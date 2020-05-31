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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 31 Mayıs 2020 - 09:00,

Son dakika transfer haberleri! Süper Lig ekibi Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer yapıyor...

Fenerbahçe ile ayrılma noktasına gelen Alper Potuk ve Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Mbaye Diagne için Süper Lig ekibi devreye girdi.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadroda düşünmediği iki ismin yolu Süper Lig ekibinde kesişiyor.

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Fenerbahçe'de Alper Potuk, 2022'de sona erecek sözleşmesinde; %40 indirime gidip sarı-lacivertli camianın gözüne girse de teknik heyetin gözüne girememişti.

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Teknik heyetin kadroda düşünmediği yıldız oyuncu için yönetim de 'kendine kulüp bul' mesajı göndermişti.

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Sarı lacivertlilerde bu sezon pek forma şansı bulamayan Alper Potuk ile yollar ayrılıyor...

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Önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'nı hedefleyecek olan Göztepe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Stoper Alpaslan Öztürk için başta Fenerbahçe ve Trabzonspor'la görüşen Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli oyuncudan gelecek bonservis gelirini transfere yatıracak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisi, orta saha için ilk hedefini belirledi: Alper Potuk...

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Fenerbahçe'nin gelecek planlarında yer almayan 29 yaşındaki futbolcuyu uzun süredir renklerine bağlamak isteyen Göz Göz bu kez transferi bitirmekte kararlı.

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Göztepe'nin Alper transferi için Alpaslan Öztürk'ü de takasta değerlendirebileceği konuşuluyor.

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Göztepe, sadece bu transferle sınırlı kalmak da istemiyor. Cameron Jerome’den istediği verimi alamayan, Kamil Wilczek’te ise hayal kırıklığı yaşayan Göztepe’de yönetim skorer bir golcü transferi için uzun süreden beri çalışmalar yapıyor.

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Adis Jahovic ve Demba Ba gittikten sonra golcülerinden bir türlü verim alamayan Göz-Göz önümüzdeki sezon forvet hattında sorun yaşamamak için transferde önceliği santrfora verdi.

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Menajerler aracılığıyla Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Mbaye Diagne için Göztepe'nin kapısı çalındı.

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Kiralık gittiği Club Brugge’de kadro dışı bırakılan ve Galatasaray’a geri dönen ancak 'İstenmeyen adam' ilan edilen Mbaye Diagne için Göztepe ekibi ile menajerler arasında temas kuruldu.

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Diagne’nin de Süper Lig’de oynamaya da sıcak baktığını söyleyen menajerler uygun bir rakama transferin gerçekleşebileceğini dile getirdi.

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Yeni Asır gazetesinin haberine göre İngiltere ve Hollanda’dan da talipleri olan Diagne’yi G.Saray’ın 1.5 milyon Euro’ya kiralamayı kabul ettiğini söyleyen menajerler yıldız oyuncu için İzmir ekibine başvuru yaptı.

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Bu konuda son kararı teknik direktör İlhan Palut’un vereceği bildirildi. Galatasaray ile ilişkileri çok iyi olan Göztepe yönetiminin Palut’un onay vermesi halinde transferin tamamlanacağı belirtiliyor.

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Diagne, Belçika ekibi Club Brugge'da kadro dışı kalmış ve tepki çekmişti. Senegalli golcünün kendisini bulması için Türkiye'ye dönmek istediği iddia ediliyor.

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