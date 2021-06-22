Son Dakika Transfer Haberleri: Süper Lig devinden sürpriz Efecan Karaca hamlesi! Beşiktaş ve Galatasaray da istiyordu...

GALATASARAY'DA KİMLER GÖNDERİLECEK? Fatih Terim yeniden Florya'ya geri döndü ve yardımcılarıyla durum değerlendirmesi yaptı. Tecrübeli teknik adamın transfer raporunu yönetime ilettiği ve takımdan ayrılacak isimlerin netleştiği ifade edildi. Fatih Terim hazırladığı transfer listesini yönetime iletirken başkan Burak Elmas ve kurmaylarının daha önce görüşme gerçekleştirdiği 12 futbolcu ve Terim'in listesindeki futbolculardan oluşan liste doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdiği belirtildi. Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de belli oldu. Sarı Kırmızılılarda takımdan gönderilmek istenen ilk isim Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli... Galatasaray'da Feghouli gibi ayrılığına kesin gözüyle bakılan bir diğer isim Kolombiyalı golcü Radamel Falcao... Galatasaray'a transfer olduğu günden bugüne sakatlık problemleriyle boğuşan yıldız golcünün MLS takımlarıyla görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. Bu isimlerden bir diğeri ise Senegalli Mbaye Diagne... Geçtiğimiz sezonun devre arasında West Bromwich Albion'a kiralık olarak transfer olan ve başarılı performansıyla dikkat çeken Diagne için özellikle Premier Lig devrede olduğu belirtilmişti. Feghouli, Falcao ve Diagne dışında Luyindama'ya da Rusya'dan Spartak Moskova'nın talip olduğu ileri sürülmüştü. Fatih Terim'in Luyindama konusunda henüz kesin kararını vermediği ve kamp sürecinde oyuncuyu yakından takip edeceği iddia edildi. (Fanatik)