulüpler için bugün çıkan son dakika transfer haberleri...
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DIEGO COSTA TRANSFERİ TIKANDI
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın kadrosunda görmek istediği Diego Costa’nın transferinde görüşmeler imza parasına takıldı. Siyah beyazlılar menajer Dino Pasalic ile masaya otururken taraflar yıllık garanti ücret konusunda anlaştı. Ancak Costa cephesi imza parasında ısrar ederken başkan Ahmet Nur Çebi’nin bu talebi kesinlikle kabul etmeyeceklerini ifade etmesinin ardından Costa transferi tıkandı.
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SERGEN YALÇIN, GHEZZAL İÇİN DEVREDE
Ghezzal‘da olumlu yönde ilerleyen görüşmeler ise menajerinin geçen sezonki ücretinin 2 katını talep etmesi nedeniyle henüz sonuçlanamadı. Bunun üzerine menajer Fazuli ile görüşen Sergen Yalçın ise “Beşiktaş, Ghezzal için şans. Düşünün karar verin. Ben kalmasından yanayım” dediği öğrenildi.
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BEŞİKTAŞ, BRUMA İÇİN ŞARTLARI ZORLUYOR
Beşiktaş'ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, Bruma'nın menajeri Caito Balde ile önceki gün Vodafone Park'ta bir araya gelmiş ve olumlu bir toplantı gerçekleştirilmişti. İki sezon önce Portekizli kanat oyuncusu için kasasından 12 milyon Euro çıkaran PSV ilk etapta 7 milyon Euro opsiyon isterken, Beşiktaş 600 bin Euro kiralama ve 2.5 milyon Euro isteğe bağlı satın alma opsiyonlu teklifte bulunmuştu. Hollanda ekibiyle dün süren görüşmelerde rakam 5 milyon Euro'ya indi ancak bu da Kartal'ın düşüncesinin üzerinde kaldı. Bir diğer sorun Hollanda ekibinin kiralama durumunda opsiyonun isteğe bağlı değil zorunlu olması şartı. Görüşmeler sürüyor.(Sabah)
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BEŞİKTAŞ'TAN LUCAS PEREZ BOMBASI
Beşiktaş ’ta forvet arayışları sürerken bu defa gündeme Alaves forması giyen Lucas Perez geldi. Teknik heyetin tecrübeli bir oyuncu isteği üzerine yöneticilerin Alavesle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncu için girişimleri hızlandırdıkları öğrenildi. Daha önce Arsenal we West Ham formaları da giyen yıldız oyuncunun maliyetinin uygun olması Beşiktaş için bir artı olarak gösteriliyor. Perez’in Türkiye temsilcisi Dr. Erkut Söğüt’ün futbolcunun Türkiye’de oynamaya sıcak baktığı, İstanbul’dan başka kulüplerin de Perez’e ilgisinin olduğunu belirtti.(Fanatik)
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GÖKHAN GÖNÜL'E GALATASARAY İLGİSİ
Fenerbahçe'de ayrılığı açıklanan Gökhan Gönül ile Galatasaray'ın ilgilendiği iddiaları ortaya atıldı. Tecrübeli futbolcunun, İstanbul'da kalmaya sıcak bakmadığı ve Adana Demirspor ya da Çaykur Rizespor ile sözleşme imzalamayı planladığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların, bu harekatı sosyal medyada da çok konuşuldu.
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GALATASARAY, KURZAWA İÇİN PSG'NİN KAPISIN ÇALDI
Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Layvin Kurzawa için devreye girdi. Sarı kırmızılılar, Pochettino’nun göreve gelmesinin ardından PSG’de fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için Fransız kulübü ile görüştü.
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DAVID LUIZ'İ AÇIKLADI
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, geçen sezonu Arsenal'de geçiren David Luiz ile transfger görüşmelerini sürdürdüklerini açıkladı. Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Murat Sancak, "David Luiz ile görüşmeler devam ediyor. İnşallah sonuçlandırmaya çalışacağız. Ücretleri yüksek olunca biraz müzakere etmek gerekiyor" şeklinde konuştu.
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SORLOTH'TAN FENERBAHÇE'YE AÇIK MESAJ
Süper Lig'de yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Sarı-laciverli yönetim, deneyimli teknik adam Vitor Pereira'nın raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürürken, forvet bölgesi için 2 isim gündemde. Alexander Sörloth ve Vedat Muriqi için temaslarını sürdüren Fenerbahçe, oyuncuların kulüplerinden haber bekliyor. Trabzonspor'un da istediği Sörloth'un, Kanarya'ya mesaj gönderdiği ve, "Leipzig beni gönderirse evet, görüşebiliriz" dediği ifade edildi.(Sabah)
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SİNAN GÜMÜŞ'ÜN SON TALİBİ BELLİ OLDU
Sinan Gümüş, geçen sezon transfer olduğu Fenerbahçe ’de beklentilerin uzağında kalmıştı. Gönderilme ihtimali olan oyuncular arasında yer alan Sinan için Süper Lig ekipleri pusuda bekliyor. Daha önce Yeni Malatya ve Kayserispor’un takibe aldığı 27 yaşındaki futbolcunun son talibi Göztepe oldu. İzmir ekibinin Sinan için Fenerbahçe ile kısa sürede bir görüşme yapması bekleniyor.(Fanatik)
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VAN AANHOLT, GALATASARAY'I BEKLETİYOR
Saracchi sonrasında sol bek bölgesini henüz dolduramayan sarı-kırmızılılar, Patrick van Aanholt ile görüşmelerini sürdürüyor. Crystal Palace ile kontratı biten 30 yaşındaki sol bekin istediği imza parası nedeniyle görüşmeler final aşamasına gelemezken, yıllık ücret talebi 1 milyon 750 bin Euro...Aslan, yıllık ücretini vermeyi kabul etse de istenen imza parası ve kontratın uzunluğu konusunda görüşmeler sürüyor.(Sabah)
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ROSIER TRANSFERİNDE ÇIKMAZ
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlamasında önemli pay sahibi isimlerden biri de Valentin Rosier olmuştu. Geçen sezon başında Sporting'den kiralanan Fransız sağ bekin bonservisini almayı planlayan siyah-beyazlılara, ezeli rakibi Galatasaray rakip oldu. Beşiktaş, Rosier ile el sıkışırken, Galatasaray'ın ise Portekiz kulübüyle anlaşma sağladı. Transfer çıkmaz girerken, hangi takımın Rosier savaşını kazanacağı merak konusu.(Sabah)
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GALATASARAY'IN YENİ ORTA SAHASI PERU'DAN
Peru basınında yer alan haberlere göre, son olarak Godoy Cruz forması giyen Perulu orta saha oyuncusu Wilder Cartagena'nın Galatasaray'a imza atması yakın. 26 yaşındaki oyuncunun kulübündeki sözleşmesi sona erdi ve serbest oyuncu statüsünde bulunuyor. Galatasaray'dan gelen teklif sonrası kulübüyle olan sözleşme görüşmelerini sona erdiren Cartagena, Galatasaray için Türkiye'ye gelecek.