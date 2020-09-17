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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberleri | Ze Luis'de transfer yarışı kızıştı! Süper Lig devi Fenerbahçe'ye rakip oldu
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 17 Eylül 2020 - 20:17 | 

Son Dakika Transfer Haberleri | Ze Luis'de transfer yarışı kızıştı! Süper Lig devi Fenerbahçe'ye rakip oldu

Vedat Muriç'i İtalya'nın Lazio takımına 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle gönderen Fenerbahçe'de golcü arayışları hız kazandı.

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Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, kadrosuna kattığı yıldız oyuncularla iddialı bir kadro oluşturmak istiyor.

2DÜĞMEYE BASILDI
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DÜĞMEYE BASILDI

Vedat Muriç'i İtalya'nın Lazio takımına gönderen sarı lacivertli ekip, Kosovalı golcünün yerini bir an önce doldurmak için düğmeye bastı.

3YILDIZ GOLCÜ BEKLENİYOR
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YILDIZ GOLCÜ BEKLENİYOR

Emre Belözoğlu'nun öncülüğünde şampiyonluk için iddialı bir kadro kuran sarı lacivertliler, hücum hattını yıldız golcülerle güçlendirmek istiyor.

4BÜYÜK TEKLİF...
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BÜYÜK TEKLİF...

Fenerbahçe, Porto'da forma giyen Ze Luis'i gündemine alırken, oyuncuya Çin'den büyük bir teklif gelmişti.

5ÇİNDEN GELEN TEKLİFİ REDDETTİ
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ÇİN'DEN GELEN TEKLİFİ REDDETTİ

Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Ze Luis'in ise Tianjin Teda kulübünden gelen yıllık 3.5 milyon euro teklifi reddettiği belirtildi.

6BİRÇOK KULÜP PEŞİNDE
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BİRÇOK KULÜP PEŞİNDE

Portekiz basını; Fenerbahçe dışında Lokomotiv Moskova, Benfica, Sevilla ve Celta Vigo'nun da ilgilendiği Ze Luis için bir Süper Lig ekibinin daha devreye girdiğini yazdı.

7SÜPER LİGDEN FENERE RAKİP
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SÜPER LİG'DEN FENER'E RAKİP

O Jogo gazetesi, Türkiye'den son şampiyon Medipol Başakşehir'in de Ze Luis için devreye girdiğini iddia etti.

8AVRUPADA DEVAM ETMEK İSTİYOR
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AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Porto'nun vereceği karara göre hareket edecek olan Ze Luis ise Avrupa dışındaki bir kıtada kariyerine devam etmek istemiyor.

9DÜNYA YILDIZLARINDAN OLUŞAN LİSTE
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DÜNYA YILDIZLARINDAN OLUŞAN LİSTE

Edinson Cavani, Diego Costa, Eran Zahavi, Mario Mandzukic, Papiss Cisse, Mbwana Ally Samatta, Ze Luis, Nikola Kalinić, Eric Maxim Choupo-Moting gibi isimler gündeme gelmişti ancak sarı lacivertli ekip bu listeden iki ismi yalanlamıştı.

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Portekiz ekibiyle toplam 31 maça çıkan Ze Luis, 10 gol atıp 2 de asist yaptı.Golcü oyuncu, 2019 yılında Spartak Moskova'dan Porto'ya 10.75 milyon euro bonservisle transfer olmuştu.

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