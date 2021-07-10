Son dakika haberler: Galatasaray'da Falcao bilmecesi... Lionel Carole'den sürpriz hamle! İşte transfer gündemi
Son dakika transfer haberleri.. Süper Lig'de transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Dört büyükler ve diğer takımlarda transfer çalışmaları sürüyor. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor cephesinde yaşanan son dakika transfer gelişmeleri.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Anadolu takımlarından son dakika transfer haberleri...
2
GALATASARAY'DA FALCAO BİLMECESİ
Galatasaray'da gündem bir kez daha Radamel Falcao… 2019-20 sezonu öncesinde transfer edilen Kolombiyalı oyuncu, 5 milyon Euro garanti ücretin yanı sıra 3 milyon Euro da bonus kazanıyor. Sakatlıklardan dolayı sarı-kırmızılılar bir türlü 35 yaşındaki golcüden yeterli verimi alamazken, güçlü kontratı nedeniyle de yönetimin eli kolu bağlı durumda. Sarı-kırmızılı idareciler, oyuncu ile görüşürken kariyeri için kararının ne olduğu sorusunu direkt olarak yöneltti. Sabah'ın haberine göre; takımdan ayrılması hep konuşulan oyuncu istediği teklifin gelmesi halinde ayrılmak için sorun çıkarmayacağını belirtirken, bu ücretin yıllık 8 milyon Euro olduğunun altını çizdi. Galatasaray yönetimi bu yanıt sonrasında beklemeye geçerken, forvet transferinde Falcao ve Diagne'nin durumuna göre ilerleyecek. Cimbom'un göndermek istediği Ryan Babel ve Sofiane Feghouli konusunda ise hareket şansı çok az. İki oyuncu da kontratlarının son yılında ve Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak bakmıyor.
3
SAMATTA SIKINTISI
Fenerbahçe, FFP anlaşması gereği 1 sezon daha sattığı kadar bonservis harcaması yapabilecek ve Bankalar Birliği anlaşmasından dolayı da maaş bütçesi brüt 44 milyon Euro'ya düşecek. Sabah'ın haberine göre; kadroda şu anda 37 futbolcu bulunurken, gönderilmesi planlanan isimlerin birçoğu takımdan ayrılmak istemiyor. Sarı-lacivertliler, zorunlu satın alma opsiyonundan dolayı Samatta için Aston Villa'ya 6 milyon Euro ödeyecek. F.Bahçe, Samatta'yı satarak bu zarardan kâr etmeye çalışıyor ancak Tanzanyalı forvet gitmeye sıcak bakmıyor. Öte yandan Perotti, Zajc, Dirar, Tisserand ve Lemos da ayrılmayı düşünmüyor. Yönetim de bu oyuncuların menajerleriyle görüşmelerini sürdürüyor.
4
BORINI İÇİN BIRMINGHAM İDDİASI
Adı Fenerbahçe'yle da anılan Fatih Karagümrük'ün İtalyan futbolcusu Fabio Borini, İngiltere yolcusu... İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun paylaştığı habere göre 30 yaşındaki futbolcu İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City ile anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fatih Karagümrük'e katılan golcü futbolcunun kırmızı siyahlılarla 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
5
DIEGO COSTA'NIN MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ
Beşiktaş‘ın peşinde olduğu Atletico Madrid’in başarılı forvet oyuncusu Diego Costa’nın menajeri Türkiye’ye geldi. 32 yaşındaki golcü futbolcunun serbest kalması nedeniyle birçok takımdan teklif aldıklarını belirten menajer Dino Pasalic dün arkadaşı Ahmet Özkaya ile Antalya’ya gitti. Diego Costa’nın Türkiye’ye gelmek istediğini belirten Dino Pasalic: "Beşiktaş dahil birçok takımdan teklif aldık. Diego Costa Türkiye’deki futbol heyecanını biliyor ve izliyor. Beşiktaş’ta Pepe, Guti, Quaresma gibi oyuncuların oynadığını biliyor. Taraftar heyecanını özlediğini belirtti ve Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyor. Şartlarımızı Beşiktaş’a ilettik. Bekliyoruz." dedi. (İsmail Er - Spor Arena)
6
DALBERT - TRABZONSPOR
Trabzonspor 'un gündeme Inter'de forma giyen sol bek Dalbert geldi. Geçen sezonu kiralık olarak Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'de tamamlayan Brezilyalı oyuncu Dalbert'in transferi için Trabzonspor çalışmalarını hızlandırdı. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun paylaştığı bilgiye göre Trabzonspor, Dalbert Henrique'yi kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanırken 7 milyon euro satın alma opsiyonu da olduğunu belirtti. Dalbert geçen sezonu Rennes, önceki sezonu da Fiorentina'da kiralık olarak geçirdi. Dalbert, Fiorentina'da 34 resmi maçta 6 asist yapmıştı. Dalbert, Inter'de 28 maçta görev yaptı.
7
YARMOLENKO - FENERBAHÇE
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Andriy Yarmolenko ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna basını, oyuncunun Sarı-lacivertlilerle her konuda anlaştığını ve işin imza aşamasına geldiğini yazdı. Ancak F.Bahçe'de kulüp kaynakları, henüz oyuncuyla görüşmelerin başlamadığını bildirdi. Ukraynalı'nın durumunu yakından takip eden sarılacivertliler, resmi adım atmak için bekliyor. Yarmolenko şu an ailesiyle Karadağ'da tatilde. Transferiyle ilgili kararını tatil dönüşü verecek. Durumunun netleşmesinin ardından da Fenerbahçe yönetimi, hemen harekete geçecek. (Sabah)
8
MBAYE NIANG - FENERBAHÇE
Forvet bölgesi için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe , gözünü Fransa'ya çevirdi. Vitor Pereira'nın talebi doğrultusunda harekete geçen Kanarya, Rennes'in Senegalli golcüsü M'Baye Niang'a kanca attı. Fanatik'te yer alan haberde; Fransız ekibi ile görüşmelere başlayan Sarı Lacivertli ekibin transferi kısa süre içerisinde nokta koymak istediği kaydedildi. Rennes'in 26 yaşındaki forvetin yüksek maaşından kurtulmak için uygun bir bonservise göndermek istediği gelen haberler arasında.
9
VEDAT MURIQI İÇİN KRİTİK TARİH!
Fenerbahçe'nin santrfor mevkine en az 1 hatta 2 transfer yapmayı planlıyor. Yönetimin girişimde bulunduğu Pereira'nın da onayladığı bir isim olan Vedat Muriqi'nin Lazio'daki geleceği 1 Ağustos tarihinde belli olacak. Çünkü Lazio'nun yeni teknik patronu Maurizio Sarri, takımda kalacak ve gidecek oyuncuları 1 Ağustos tarihinde belirleyeceğini açıkladı. Sarri, Vedat Muriqi'nin takımda kalmasına karar verirse temas halinde olan santrforlardan birisi takıma dahil edecek. Muriqi satış listesine konursa Fenerbahçe satın alma opsiyonuyla birlikte Kosovalı golcüyü 1 yıllığına kiralayacak. Lazio'ya geçtiğimiz sezon yaklaşık 20 milyon Euro bonservis bedeliyle satılan Vedat, İtalyan ekibinde istediği kadar süre alamamıştı. Kosovalı futbolcunun da yeniden çubuklu formaya sıcak baktığı biliniyor. (Sabah)
10
LIONEL CAROLE KAYSERİSPOR'A GELİYOR
Galatasaray'ın eski futbolcusu Lionel Carole, Kayserispor'a transfer oluyor. Kayserispor Sportif Direktörü Ali Naibi: "Lionel Carole, bu akşam Kayseri'ye gelecek." dedi.
11
GALATASARAY'IN STANCIU TEKLİFİ
Belhanda'nın yerine 10 numara arayan G.Saray, 'Yeni Hagi' olarak lanse edilen Nicolae Stanciu'da mutlu sona yaklaşıyor. Rumen basınında çıkan haberde, Fatih Terim'in ısrarla istediği Rumen maestronun sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığını ifade edildi. Haberde Cimbom'un 28 yaşındaki futbolcu için 4.5 milyon euro'luk bir teklif sunduğu belirtildi. Ayrıca Slavia Prag'ın 5.5 milyon euro talep ettiği ve aradaki 1 milyon euro'luk farkın transferi mümkün kıldığı dile getirildi. Çekya ekibi ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 1.69 boyundaki futbolcu; şutları, oyun görüşü, milimetrik pasları ile tam bir futbol sihirbazı. Tecrübeli oyuncu için yapılan pazarlıklar artık son aşamaya gelmiş durumda.
12
GÖKHAN'IN YERİNE VRSALJKO
Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Vitor Pereira yönetiminde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gökhan Gönül'le sözleşme uzatmayan sarı-lacivertliler, sağ bek pozisyonu için Atletico Madrid'in Hırvat yıldızı Sime Vrsaljko'yu gündemine aldı. İspanyol devi 1 yıllık sözleşmesi kalan 29 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz göndermeyi kabul ederken, Fenerbahçe ise daha önce diz sakatlığı yaşayan futbolcunun sağlık raporuna göre karar verecek.
13
OZAN KABAK'A YİNE PREMİER LİG YOLU GÖZÜKÜYOR
Liverpool'un satın alma opsiyonunu kullanmadığı Ozan Kabak'la ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Bundesliga'da küme düşen Schalke 04, mali krizden kurtulmak adına Ozan Kabak'ı satış listesine koydu. Alman ekibi, 21 yaşındaki savunma oyuncusundan yaklaşık 15 milyon Euro bonservis bedeli kazanmayı hedefliyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Ozan Kabak yeniden Premier Lig'de forma giyebilir... Tottenham, Newcastle United ve Leicester City'nin milli futbolcumuzu kadrosuna katmak istediği iddia edildi. (Sabah)
14
OKAN KOCUK GİRESUNSPOR'DA
Galatasaray, Okan Kocuk'u kiralık gönderdi. Sarı Kırmızılı ekip, 25 yaşındaki kalecinin geçici transferi için Giresunspor ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Sarı Kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Okan Kocuk’un geçici transferi için Giresunspor ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. Galatasaray'da 24 maça çıkan 25 yaşındaki kaleci, önümüzdeki sezon Giresunspor'un başarısı için ter dökecek. Giresunspor'dan yapılan açıklamada ise, ''Kalemizi kapatıyoruz… Süper Lig ’e vereceğimiz geçici rahatsızlıktan ötürü şimdiden özür dileriz…'' ifadeleri kullanıldı.