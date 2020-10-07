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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 07 Ekim 2020 - 08:01 | 

Son Dakika | Transferde olay gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Perotti takası...

Transfer döneminin sona ermesinin ardından çok konuşulacak bir gerçek ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe, Beşiktaş ve Perotti üçgeninde yaşananlar..

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Transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe'de kadroya yapılan takviyelerin yankıları sürüyor.

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Sarı laciverti ekip, bu sezonki 18. transferini Roma’da forma giyen Arjantinli yıldız futbolcu Diego Perotti ile gerçekleştirdi.

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Kulüp, 32 yaşındaki kanat oyuncusu ile transferin gününde sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a getirilen, Fatih Karagümrük maçını da statta takip eden Perotti, detaylı sağlık kontrolünün ardından kendisini Fenerbahçeli yapan sözleşmeye imza attı.

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Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen futbolcunun; akciğer, kardiyak, radyolojik testlerinin yapılmasıyla sağlık kontrollerinin tamamlandığı kaydedildi.

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Ancak Fenerbahçe'nin Diego Perotti'yi uzun süre bekletmesinin Roma'nın canını yaktığı ortaya çıkmıştı.

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Roma, Diego Perotti transferinin gecikmesi sebebiyle El Shaarawy transferini zamanında tamamlayamamış ve bu kritik transfer yatmıştı.

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İtalyan basınında çıkan haberlere göre Roma, Fenerbahçe'nin Perotti transferini geç açıklaması nedeniyle Stephan El Shaarawy'nin belgelerini zamanında hazırlayamamıştı.

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Bu durum transferin iptal olmasına neden olurken Stephan El Shaarawy, yatan transfer sonrasında sosyal medya hesabından 'hayal kırıklığı' emojisi paylaşımı yapmıştı.

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Fenerbahçe, geçtiğimiz transfer döneminde Alexander Kolarov'u uzunca bir süre transfer etmek istemiş, Roma'nın katı tavrı nedeniyle imzalar atılamamıştı.

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Fenerbahçe ile Roma arasında yaşanan bu soğuk savaşın ardından Beşiktaş'ın da planlarının alt üst olduğu ortaya çıktı.

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Kadrosuna 18 yeni oyuncu katan Fenerbahçe tarihinin en hareketli transfer dönemlerinden birini yaşadı.

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Her bölgede en az iki oyuncu olacak şekilde transfer planlamasını hayata geçiren sarı lacivertliler, uzun süredir savunma ve kanatta yaşadığı sıkıntıları da çözdü.

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Fenerbahçe kanat transferi için çok sayıda aday belirlemiş ve bu adaylar tek tek değerlendirilerek en son Diego Perotti'de karar kılınmıştı.

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Oyuncunun yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle detaylı sağlık kontrolünden geçirildi.

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Arjantinli yıldızın sağlık testlerinde bir sorun çıkmayınca 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

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Fenerbahçe hem Perotti'yi aldı hem de ezeli rakibi Beşiktaş'ı hedefinden etti.

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Ajansspor'da yer alan habere göre; siyah beyazlı kulüp Roma'ya savunma oyuncusu Domagoj Vida'yı verip karşılığında Diego Perotti'yi almayı planlıyordu.

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Yıllık 3.7 milyon Euro kazanan Vida Beşiktaş'tan gitmek istememesine karşın Fenerbahçe'nin devreye girmesi ve tecrübeli oyuncunun sarı lacivertli kulübü tercih etmesi ile bu transfer Beşiktaş adına suya düştü.

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Fenerbahçe, Perotti ile rakibine çelme takmış oldu.

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Fenerbahçe'de transfer dönemine Emre Belözoğlu damgası

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