Son Dakika Transfer Haberleri | Ze Luis'de transfer yarışı kızıştı! Süper Lig devi Fenerbahçe'ye rakip oldu
Vedat Muriç'i İtalya'nın Lazio takımına 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle gönderen Fenerbahçe'de golcü arayışları hız kazandı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, kadrosuna kattığı yıldız oyuncularla iddialı bir kadro oluşturmak istiyor.
2
Abone Ol
DÜĞMEYE BASILDI
Vedat Muriç'i İtalya'nın Lazio takımına gönderen sarı lacivertli ekip, Kosovalı golcünün yerini bir an önce doldurmak için düğmeye bastı.
3
Abone Ol
YILDIZ GOLCÜ BEKLENİYOR
Emre Belözoğlu'nun öncülüğünde şampiyonluk için iddialı bir kadro kuran sarı lacivertliler, hücum hattını yıldız golcülerle güçlendirmek istiyor.
4
Abone Ol
BÜYÜK TEKLİF...
Fenerbahçe, Porto'da forma giyen Ze Luis'i gündemine alırken, oyuncuya Çin'den büyük bir teklif gelmişti.
5
Abone Ol
ÇİN'DEN GELEN TEKLİFİ REDDETTİ
Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Ze Luis'in ise Tianjin Teda kulübünden gelen yıllık 3.5 milyon euro teklifi reddettiği belirtildi.
6
Abone Ol
BİRÇOK KULÜP PEŞİNDE
Portekiz basını; Fenerbahçe dışında Lokomotiv Moskova, Benfica, Sevilla ve Celta Vigo'nun da ilgilendiği Ze Luis için bir Süper Lig ekibinin daha devreye girdiğini yazdı.
7
Abone Ol
SÜPER LİG'DEN FENER'E RAKİP
O Jogo gazetesi, Türkiye'den son şampiyon Medipol Başakşehir'in de Ze Luis için devreye girdiğini iddia etti.
8
Abone Ol
AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR
Porto'nun vereceği karara göre hareket edecek olan Ze Luis ise Avrupa dışındaki bir kıtada kariyerine devam etmek istemiyor.
9
Abone Ol
DÜNYA YILDIZLARINDAN OLUŞAN LİSTE
Edinson Cavani, Diego Costa, Eran Zahavi, Mario Mandzukic, Papiss Cisse, Mbwana Ally Samatta, Ze Luis, Nikola Kalinić, Eric Maxim Choupo-Moting gibi isimler gündeme gelmişti ancak sarı lacivertli ekip bu listeden iki ismi yalanlamıştı.
10
Abone Ol
Portekiz ekibiyle toplam 31 maça çıkan Ze Luis, 10 gol atıp 2 de asist yaptı.Golcü oyuncu, 2019 yılında Spartak Moskova'dan Porto'ya 10.75 milyon euro bonservisle transfer olmuştu.