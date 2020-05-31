Son dakika transfer haberleri! Süper Lig ekibi Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer yapıyor...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadroda düşünmediği iki ismin yolu Süper Lig ekibinde kesişiyor.
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Fenerbahçe'de Alper Potuk, 2022'de sona erecek sözleşmesinde; %40 indirime gidip sarı-lacivertli camianın gözüne girse de teknik heyetin gözüne girememişti.
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Teknik heyetin kadroda düşünmediği yıldız oyuncu için yönetim de 'kendine kulüp bul' mesajı göndermişti.
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Sarı lacivertlilerde bu sezon pek forma şansı bulamayan Alper Potuk ile yollar ayrılıyor...
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Önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'nı hedefleyecek olan Göztepe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Stoper Alpaslan Öztürk için başta Fenerbahçe ve Trabzonspor'la görüşen Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli oyuncudan gelecek bonservis gelirini transfere yatıracak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisi, orta saha için ilk hedefini belirledi: Alper Potuk...
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Fenerbahçe'nin gelecek planlarında yer almayan 29 yaşındaki futbolcuyu uzun süredir renklerine bağlamak isteyen Göz Göz bu kez transferi bitirmekte kararlı.
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Göztepe'nin Alper transferi için Alpaslan Öztürk'ü de takasta değerlendirebileceği konuşuluyor.
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Göztepe, sadece bu transferle sınırlı kalmak da istemiyor. Cameron Jerome’den istediği verimi alamayan, Kamil Wilczek’te ise hayal kırıklığı yaşayan Göztepe’de yönetim skorer bir golcü transferi için uzun süreden beri çalışmalar yapıyor.
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Adis Jahovic ve Demba Ba gittikten sonra golcülerinden bir türlü verim alamayan Göz-Göz önümüzdeki sezon forvet hattında sorun yaşamamak için transferde önceliği santrfora verdi.
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Menajerler aracılığıyla Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Mbaye Diagne için Göztepe'nin kapısı çalındı.
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Kiralık gittiği Club Brugge’de kadro dışı bırakılan ve Galatasaray’a geri dönen ancak 'İstenmeyen adam' ilan edilen Mbaye Diagne için Göztepe ekibi ile menajerler arasında temas kuruldu.
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Diagne’nin de Süper Lig’de oynamaya da sıcak baktığını söyleyen menajerler uygun bir rakama transferin gerçekleşebileceğini dile getirdi.
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Yeni Asır gazetesinin haberine göre İngiltere ve Hollanda’dan da talipleri olan Diagne’yi G.Saray’ın 1.5 milyon Euro’ya kiralamayı kabul ettiğini söyleyen menajerler yıldız oyuncu için İzmir ekibine başvuru yaptı.
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Bu konuda son kararı teknik direktör İlhan Palut’un vereceği bildirildi. Galatasaray ile ilişkileri çok iyi olan Göztepe yönetiminin Palut’un onay vermesi halinde transferin tamamlanacağı belirtiliyor.
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Diagne, Belçika ekibi Club Brugge'da kadro dışı kalmış ve tepki çekmişti. Senegalli golcünün kendisini bulması için Türkiye'ye dönmek istediği iddia ediliyor.